 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Основатель "Белых касок" британский шпион Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле. Убрали свидетеля?
20:52 11.11.2019

В Стамбуле найден мертвым бывший британский военный, основатель сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье. Тело Ле Мезюрье обнаружили рядом с его домом, причина смерти пока не известна. Как пишут турецкие СМИ, тело британца обнаружили с переломами ног и черепа.

Как сообщил Би-би-си один из волонтеров "Белых касок", тело обнаружили примерно в 04:30 утра по местному времени на улице рядом с офисом организации Mayday Rescue Foundation, частью которой являются "Белые каски". Его нашел работник местной мечети, который позвонил в полицию.

Команды добровольцев-спасателей появились в Сирии на территориях, подконтрольных сирийским повстанцам, в 2012 году.
В 2012-2013 годах этим командам помогали - деньгами, снаряжением, техникой, медикаментами и организацией тренировок - европейские правительства, Турция, Япония, США и многие неправительственные организации, включая Mayday Rescue, основанную Ле Мезюрье.

В 2014 году под руководством бывшего британского военного команды спасателей объединились в общенациональную организацию "Сирийская гражданская оборона" (СГО). "Белые каски" - это их неофициальное название.

Тело Джеймса Ле Мезюрье обнаружили у его дома
Волонтеры из "Белых касок", по различным данным, спасли десятки тысяч человек за время конфликта в Сирии.
В 2016 году Ле Мезюрье был награжден Орденом Британской империи. В интервью Huffington Post в 2017 году он сказал: "Хотя я являюсь основателем, и видел, как ["Белые каски"] наладили свою деятельность, но "Белые каски" на 100% сирийская организация. Я очень горжусь тем, что они делают каждый день в чрезвычайных условиях. Эти мужчины и женщины каждый день рискуют своими жизнями ради своих семей и своих общин. Это очень вдохновляет".
В 2016 году "Белые каски" получили премию "За правильный образ жизни" за чрезвычайную смелость, сострадание и гуманитарное участие в спасении гражданского населения. В том же году организация была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Тот факт, что создателем "Белых касок" стал британский военный, а финансируются они, по их же официальным данным, правительствами Британии, Дании, Нидерландов и Германии, а также американской USAID, для некоторых оппонентов кажется достаточным основанием, чтобы обвинить организацию в работе на Запад.
Сами "Белые каски" настаивают на своей политической нейтральности.

Костяк "Белых касок" - добровольцы
В подконтрольных Башару Асаду СМИ, а также в России, Иране и других странах появилось множество публикаций, в которых "Белые каски" обвинялись в фальсификации свидетельств бомбежек мирного населения авиацией Асада и России, а также химических атак. Во многих случаях факты нападений были подтверждены другими наблюдателями и международными организациями.

Но сирийское правительство Башара Асада и его союзники Россия и Иран обвиняли "Белые каски" в содействии террористическим организациям.
На прошлой неделе представитель российского МИД Мария Захарова написала в "Твиттере", что по ее данным, Ле Мезюрье будто бы в прошлом работал на британскую разведку МИ6.

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573494720
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