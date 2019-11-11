Оседание неоседаемых... Почти 800 домов построено для люли в Джизаке

12:37 12.11.2019

В Пахтакорском районе Джизакской области построили 780 домов для 3200 граждан цыганской национальности (люли). Государство выделило на это 150 млрд сумов.



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В махаллях "Олтинкул" и "Олмазор" Пахтакорского района Джизакской области возведено 780 домов для 3200 граждан цыганской национальности (люли), сообщает УзА. Прежде они проживали в ветхом жилье, построенном в 60-е годы прошлого века.



Старые дома.

Новые массивы занимают площадь в более чем 35 га, сейчас там завершаются работы по благоустройству. На строительство домов государство выделило 150 млрд сумов.



Новый массив.

В махаллях также построены два швейных цеха, школа и дошкольное образовательное учреждение. Проложено более 10 километров внутренних дорог, 8 километров электрических и 3 километра водопроводных сетей.