 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Житель Саранска Депардье стал послом туризма Узбекистана
12:40 12.11.2019

Жерар Депардье стал послом туризма Узбекистана во Франции
Актер Жерар Депардье назначен послом туристического бренда Узбекистана во Франции.

Французский актер Жерар Депардье назначен послом туристического бренда Узбекистана во Франции. Об этом объявил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов 11 ноября на пресс-конференции, посвященной Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути" (ТМТЯ-2019).
Соответствующий сертификат будет вручен актеру на специальном мероприятии, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.
В ведомстве отметили, что Депардье по собственной инициативе выступил с желанием расширить туристический потенциал Узбекистан и намерен продвигать его не только во Франции, но и по всему миру.

Жерар Депардье прибыл в Узбекистан на прошлой неделе для съемок документального фильма "Шелковый путь" для телеканала Paris Premiere, в котором он сыграет главную роль. Съемки проходят с 6 по 26 ноября в шести городах - Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Термезе и Нукусе.
На сегодня послами туризма Узбекистана в различных странах назначены 14 общественных деятеля. Все они впервые примут участие в ТМТЯ-2019, которая пройдет с 13 по 15 ноября в национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр".

Источник - gazeta.uz
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