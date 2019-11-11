Рогозин (""Роскосмос") уверяет, что Байконур будет работать до 2030 года. По программе МКС

10:49 12.11.2019

Космодром Байконур "минимум до 2030 года" будет работать в рамках пилотируемой программы Международной космической станции (МКС). Об этом заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин на международном форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики", сообщает ТАСС.



Рогозин напомнил, что совсем недавно появилась новость: американские конгрессмены выступили с инициативой о возможности продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы, пояснил он. И это, продолжил Рогозин не исключает прибавления потенциала Байконура с точки зрения стартовой площадки для выведения на орбиту автоматических космических аппаратов. "У Байконура понятное и здоровое будущее", - заключил глава Роскосмоса.



Напомним, после распада СССР Россия арендует у Казахстана комплекс "Байконур", в который входят город Байконур и космодром. Казахстан на этой территории имеет специального представителя президента и представительства своих силовых структур. 6 ноября стало известно, что четыре земельных участка на Байконуре будут выведены из аренды РФ. Решение одобрено в парламенте Казахстана. Всего из аренды выводится 11 600 га земли. На этом месте будут построен участок автомобильной дороги "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алма-Ата - Москва, участок газопровода "Бейнеу - Шымкент". Арендная плата со стороны России останется прежней. Решение было прописано в протоколе 2017 года к межправительственному соглашению об аренде космодрома и земли вокруг него.