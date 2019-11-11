Елбасы миротворит пытаясь организовать секретные переговоры Путина-Заленского. Оно ему надо?

10:37 12.11.2019

Путин и Зеленский могут встретиться благодаря Назарбаеву



Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить организатором его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сказал он.



Назарбаев отметил, что, по его мнению, такая встреча необходима для того, чтобы достичь прогресса в урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Напомним, Путин и Зеленский два раза общались по телефону и обсуждали вопрос освобождения осужденных и задержанных лиц.

Новости Украины: Зеленский о встрече с Путиным: она должна