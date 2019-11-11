Моралес ушел, но может и вернуться, - Д.Моисеев

08:51 12.11.2019

Политики разных стран спорят о факте "госпереворота" в Боливии

Данила Моисеев

11.11.2019



Оппозиционер Луис Фернандо Камачо (в центре) призывает арестовать экс-президента и его окружение. Фото Reuters

Отставка Эво Моралеса и ряда его сподвижников создала в Боливии политический вакуум. Пока неизвестно, кто его может заполнить, а непредсказуемость грозит большими жертвами. Бывшего главу государства уже ищут, но Боливию он не покидает и, по всей видимости, не оставит попыток снова побороться за власть.



События в Боливии после перехода на сторону протестующих части полицейских 9 ноября развивались стремительно. Уже на следующий день теперь уже экс‑президент Моралес объявил о проведении новых выборов. Это произошло после того, как стали известны результаты экспертизы Организации американских государств, которая не признала итоги президентских выборов, обнаружив "явные манипуляции" и порекомендовав организовать повторное голосование. Тогда же главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман заявил о том, что военные не будут участвовать в подавлении протестов, после чего Моралес подал в отставку, а вместе с ним вице‑президент Альваро Гарсия Линера, спикер Сената Адриана Сальватьерра и более десятка других высокопоставленных чиновников. Второй вице‑спикер верхней палаты парламента, Жанин Аньес, из оппозиционной партии "Демократическое единство" согласилась взять на себя обязанности президента.



11 ноября лидер протестующих Луис Фернандо Камачо заявил о наличии ордера на арест Моралеса, однако глава полиции Юрии Кальдерон подтвердил ордер на задержание только членов Высшего избирательного суда.

Негативно восприняли события в Боливии страны Латинской Америки с лидерами левой направленности, такие как Аргентина, Венесуэла, Никарагуа, Куба и Мексика. Последняя даже предложила предоставить Моралесу политическое убежище. К трактовке произошедшего как госпереворота присоединился недавно освободившийся из‑под стражи бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула Да Силва, осужденный за коррупцию.



Вместе с тем глава бразильского МИДа Эрнесту Араужу заявил, что события в Боливии нельзя назвать переворотом, поскольку "попытка масштабной фальсификации выборов лишила легитимности Эво Моралеса". А президент Бразилии Жаир Болсонару даже выказал желание отказаться от системы электронных выборов в пользу обычных бюллетеней, что уменьшит возможность для манипуляций.



МИД РФ заявил, что события в Боливии развивались "по лекалу государственного переворота", и призвал политические силы страны к нахождению конституционного выхода из внутриполитического кризиса. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на урегулирование ситуации в Боливии на основании закона и без вмешательства третьих стран. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Моралес, уйдя в отставку, поступил более демократично, в то время как действия оппозиции выглядят менее легитимно.



Профессор СПбГУ Лазарь Хейфец в беседе с "НГ" сказал, что исторически подобная ситуация не нова: "В свое время Боливия была "чемпионом" по переворотам. Хотя надо отметить, что Моралес за время президентства сделал немало для неимущих и коренных жителей, представителем которых он был. В Боливии очень большой разрыв между регионами, где живут коренные жители и где проживает белое и смешанное население. Моралес пытался эту ситуацию изменить, в том числе опираясь на традиции коренных народов".



Говоря о кандидатах на пост лидера Боливии, Хейфец отметил, что Карлос Месса, уже побывавший президентом в 2003–2005 годах, за время правления не показал выдающихся результатов в преобразовании страны. "Важно, кого партия Моралеса "Движение к социализму" выдвинет кандидатом на выборах. Если это будет вице‑президент Гарсия Линера, то для одних он станет гарантом преемственности, для других – символом продолжения "тирании", в которой обвиняют Моралеса", – подчеркнул эксперт.



Он обратил внимание на угрозу политических репрессий в Боливии. "Камачо уже потребовал суда над рядом лиц, включая Моралеса, его ближайшее окружение и министров. А если начнется "охота на ведьм", то результат борьбы за власть будет сложно спрогнозировать. Еще три дня назад Камачо говорил, что ему власть не нужна и он готов поддержать Месу. Вопрос в том, сдержит он слово или нет, так как сам Камачо тоже имеет немалые шансы на успех. Ведь именно он руководил протестами", – добавил Хейфец.

По его мнению, события последних дней в Боливии можно назвать госпереворотом. При этом эксперт подчеркнул важность того, что в отставку Моралеса попросили уйти не только военные, но и глава Конфедерации трудящихся Боливии – очень влиятельной организации.



Тот факт, что Моралес подал в отставку, но при этом остался в стране и не ищет политического убежища, доцент кафедры американских исследований РГГУ Ирина Акимушкина называет уникальным. Это означает, что он не собирается прекращать борьбу за власть, а в отставку подал из‑за давления военных и во избежание кровопролития. "Следовательно, о свершившемся госперевороте пока говорить рано, – сказала эксперт "НГ". – Скорее всего на победу в будущих выборах сможет рассчитывать тот, кого поддержат армия и полиция".



Акимушкина отметила, что для России Моралес был важным и надежным союзником, благодаря которому с Боливией весьма успешно развивались деловые связи. Если же лидером станет другой политик, то не факт, что партнерство между нашими государствами сохранится, считает эксперт.