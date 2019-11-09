Таджикистан снова реагирует на кровопролитие увиливанием, - Eurasianet

00:38 12.11.2019

Правительство заявляет, что группировка ИГИЛ напала на отдаленный пограничный пост на этой неделе, но получила отпор. Официальная версия уже разваливается.



Место боевых действий. Фотографии распространены Министерством внутренних дел Таджикистана.

В Таджикистане снова пролилась кровь.

Правительство, как обычно, не предоставляет внятной информации о произошедшем, ограничиваясь обвинением радикальных исламских боевиков. При этом некоторые детали из официальной версии явно представляются не соответствующими действительности.

Как сообщили власти, инцидент начался после 3 часов ночи 6 ноября.



В заявлениях Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и Министерства внутренних дел (МВД) говорится, что группа в составе 20 человек в масках совершила нападение на пограничный пост "Ишкобод". КПП территориально относится к селу Эсанбой, расположенному на берегу реки Кофарнихон, которая разделяет страну с Узбекистаном.



Группа, которую правительство назвало ячейкой "Исламского государства" спустя всего несколько часов после инцидента, как сообщается, захватила пять автоматов Калашникова в ходе своей операции.

По состоянию на 8 ноября официальное число погибших по-прежнему составляло 17. Отчет с таким дисбалансом погибших – 15 нападавших, один сотрудник полиции и один солдат пограничной службы, – очевидно, был выпущен с целью создать впечатление одностороннего боя, в котором правительственные войска, якобы не растерявшиеся во время неожиданной атаки, продемонстрировали высокую боеготовность.



Но эта версия уже разваливается.

"Радио Озоди", таджикская служба RFE/RL, 8 октября со ссылкой на различные источники, от родственников до местных чиновников, сообщила, что погибли шесть госслужащих – пять пограничников и один полицейский.

Изменив своим же правилам, МВД оперативно опубликовало фотографии с места вооруженного столкновения.

На четырех снимках предстает шокирующая сцена.



Обгоревшие и окровавленные тела четверых человек лежали за сгоревшим автомобилем, ехавшим впереди. На первый взгляд кажется, будто из багажника этой машины выпали автоматы, но неясно, действительно ли оружие выпало оттуда или было в руках предполагаемых боевиков.

Чиновники утверждают, что нападавшие ехали колонной из четырех автомобилей, которые, скорее всего, и запечатлены на этих фотографиях.



Другие тела (по меньшей мере одно из них – женщины) лежали возле двух следующих машин, которые также были обстреляны, но остались относительно целыми. Последнее авто, как и первое, полностью сгорело.

Такая раскладка подтверждает альтернативный сценарий событий, описанный хорошо информированным сотрудником правоохранительных органов, который говорил с Eurasianet.org на условиях анонимности. Источник сообщил, что на самом деле нападавшие перед этим успешно совершили налет на пограничный пост "Ишкобод", где захватили оружие. Если эта информация верна, то сцена на фотографии – это не последствия основного боя, а результат засады, в которую попала пытавшаяся скрыться колонна машин. Их остановил огонь гранатометов и другого тяжелого арсенала.



Позднее фотографии без объяснения причин были удалены с сайта МВД. Чиновники отказались предоставлять какие-либо сведения, которые могли бы объяснить странные детали на этих снимках, такие как, например, то, что у одного из погибших, попавших в кадр, видно, как руки заведены за спину и связаны кабельной стяжкой.



Вопрос о том, кто стоял за этим инцидентом, тоже спорный.

Власти утверждают, что им удалось получить полную картину произошедшего в результате допроса пойманных нападавших. По данным Министерства внутренних дел, задержаны четыре человека, в то время как ГКНБ сообщает о пяти задержанных.



Пограничная служба утверждает, что группа 3 ноября незаконно проникла в Таджикистан из афганского района Кала-и-Зал провинции Кундуз под покровом темноты.

Версии афганских источников различаются.

