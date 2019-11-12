Китайская аналитика попадает в расставленные Западом ловушки

08:35 12.11.2019 Как будет на самом деле и что получится при столкновении на местности разработанных стратегических планов (а разрабатывать их на все случаи жизни – главная задача генеральных штабов), знает только Всевышний. Но что-то подсказывает, что удар по европейским столицам в условиях американского нападения – верх недальновидности, вышибающий почву из-под попыток раскола НАТО, которые, скорее всего, станут в этом конфликте неотъемлемой и важной частью российской стратегии.



"Малоизвестный китайский информационный портал Eastday.com пофантазировал на тему: "Как будут развиваться события в случае вооруженного противостояния России и НАТО?". На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня. Москва отреагирует жестко. В течение пяти суток будет нанесен удар по шести-восьми европейским городам - каким именно, не сообщается", - такой страшилкой, стремительно распространенной в российском секторе интернета, отметилась на днях правительственная "Российская газета". Ироничный тон, заключенный в слове "пофантазировал", почему-то не напряг другие сайты, которые стали его тиражировать, попав как минимум в смешную ситуацию.



В чем подоплека? Во-первых, Eastday.com со штаб-квартирой в Шанхае - не "малоизвестное", а очень известное издание, которое регулярно попадает в первую сотню китайских электронных СМИ со своими 80 каналами, вещающими на трех языках - китайском, английском и японском, а его сайт имеет ежедневную аудиторию в 40 млн (!) посетителей. Говорить о "фантазиях" при таком влиянии на общественное мнение не приходится, скорее это еще один пример серьезного отставания уровня стратегической культуры в ряде китайских СМИ от темпов развития страны. КНР - ядерная держава, интенсивно развивающая свои вооруженные силы, особенно быстрыми темпами растет ее военно-морская мощь. Но при этом страна, давно уже играющая в "высшей лиге" мировой экономики и финансов, лишь недавно достигла сопоставимого уровня в военных вопросах, ее элита не имеет опыта глобального стратегического планирования, а СМИ, особенно частные, - опыта освещения связанных с этим вопросов. Отсюда достаточно спорное, если не сказать не подкрепленное знаниями, видение соответствующих пунктов мировой повестки. В чем именно, об этом ниже.



Во-вторых, китайская публикация распространяется в отрыве от того контекста, в котором обсуждается захват силами НАТО российской Калининградской области на самом Западе. Между тем доклад отставного комбрига американской армии, выпускника Вэст-Пойнта Ричарда Хупера, выпущенный Джеймстаунским фондом, не случайно носит название "Как защитить страны Балтии". Наступление сил НАТО на Калининград в нем рассматривается в качестве "ответной" меры на гипотетический "захват" российскими войсками трех прибалтийских республик. При этом автор явно намеренно фокусирует внимание на слабостях НАТО, отмечая, что России в Прибалтике потребуется всего несколько дней, а ответ альянса последует лишь через несколько месяцев. И "успех" этого ответа обставляется рядом условий, как военного, так и политического характера. Например, если ВВС НАТО смогут за две недели прорвать российскую ПВО в анклаве. Если после этого удастся взять его территорию под контроль сухопутных сил, которые - опять "если" - удержат ее до высадки и развертывания прибывшего из-за океана подкрепления и т.д. Но ничто так не компрометирует рассуждения Хупера, как важнейшее политическое условие, которым он считает нажим на Россию со стороны Китая; без него американский аналитический "гуру", обучающий будущих экспертов Пентагона в Университете национальной обороны, считает успех "калининградской операции" невозможным.



Нужно ли говорить, и это, кстати, как помним, стало официальным ответом Кремля на публикацию доклада Хупера, что Россия на Прибалтику нападать не собирается. И несмотря на то, что считает НАТО "инструментом агрессии", проявляет готовность к сотрудничеству и решению всех спорных вопросов за столом переговоров. Как и у Китая нет никакого резона давить на Россию в интересах своего же потенциального противника, который нагнетает напряженность у границ самой КНР в Южно-Китайском море и поставляет вооружения и боевую технику сепаратистскому режиму Тайваня. А, кстати, почему России не нужна Прибалтика, причем особенно в преддверии возможного конфликта с НАТО? Ответ простой. Помнится, еще перед Великой Отечественной войной И. В. Сталин рассматривал этот регион стратегическим предпольем, на котором, встречая противника не на своей территории, можно не ограничивать себя в выборе сил и средств ведения вооруженной борьбы. Но когда Прибалтику нашей стране "всучили", а это было именно так, ситуация поменялась и в силах и средствах, и в упорстве сопротивления на этой территории. Иначе Советский Союз лишился бы поддержки Коминтерна, ибо лидеры иностранных компартий спроецировали и примерили бы на себя советское оставление балтийских республик. По большому счету именно так и вышло. Наступать на эти грабли второй раз - не в российских интересах.



