Для чего проводится X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде? - Ст.Притчин

15:03 12.11.2019

Притчин рассказал о перспективах развития отношений России и Узбекистана



Алексей Стефанов



Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин в интервью Sputnik - о роли, которую Узбекистан играет в регионе, и значении X Азиатской конференции Валдайского клуба.



- Станислав Александрович, для чего проводится X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде? Что планируется сделать?



- Это знаковое мероприятие. С одной стороны, мы видим, что за последние три года серьезно изменился характер российско-узбекских отношений, но это не перешло на стадию экспертного обсуждения. Политики, чиновники на новом этапе встречаются, принимают какие-то программы, однако у нас практически нет диалога между экспертами. Конференция в Самарканде - тот шаг, который закладывает фундамент для сотрудничества экспертов России и Узбекистана. Это фундамент на будущее: как правило, в экспертной среде формируются новые идеи, подходы, обсуждаются потенциальные риски проектов и перспективы двусторонних отношений.



- Каковы перспективы российско-узбекских отношений?



- Узбекистан находится в центре ЦА, и все экономические коммуникации между сторонами происходят через него. У первого президента республики была достаточно сдержанная позиция в отношении внешней политики и регионального сотрудничества, что очень серьезно ограничивало наши возможности для взаимодействия. А Шавкат Миромонович Мирзиеев фактически в первой своей речи обозначил страны Центральной Азии и Россию в качестве приоритетов внешней политики. Это сразу серьезным образом изменило характер отношений, политический и экономический ландшафт.



- Чем Узбекистан важен для России?



- Для России Узбекистан - это емкий рынок, растущая амбициозная экономика, которая требует в том числе российских технологий, российского образования, инноваций в энергетике. Первая в Узбекистане электростанция, которую построит "Росатом", станет флагманом российско-узбекских отношений на долгие годы.



Еще один важный вопрос - потенциальное вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это очень перспективное направление, потому что мы видим: у Узбекистана есть амбиции по наращиванию своей экономики, экспорта. И ЕАЭС, в который входят два ключевых экономических партнера Узбекистана - Казахстан и Россия, - это как раз то направление, тот элемент пазла, которого не хватало в региональном сотрудничестве, потому что у Узбекистана могут появиться инструменты для продвижения своих интересов, защиты интересов своих экспортеров, которые без изъятий смогут поставлять свою продукцию на территорию общего пространства в рамках ЕАЭС.



Также важен вопрос мигрантов. Это одно из важнейших направлений создания общего рынка для товаров, денег, сервиса и людей. Соответственно, граждане Узбекистана становятся гражданами Евразийского экономического союза со всеми льготами и преференциями в получении работы.



- Тема безопасности тоже будет обсуждаться на конференции?



- Несомненно, учитывая то, что Узбекистан имеет сильнейшую армию в регионе и очень важное стратегическое положение. Также особая значимость Узбекистана - это, конечно, афганский кейс. Республика является одним из наиболее активных и конструктивных акторов в отношении Афганистана, поскольку через невоенные методы показывает, что можно проводить дипломатию со страной, находящейся в очень серьезном кризисе. Те меры, которые Ташкент предпринимает на дипломатическом уровне, оцениваются Москвой очень позитивно.



- Каким вы видите итог X Азиатской конференции Валдайского клуба?



- Валдайский клуб - такое место, где происходит выработка идей, направлений, которые потом уже будут детально прорабатываться в фокусных группах. Наша основная задача - создать информационно-аналитический фон с пакетом идей, предложений, конкретных рекомендаций по повышению интенсификации российско-узбекских отношений. А дальше - работа по их сопровождению.