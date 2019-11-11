Фетиш слабого лидера. Как США работают с марионеточными режимами, - "СП"

15:13 12.11.2019 Фетиш слабого лидера



Почему президенты и министры отсталых государств жаждут оказаться на приеме в Белом доме?



Как вы думаете, какая мечта (конечно же, кроме прихода к власти) буквально преследует многих политиков - как из постсоветских стран, так и из самых отсталых государств мира? Оказывается, это всего лишь возможность засветиться в компании с американским президентом, подтвердив "близость к телу" соответствующим снимком, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Константин Василькевич.



А если фото сделано в интерьере Белого дома, да еще накануне непростых перевыборов - актива ценнее и вожделеннее просто не существует!



Обладание подобным трофеем вызывает у украинских политиков и чиновников ощущения, сопоставимые с безудержным экстазом папуаса, только что "выгодно" сменившего сотни гектаров земель племени (вкупе со свободой) на отливающие манящим блеском копеечные бусы.



О существовании столь постыдного политического фетишизма в Вашингтоне прекрасно знают, умело используя встречи с президентом США в качестве безотказного рычага оказания влияния на откровенно незрелые умы слишком слабых лидеров.



А поведение нашей элиты, готовой выкладывать сотни тысяч долларов за любую возможность попасть в Белый дом (да хотя бы на уже набивший оскомину "молитвенный завтрак"), вызывает у американцев презрительно-брезгливое отношение к украинским политикам, смешанное с совершенно искренним изумлением.



В ходе слушаний по "украинскому вопросу" американские конгрессмены каждому свидетелю задают один и тот же вопрос: "Объясните нам, а зачем вообще украинцам нужна эта встреча с нашим президентом?" И наличие такого вопроса во всех показаниях объясняется не только процедурными требованиями - конгрессмены действительно не понимают, в чем ценность встречи в упомянутом формате. Зачем это нужно, ведь президент - не всемогущий божок, а лишь высокопоставленный чиновник, подотчетный законодательному органу!



Хуже всего то, что болезненные фото-пристрастия нашей политэлиты американцы вполне логично экстраполируют на весь украинский народ. И слишком часто именно мы в их глазах выглядим нелепыми дикарями, а "благодарить" за это следует украинскую чиновничью рать.



Отменным доказательством сказанного выше стали показания в конгрессе г-жи Фионы Хилл - экс-директора управления по Европе и России в составе Совета национальной безопасности США и заместителя помощника президента по европейским и российским вопросам. Читайте и делайте выводы.



"ВОПРОС: В начале июля у вас в Белом доме состоялась встреча с украинскими чиновниками, и на этой встрече присутствовал посол Сондланд?



ФИОНА ХИЛЛ: Да, именно так.



ВОПРОС: Вы помните дату?



ФИОНА ХИЛЛ: Это было 10 июля.



ВОПРОС: Кто присутствовал на встрече?



ФИОНА ХИЛЛ: Присутствовал Александр Данилюк, на тот момент назначенный президентом Зеленским на должность советника по национальной безопасности. Присутствовали личный советник президента (имя этого джентльмена упоминалось в прессе) Андрей Ермак и посол Болтон. Находился там и министр Перри. Ермак был с помощником. Был там директор нашего украинского отдела СНБ, а также посол Волкер, я и директор отдела СНБ по энергетическим вопросам Уэллс Гриффит.



Возможно, присутствовали и другие лица - помещение было заполнено людьми, а я сидела на диванчике у стены. По-моему, на той встрече был кто-то из помощников министра Перри. Рядом - не в офисе посла Болтона, а в примыкающих помещениях - находились и другие сотрудники.



ВОПРОС: В чем состояла заявленная цель встречи?



ФИОНА ХИЛЛ: Целей было две. Назначенный советником по национальной безопасности Данилюк пытался заручиться поддержкой в вопросе инициированной им реформы СНБО Украины: откровенно говоря, СНБО в этом действительно нуждался. И он, соответственно, намеревался попросить посла Болтона о помощи и рекомендациях, спросить о том, как наладить эффективную работу аппарата служб национальной безопасности, и готовы ли США оказывать украинцам техническую поддержку.