"Нью-Йорк Таймс" приводит слова командира полиции Кала-и-Зала Мохаммада Наби Гочли, заявившего, что, по его мнению, боевики действительно перешли из Афганистана и что граница в том районе особенно слабо охраняется, поскольку находится под контролем талибов.

Между тем афганские военные чиновники в Кабуле придерживались другой позиции, настаивая на том, что у Таджикистана нет доказательств для подобных заявлений.

Впрочем, предположение таджикских властей о том, что нападавшие были вынуждены совершить набег на пограничный пост, чтобы раздобыть оружие, похоже, подрывает заявления об афганском следе. Боевикам, нелегально пересекающим афгано-таджикскую границу, определенно легче было бы обзавестись стрелковым оружием в Афганистане, вместо того чтобы брать его с боя в Таджикистане.



Заявления об афганском следе также вызывают вопросы по поводу планирования "мероприятия". Добраться из южного Таджикистана до пограничного поста "Ишкобод" можно лишь проехав более 200 километров, постоянно рискуя быть остановленным любопытными сотрудниками правоохранительных органов. При этом в любой сельской местности в Таджикистане посторонние лица не смогли бы пройти незамеченными, не попав в поле зрения огромного числа местных информаторов КГНБ.



Вечером 8 ноября SITE Intel Group сообщила, что "Исламское государство" через свое "Агентство новостей Amaq" взяло на себя ответственность за нападение. Согласно заявлению ИГИЛ, его "члены продолжали участвовать в боях с таджикскими силами безопасности, пока все они [якобы "игиловцы"] не были убиты, при этом сначала они убили по меньшей мере 10 таджикских солдат, ранили других и уничтожили нескольких транспортных средств, а также нанесли серьезный материальный ущерб пограничному посту".

Впрочем, вопрос о происхождении налетчиков остается открытым.

Пресс-секретарь МВД Умарджон Эмомали 8 ноября сообщил местным СМИ, что большинство предполагаемых нападавших были гражданами Таджикистана, причем выходцами с севера страны.



По госномерам двух автомобилей на опубликованных МВД фотографиях видно, что транспортные средства зарегистрированы в Душанбе, что вызывает еще больше сомнений по поводу "афганской" версии.

Высокопоставленные официальные лица в Таджикистане часто говорят об угрозе, которая, как предполагается, исходит с противоположной стороны 1357-километровой границы, разделяющей страну с Афганистаном.

Зачастую они предупреждали о неминуемой опасности: например, когда глава пограничной службы генерал-лейтенант Раджабали Рахмонали заявил в феврале, что почти 17 000 боевиков, включая 6 300 иностранных наемников, собрались на границе. Российские коллеги в последнее время подпитывают панику.



Тем временем президент Эмомали Рахмон использует фактор сохранения стабильности перед лицом этой угрозы для укрепления своей власти. Его правительство активно эксплуатирует призрак терроризма, навешивая на оппозиционные партии ярлык экстремистов с сопутствующим уголовным преследованием.

Политолог Парвиз Муллоджанов сказал, что, с одной стороны, недавнее кровопролитие в западном Таджикистане действительно напоминает "бессмысленность и жестокость" методов "Исламского государства".

"Но официальная версия имеет так много противоречий и она настолько плохо изложена, что остается много неясностей", – сказал Муллоджанов.



Тем не менее, существует прецедент, когда ИГИЛ брал на себя ответственность за теракты в Таджикистане, хотя не оказывал никакой материально-технической поддержки исполнителям, которые, тем не менее, присягали на верность этой группировке.



Когда в июле 2018 года в результате наезда автомобиля на юге Таджикистана были убиты четыре иностранных велосипедиста, ответственность за это взяло "Исламское государство". Примерно в то же время появились видеозаписи, на которых молодые таджики – исполнители теракта – клялись в верности перед черным флагом террористической группировки.



"Это все очень сложно проследить, – сказал Муллоджанов. – ИГИЛ может приписывать себе теракты, совершенные людьми, которые не получали никаких подробных инструкций, кроме общих приказов".



9/11/2019