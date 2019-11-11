Прогнать бессменного индейца. Боливийский сигнал будет прочитан разными игроками по-разному, - А.Макаркин

11:13 12.11.2019

Двойственное чувство от истории с Моралесом



С одной стороны, закономерно. Президент проиграл референдум о праве баллотироваться на новый срок, но все равно выдвинул свою кандидатуру, добившись решения Конституционного суда, сообщает ТГ-канал "Bunin & Co".

А дальше не смог убедительно победить в первом туре, решил "подкрутить" результаты, оказался под огнем критики, заметался. В чистом виде делегитимация.

Последовательно против него выступили полицейские, военные и даже лояльные профсоюзники. Как результат – не просто отставка, но и полный демонтаж режима. Со своих постов ушли вице-президент и спикеры обеих палат, что создало вакуум власти.



С другой стороны, боливийский сигнал будет прочитан разными игроками по-разному. В том числе как пример недопустимой слабости и непредусмотрительности.

Будучи уверен в поддержке индейцев, Моралес не обеспечил полного контроля над армией. Не создал серьезных парамилитарных формирований (по образцу венесуэльских коллективос).



Стоило боливийским военным припугнуть сторонников президента силовым разгромом, как те отступили. Недостаточно тесно сотрудничал с Кубой. Не ограничивал оппозицию, будучи уверен в ее непопулярности.

Отсюда мораль – надо держаться жестче, как Ортега в Никарагуа или военные в Венесуэле, на которых опирается Мадуро, куда более слабый и менее харизматичный, чем Морале. Притом, что Мадуро довел страну до экономического краха, а в Боливии Моралес обеспечил очень неплохой рост ВВП.

Алексей Макаркин

11 ноября 2019