Почему же Хупер, прекрасно все это понимая и даже подчеркивая неготовность НАТО к серьезной войне без целого комплекса подготовительных мероприятий, тем не менее подвергает российскую сторону откровенному троллингу, инкриминируя ей стремление напасть на Прибалтику, что вызвало недоумение даже в самих балтийских республиках? Об этом в Eastday.com не задумались именно по причине отсутствия опыта аналитики на уровне "высшей лиги" в сфере стратегии. Если вспомнить 1991 год, то вторжению войск Саддама Хусейна в Кувейт предшествовали интенсивные консультации с Вашингтоном, в которых иракский лидер ставил вопрос о последствиях такого вторжения. И ему тогда на достаточно высоком уровне неофициально намекнули, что "все будет OK", никаких военных мер принуждения США не предпримут и ограничатся демаршами в сфере дипломатии. Саддам рискнул - и оказался в ловушке, которая в конечном счете и привела его спустя много лет на эшафот. На другую такую удочку еще раньше, в преддверии роспуска Варшавского договора и вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы, клюнул горбачевский СССР.



Тоже обещали и тоже устно, "под честное слово", что никакого расширения НАТО не планируется. И тоже потом обманули преемников Горбачева, как и Саддама. Совершенно ясно, что это отработанная методика обведения своих противников и оппонентов вокруг пальца. Пообещать, дав "слово джентльмена", а затем, извините, "кинуть". Ничего, никаких параллелей не улавливаем и здесь, в случае с гротескным преподнесением "недееспособности" НАТО? Завлечь "легкой" добычей - и захлопнуть мышеловку, вдруг "прокатит"? А нет, так под шумок резонансного обсуждения продолжить осторожненько так "разминать" тему Калининграда, из чего с высокой степенью вероятности следует только одно: тема - актуальная, и если Россия на Прибалтику не нападет, возможно, будет отыскан иной повод. Или устроена провокация наподобие Гляйвица.



У англосаксов есть правило: что сработало - то и применяется в следующие разы, пока работает. Новое изобретается, лишь если старое работать перестало. Главное, что следует понять китайским товарищам из Eastday.com: вопрос Калининграда, в связи с Прибалтикой или без таковой, выложен на штабные столы Пентагона и Европейского командования НАТО и находится в актуальной проработке. Вокруг этого вопроса формируется внутринатовская коалиция "наиболее отмороженных", готовых рискнуть, чтобы выслужиться перед гегемоном. Обещание отдать "завоеванный" Калининград Польше - это морковка на палке, подвешенная перед носом польского ослика. Если представить, что завтра на эту тему начнут рассуждать немецкие политики, американцы поляков "кинут" и пообещают отдать регион уже Германии, наплевав при этом на послевоенные договоренности великих держав так же, как плюют на совместно согласованную в том же формате принадлежность Курил.



В-третьих, и это особенно важно. Рассуждая на тему шести-восьми европейских столиц, по которым Россия-де "ударит" в ответ на натовский захват Калининграда, китайские аналитики, сами того не желая, по сути встраиваются в фарватер всей этой американской информационной провокации. Ибо изложенное ими идеально ложится в контекст того, что предрекает Хупер, и способствует "консолидации" Европы с НАТО в ответ на "российскую агрессию". Как будет на самом деле и что получится при столкновении на местности разработанных стратегических планов (а разрабатывать их на все случаи жизни - главная задача генеральных штабов), знает только Всевышний. Но что-то подсказывает, что удар по европейским столицам в условиях американского нападения - верх недальновидности, вышибающий почву из-под попыток раскола НАТО, которые, скорее всего, станут в этом конфликте неотъемлемой и важной частью российской стратегии. И эта логика подсказывает несколько иные решения, ставящие в тупик именно ту сторону, которую в Пентагоне рассматривают "пушечным мясом", поставив ее перед вынужденной необходимостью срочно менять планы и обороняться вместо того, чтобы наступать. А одним "воздухом" войны не выиграешь: за две недели, отведенные Хупером авиации НАТО на прорыв калининградской зоны ПВО, очень много воды утечет. Да и эскалация конфликта до глобального уровня, если таковая потребуется, чтобы остановить агрессора, может быть осуществлена целым набором мер, в том числе демонстрационных, не связанных с масштабными жертвами и разрушениями на противоположной стороне. Задача-то будет не устроить Армагеддон, а напротив - его не допустить.



Словом, еще раз. Само стремление китайских СМИ шире освещать проблематику, связанную с вопросами военной стратегии и стратегического планирования, похвально, ибо страна выходит на соответствующий уровень, на котором этими вопросами придется заниматься. Только вот делать это необходимо не кустарно, а со всей серьезностью, "отрезая" один раз после даже не семи, а семидесяти семикратной проверки и уточнений. Ибо нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Да и общественности в лице тех же китайских читателей лучше бы накапливать актуальные, а не виртуальные знания. И наверстывать, а не увеличивать отставание от темпов экономического и социального развития своей страны. Надо понимать, что мы в России в этом китайском интеллектуальном росте объективно нуждаемся.

12 ноября 2019

Владимир Павленко Источник - regnum.ru

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