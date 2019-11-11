 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Названа победительница конкурса "Мисс Интернешнл - 2019" (видео)
15:09 12.11.2019

Победительницей 59-го международного конкурса красоты "Мисс Интернешнл" (Miss International) в Токио стала представительница Таиланда Бинт Сайрисорн.

Об этом сообщается на официальной странице состязания в инстаграме.

По профессии девушка фармацевт. В сентябре она стала обладательницей титула "Мисс Таиланд".

"Мисс Интернешнл" - один из наиболее популярных мировых конкурсов красоты.

Он входит в четверку престижнейших мировых состязаний наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс мира".




Основная идея конкурса - всемирный праздник красоты, где оценивается не только внешность участниц, но и их нравственные качества.

Источник - РИА Новости
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