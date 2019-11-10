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США, отбиваясь от русских и китайских хакеров, готовятся к выборам президента, - Л.Савин
00:51 12.11.2019

Леонид САВИН | 10.11.2019 |

США готовятся к выборам президента
Эти вездесущие русские и китайские хакеры…
Чем ближе в США очередные выборы президента (ноябрь 2020 года), тем чаще звучат заявления о неготовности страны к их проведению, о хакерах из Китая, Северной Кореи, России или Ирана, готовых вмешаться в политический процесс и разрушить демократию в Америке.
5 ноября вышел совместный пресс-релиз ФБР, АНБ, Минобороны, Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции и Национальной разведки США, в котором говорится: "Наши противники хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественные настроения и изменить политику правительства. Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования или влиять на восприятие избирателей. Злоумышленники могут попытаться достичь своих целей с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, управление операциями по дезинформации, проведение подрывных или разрушительных кибератак на государственную и местную инфраструктуру". Граждан просят незамедлительно сообщать о любых подозрительных людях, если их действия связаны с будущими выборами.

В Национальной гвардии США теперь появятся специальные киберкоманды, помогающие губернаторам штатов обеспечивать безопасность. В Северной Вирджинии создали специальную группу, которая занимается вопросами краудсорсинга (привлечения граждан на субподрядные работы) в области безопасности машин для голосования.
На ежегодном форуме хакеров DefCon 27, многие годы проводимом под эгидой спецслужб США, была организована специальная секция "Деревня голосует" по теме безопасности на выборах. Курирует этот проект сенатор Рон Вайден, являющийся членом комитета Сената по разведке. В предисловии к своему отчету он отметил, что "Россия продемонстрировала… возможности проникновения в нашу избирательную систему". Фактов, как всегда в таких случаях, нет.

5 ноября в Конгрессе США выступал директор ФБР Кристофер Рэй, который говорил о "ландшафте угроз" для США и уязвимых точках в киберпространстве. Рэй сообщил, что в Америке действует широкая сеть, участники которой занимаются кражей интеллектуальной собственности у американских университетов и предприятий. Ядро этой сети, по утверждению главы ФБР, составляют китайские студенты. Ранее Федеральному бюро расследований удалось добиться, чтобы ряд китайских ученых, занимавшихся медицинскими исследованиями, покинули пределы Соединенных Штатов (это касалось не только граждан КНР, но и граждан США китайского происхождения).
Промежуточный доклад Конгрессу США под председательством главы национальной комиссии по искусственному интеллекту Эрика Шмидта из Google и бывшего заместителя министра обороны США Боба Уорка, обнародованный 4 ноября, также рассматривает Китай как угрозу для США. КНР, по подсчетам американских экспертов, к 2030 г. выйдет на такой уровень в развитии искусственного интеллекта, что сможет бросить вызов США по всему миру. Авторы доклада доказывают, что для успеха работ по искусственному интеллекту в Америке необходимо дистанцироваться от сотрудничества с китайскими фирмами.

А случай с компанией TikTok, связанной с китайским капиталом, показывает, что идет работа по устранению конкурентов в сфере информационных технологий. 5 ноября в подкомитете Сената США по преступности и терроризму прошли слушания под названием How Corporations and Big Tech Leave Our Data Exposed to Criminals, China, and Other Bad Actors, на которые была вызвана генеральный директор TikTok Ванесса Паппас. Она отвергла обвинения в передаче данных американских пользователей китайской стороне, но давление не прекращается.

Кстати, пресс-релиз ФБР, АНБ, Минобороны вышел одновременно с публикацией статьи адмирала в отставке и бывшего главкома НАТО Джеймса Ставридиса, рассуждающего все о тех же хакерах из России и Китая. Ставридис пишет, что в бытность его командующим НАТО в конце 2000-х годов, несмотря на происходившее создание Центра по киберобороне в Таллине, он мог наблюдать, "как легко русские хакеры проникали в наш [натовский] цифровой периметр". Ставридис считает, что "вместо того, чтобы рассчитывать на пароль, который легко сломать, системы безопасности коммуникаций должны предоставлять доступ на основе частного ключа шифрования". Сам Ставридис входит в советы директоров ряда частных компаний, которые занимаются вопросами безопасности. Обоснование необходимости новых мер по кибербезопасности – это одновременно и верстка бюджета для такого рода фирм, руководящие посты в которых занимают, как правило, бывшие высокопоставленные военные.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573509060
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