Замполитом КазАрмии впервые в истории стал моряк - капраз Бурамбаев

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09:03 12.11.2019
Назначен новый заместитель начальника Генштаба ВС РК
mod.gov.kz, 11 ноября 2019
Приказом министра обороны заместителем начальника Генерального штаба - начальником Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана назначен капитан 1 ранга Серик Бурамбаев.
Он является выпускником Киевского высшего военно-морского политического училища, проходил обучение в Военном университете МО РФ, адъюнктуру при Военном университете МО РФ, академические курсы в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.
Капитан 1 ранга Серик Бурамбаев начинал службу помощником начальника политического отдела по комсомольской работе дивизиона кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В разные годы занимал должности в Атырауском областном военном комиссариате, был заместителем начальника Военно-морского института, заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК.