Земеля! Жители кыр-села Рахманжан присвоили имя свергнутого горе-президента Бакиева одной из улиц

12:31 12.11.2019

09 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Курманбека Бакиева



В селе Рахманжан Джалал-Абадской области именем беглого президента Курманбека Бакиева назвали улицу. Фотографию с названием опубликовали пользователи социальных сетей.



В полномочном представительстве области подтвердили информацию. По данным ведомства, жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Бакиева.

"По данному поводу было собрание. Местные власти выступали против того, чтобы улицу назвать в честь бывшего президента, но сельчане сделали это самовольно", - прокомментировали в полпредстве.



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9 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Улица имени Курманбека Бакиева. В правительстве назвали решение незаконным



Постановление о присвоении улице имени беглого президента Курманбека Бакиева отменят. Об этом сообщили в правительстве.

Как отмечается, решение принято незаконно.

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Жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Курманбека Бакиева

"Постановление о присвоении улице имени Бакиева было принято депутатами местного кенеша в нарушении действующего законодательства и будет отменено. Информация о присвоении имени бывшего президента не была доведена до сведения районного и областного руководства. Лица, причастные к вышеупомянутым нарушениям, понесут ответственность в рамках законодательства", - говорится в сообщении.

Сама табличка с названием улицы была демонтирована.

Напомним, ранее сообщалось, что одной из улиц села Рахманжан Ноокенского района присвоили имя Курманбека Бакиева.