Хочу подчеркнуть отдельно - такие вопросы обычно адресуют госдепартаменту. Это не то, чем занимается Совет национальной безопасности США. Но, как мне кажется, они пытались заручиться одобрением и поддержкой посла Болтона, поскольку он - советник по национальной безопасности.



Кроме того, у посла Болтона огромный опыт во многих вопросах, и г-н Данилюк, видимо, надеялся получить от него какие-то советы по общим вопросам из сферы национальной безопасности.



Кроме того, украинцев чрезвычайно волновал вопрос назначения встречи - первой встречи президента Зеленского с нашим президентом.



ВОПРОС: У них ведь уже на тот момент имелось письменное приглашение посетить Белый дом, верно?



ФИОНА ХИЛЛ: Это нельзя назвать приглашением. Это было, скорее, послание общего характера - в конце каждого поздравительного письма мы обычно пишем о надежде на встречу. Вот такое приглашение с открытой датой и было направлено президенту Зеленскому после его избрания в апреле.



ВОПРОС: Но вы понимали, что украинцы хотят организовать для президента Зеленского встречу в Белом доме?



ФИОНА ХИЛЛ: Верно.



ВОПРОС: Зачем?



ФИОНА ХИЛЛ: Каждый лидер (за крайне редким исключением) - либо только что избранный, либо уже находящийся какое-то время у власти, стремится добиться встречи с президентом США в Белом доме. Все мое общение с послами и чиновниками из других стран неизбежно сводится к следующему вопросу: "Когда мы моем рассчитывать на встречу в Белом доме, а если с президентом встретиться невозможно, то как нам увидеться с вице-президентом?".



Знаете, в таких ситуациях людям недостаточно какой-то мимолетной встречи в кулуарах масштабного мероприятия (например, G20 или Генассамблеи ООН). Они любой ценой жаждут встречи в Белом доме.



ВОПРОС: Происходило ли на этой встрече нечто экстраординарное?



ФИОНА ХИЛЛ: Да, в определенный момент. Посол Болтон очень старался не давать четких обещаний о встречах, поскольку, как вы знаете, подобные мероприятия готовятся очень тщательно. Скажем так, мы не можем просто встретиться с кем-то без четкого понимания сути вопросов, которые будут обсуждаться на такой встрече.



Для нас это извечная проблема: знаете, многие лидеры (не все, но часть) просто жаждут воспользоваться встречей как возможностью сделать фото с нами для использования в собственных целях. Иными словами, вопрос легитимации их в качестве нового лидера для них крайне важен, и это очевидно.



Но иногда президента буквально поджидают в засаде - самые разные лидеры или люди, стремящиеся обеспечить свое переизбрание. Знаете, бывший президент Порошенко очень хотел провести встречу в Белом доме перед перевыборами, поскольку желал воспользоваться этим в ходе избирательной кампании.



Один из кандидатов на выборах в одной стране (я не стану упоминать имена и названия) объявился на крупной торговой ярмарке в одном из американских штатов - ему удалось "засветиться" поблизости от президента США. Затем это фото он опубликовал на сайте своей избирательной кампании, утверждая, что у него состоялась личная встреча с нашим президентом.



Примечательно, что фото было снято на соответствующем фоне - на заднем плане просматривались коровы и прочая аграрная тематика. И все мы подумали - это просто какая-то истерия: они готовы пойти на все что угодно только ради возможности "засветиться" поблизости и сделать снимок.



Но этот факт демонстрирует еще и значимость, которую лидеры придают встрече с нашим президентом: при этом рандеву в Белом доме, очевидно, остается самым важным событием.



А посол Болтон всегда проявляет чрезвычайную осторожность, действуя в строжайшем соответствии с правилами. И он, естественно, не собирался раздавать обещания о встрече прямо здесь и сейчас. Во всяком случае, он был не готов говорить о рандеву в ситуации, когда тема обсуждения остается неясной, когда все еще непонятно, какие вопросы будут подниматься, и как именно они связаны с американо-украинскими отношениями.



