Пал в бою один из старейших негров партизан Африки Ювенал Мусабимана - "Африка"

22:54 11.11.2019

Войска ДРК ликвидировали лидера руандийской группировки



Вооруженные силы ДРК объявили о ликвидации Ювенала Мусабиманы, главы руандийской повстанческой группировки "Демократические силы освобождения Руанды" (FDLR), на востоке страны.



По прошествии двух месяцев после смерти Сильвестра Мудакумуры (военачальника группировки FDLR) вооруженные силы ДРК объявили о смерти еще одного исторического лидера повстанцев из Руанды, Ювенала Мусамбиманы, известного как "генерал Жан-Мишель Африка"



По информации новостного агентства RFI Kiswahili, генерал Жан-Мишель Африка являлся также одним из руководителей группировки "Объединение за единство и демократию" (RUD) (формирование, отделившееся от FDLR). Как сообщается, Мусабимана был убит вместе со своими четырьмя телохранителями.



Согласно представителям группировки, в последние месяцы жизни Жан-Мишель Африка избегал использования телефона. Он предполагал, что вооруженные силы Руанды и ДРК планируют провести совместную операцию. Тем не менее, его не удалось ликвидировать в ходе первого нападения.



Правительство Руанды может поблагодарить конголезские войска, поскольку, как утверждает правительство Руанды, в начале октября группировка FDLR совершила нападение на руандийскую деревню Киниги, в результате которого погибло 14−19 повстанцев. Боевики были обвинены в нападении, однако группировка не взяла ответственность за его совершение.



После смерти Жан-Мишеля Африки несколько лидеров группировки FDLR осудили военную кампанию вооруженных сил Руанды по ликвидации лидеров группировок. В свою очередь, власти данные обвинения отклонили.