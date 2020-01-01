Узбекистан с 1/01/20 ждут "жаркие" цены за отопление

10:46 12.11.2019

С 1 января 2020 года население будет иначе платить за отопление в своих домах. Об этом говорится в проекте постановления президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения".



Теперь деньги будут требовать за каждый квадратный метр на один день отопительного сезона.

Ставится задача избавиться всю систему от убыточности, предельно сократить нынешние дотации со стороны государства.