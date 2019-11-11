Био и фото нового "ошмякского" 1-го зама ГКНБ Киргизии Салиева - засекретили. С чего бы?

08:41 12.11.2019

12 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Командовал спецоперацией в Кой-Таше. Что еще известно о первом замглавы ГКНБ



Фото AКИpress. Талантбек Салиев (первый справа) получил ранение во время событий в селе Кой-Таш



Талантбек Салиев назначен первым заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности. Соответствующее распоряжение 9 ноября подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

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Первым заместителем председателя ГКНБ назначен Талантбек Салиев

О новом руководителе спецслужб почти ничего неизвестно. В сообщении пресс-служба главы государства уточняет лишь, что Талантбек Тагаевич Салиев 1975 года рождения, у него высшее образование. С​ 1997-го он служит в​ органах национальной безопасности на​ различных должностях, в​ том числе и​ руководящих. Больше никакой информации.

В открытом доступе сведений о прежнем месте работы и должности Талантбека Салиева нет. В ГКНБ отказываются предоставить даже фотографию нового заместителя председателя.

24.kg все же выяснило некоторые подробности из биографии первого замглавы спецслужб Талантбека Салиева.



Родом с юга



Талантбек Салиев родом с юга. По некоторым данным, он родился в Ошской области. Точной информации в аппарате президента не предоставили.



Начинал простым оперативником



По словам экс-зампредседателя ГКНБ Марата Иманкулова, первый замруководителя ведомства окончил Академию МВД. Сразу после окончания вуза работал оперативным сотрудником ГКНБ. Служил в регионах, преимущественно на юге республики, и в центральном аппарате.



Пришел на место Орозбека Опумбаева



До Талантбека Салиева кресло первого заместителя занимал нынешний председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев. Сам замглавы спецслужб был начальником одного из управлений ведомства.



События в Кой-Таше



Из собственных источников 24.kg стало известно, что Талантбек Салиев участвовал в спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева 7-8 августа. Во время беспорядков он получил ранение. В СМИ опубликована фотография, где запечатлен Салиев с перевязанной рукой.



Фото с сайта ОТРК. Талантбек Салиев с перевязанной рукой

https://24.kg/obschestvo/134554_komandoval_spetsoperatsiey_vkoy-tashe_chto_esche_izvestno_opervom_zamglavyi_gknb/



Высокопоставленный однофамилец



Талантбек Салиев является однофамильцем заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева. Официальные органы заявляют, что они не родственники и не земляки, а всего лишь тезки.