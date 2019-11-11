Замполитом КазАрмии впервые в истории стал моряк - капраз Бурамбаев

09:03 12.11.2019

Назначен новый заместитель начальника Генштаба ВС РК

mod.gov.kz, 11 ноября 2019



Приказом министра обороны заместителем начальника Генерального штаба - начальником Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана назначен капитан 1 ранга Серик Бурамбаев.



Он является выпускником Киевского высшего военно-морского политического училища, проходил обучение в Военном университете МО РФ, адъюнктуру при Военном университете МО РФ, академические курсы в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.



Капитан 1 ранга Серик Бурамбаев начинал службу помощником начальника политического отдела по комсомольской работе дивизиона кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В разные годы занимал должности в Атырауском областном военном комиссариате, был заместителем начальника Военно-морского института, заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК.