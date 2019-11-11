Названа победительница конкурса "Мисс Интернешнл - 2019" (видео)

15:09 12.11.2019

Победительницей 59-го международного конкурса красоты "Мисс Интернешнл" (Miss International) в Токио стала представительница Таиланда Бинт Сайрисорн.



Об этом сообщается на официальной странице состязания в инстаграме.



По профессии девушка фармацевт. В сентябре она стала обладательницей титула "Мисс Таиланд".



"Мисс Интернешнл" - один из наиболее популярных мировых конкурсов красоты.



Он входит в четверку престижнейших мировых состязаний наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс мира".









Основная идея конкурса - всемирный праздник красоты, где оценивается не только внешность участниц, но и их нравственные качества.