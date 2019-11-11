|Земеля! Жители кыр-села Рахманжан присвоили имя свергнутого горе-президента Бакиева одной из улиц
12:31 12.11.2019
09 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Курманбека Бакиева
В селе Рахманжан Джалал-Абадской области именем беглого президента Курманбека Бакиева назвали улицу. Фотографию с названием опубликовали пользователи социальных сетей.
В полномочном представительстве области подтвердили информацию. По данным ведомства, жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Бакиева.
"По данному поводу было собрание. Местные власти выступали против того, чтобы улицу назвать в честь бывшего президента, но сельчане сделали это самовольно", - прокомментировали в полпредстве.
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9 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
Улица имени Курманбека Бакиева. В правительстве назвали решение незаконным
Постановление о присвоении улице имени беглого президента Курманбека Бакиева отменят. Об этом сообщили в правительстве.
Как отмечается, решение принято незаконно.
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Жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Курманбека Бакиева
"Постановление о присвоении улице имени Бакиева было принято депутатами местного кенеша в нарушении действующего законодательства и будет отменено. Информация о присвоении имени бывшего президента не была доведена до сведения районного и областного руководства. Лица, причастные к вышеупомянутым нарушениям, понесут ответственность в рамках законодательства", - говорится в сообщении.
Сама табличка с названием улицы была демонтирована.
Напомним, ранее сообщалось, что одной из улиц села Рахманжан Ноокенского района присвоили имя Курманбека Бакиева.