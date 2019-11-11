 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Народ люли: узбекские цыгане с кровосмешением и дикими легендами
15:07 12.11.2019

ОКСАНА САВЕНКО

В северной части Азии проживает народ люли, который частенько сравнивают с цыганами. Они отличаются от европейских цыган по различным параметрам.

Люли – кто они

Люли не любят называть себя цыганами или ромами, они именуют себя мугатами. В переводе с арабского языка, это язычники и огнепоклонники. Также их часто называют гурбатами, что с арабского переводится как бродяги или иностранцы.

Есть представители люли, которые считают себя узбеками или таджиками, хотя ничего общего с этими нациями у них нет. Для них слово "люли" звучит оскорбительно. Европейские цыгане к ним относятся с пренебрежением и не упускают возможности обозвать их люляйками или люлишками.

Если судить внешне, то между люли и цыганами разницы никакой нет. Это те же попрошайки, которых окружает большое количество детей. У люли есть индийское происхождение с среднеазиатской и персидской примесью.

Две трети взрослого населения не имеют документов, а большая часть детишек и вовсе не зарегистрированы. Поэтому сложно определить численность данной нации.

Большая часть люли проживает на территории Узбекистана или Таджикистана. Некоторые представители данной нации проживают в России. Там они пытаются заработать на жизнь на сезонных работах.

Легенды происхождения люли

Одна из легенд гласит о брате Лю и сестре Ли, которые остались без родителей. Они решили отправиться на их поиски, и встретились спустя много лет. В момент встречи они не узнали друг друга и вступили в брак. Когда о кровосмешении стало известно муллу, он проклял двоих влюбленных и весь их род.

Есть еще одна легенда, рассказывающая о сжигании апостола. Предки люли решились пойти на отчаянный поступок и сжечь апостола, но когда тому на помощь снизошел с небес ангел, он застал шокирующую картину – все желающие смерти апостолу решили заняться любовью. От этой мерзости ангел забыл о том, что хотел спасти апостола. В результате Бог проклял любителей инцеста. Звучит неправдоподобно, но на то это и легенда.

На самом деле все гораздо прозаичней: люли являются выходцами из Индии. В переводе с персидского "люли" - это танцоры и бродячие музыканты, поэтому есть версия, согласно которой люли были одними из тех музыкантов, которых индийский правитель отдал в дар персидскому шаху Бахраму Гури.

Брачные традиции люли

В брачных вопросах местные жители придерживаются старинных обычаев. Они могут вступить в брак в 10 лет, хотя обычным возрастом для вступления в отношения считается 13 – 15 лет.

Люли допускают замужество по собственной воле влюбленных, либо по родительскому решению. Главной в семье люли является женщина, поэтому когда она дает свадебную клятву,то обещает мужу быть добытчиком в семье. Несмотря на это, главой семейства является мужчина.

У них есть свой культ попрошайничества, поэтому сложно люли причислить к религии. Они всегда рассказывают легенды, оправдывающие их действия.

Источник - FTimes
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