И вот в этом контексте министр Перри говорил о важности реформирования энергетического сектора Украины - исключительно в самых общих чертах. Говорил он и о важности реформирования системы национальной безопасности и аппарата соответствующих структур Украины - с тем чтобы они действительно начали уделять внимание своей "ахиллесовой пяте", т.е. всем тем сферам, в которых Россия могла оказывать влияние. Речь шла и об энергетическом секторе, действительно пребывающем в состоянии полного хаоса.



И тут посол Сондланд выпалил: "У нас есть договоренность о встрече с руководителем аппарата президента в том случае, если будут инициированы расследования в энергетике".



Посол Болтон тотчас буквально застыл. Он высказался по этому поводу. Я сейчас не смогу процитировать его буквально, поскольку сидела позади него на диванчике рядом с руководителем энергетического отдела Совета национальной безопасности. Но мы тоже переглянулись и подумали, что происходит нечто странное. А посол Болтон не мешкая завершил эту встречу.



ВОПРОС: Позвольте уточнить: то есть, он просто закруглил беседу?



ФИОНА ХИЛЛ: Да. Он сказал - "было очень приятно видеть вас, но в данный момент вопрос встречи я обсуждать не могу. Мы однозначно займемся этим вопросом". В общем, прозвучало нечто вроде "приятно было с вами пообщаться".



Все действительно произошло очень резко. Мне кажется, он глянул на часы так, как это делают, когда внезапно наступает время очередной встречи, а время, отведенное на текущее общение, истекает. Было очевидно, что встречу он завершил.



ВОПРОС: Состоялась ли у вас беседа с послом Болтоном после этой встречи?.. Опишите ее.



ФИОНА ХИЛЛ: Посол Сондланд сообщил о том, что уходит. Я в то время была в дальней части офиса посла Болтона. И тут посол Сондланд предложил послу Волкеру, министру Перри и другим, присутствовавшим в помещении людям спуститься вниз и перейти в другой кабинет в Белом доме, в т.н. конференц-зал, расположенный буквально этажом ниже.



И это было необычно. Я хочу сказать, что он намеревался обсуждать с украинцами эту встречу.



ВОПРОС: Встречу президентов в Белом доме?



ФИОНА ХИЛЛ: Да. Встречу в Белом доме. Когда я собиралась выйти, посол Болтон отвел меня в сторону и сказал - "прямо сейчас спуститесь вслед за ними и узнайте, о чем они говорят: затем вернетесь, и мы побеседуем".



И я отправилась вниз. Когда я зашла туда, там уже явно полным ходом шла дискуссия. В этом помещении находилась многочисленная группа людей. Там были помощники украинских чиновников - г-на Ермака и Данилюка. Были там, по крайней мере, два сотрудника госдепартамента, прибывших вместе с послом Сондландом. Присутствовал помощник посла Волкера, а также еще несколько человек.



На входе я встретилась с министром Перри - он как раз уходил на другую встречу. По-моему, там остался один человек из его ведомства, но точно сказать не могу, поскольку он мне был незнаком. Находился в помещении и директор нашего украинского отдела.



В момент моего появления посол Сондланд, стоя перед украинцами, рассказывал им о том, как договорился с главой аппарата президента Малвейни о встрече с украинцами в том случае, если они начнут расследования. При этом наш руководитель украинского отдела СНБ выглядел весьма встревоженным. Напомню, я вошла тогда, когда дискуссия уже шла полным ходом. Чрезвычайно встревоженным выглядел и г-н Данилюк. А вот о г-не Ермаке этого сказать было нельзя.



И я тотчас заявила послу Сондланду: "Послушайте, мы не можем обсуждать вопрос этой встречи здесь, в присутствии наших украинских коллег. Посол Болтон направил меня к вам, чтобы убедиться, что вы понимаете, что вопрос этой встречи будет обсуждаться нами. Мы однозначно рассмотрим этот вопрос, но на данном этапе мы не можем давать никаких обещаний, поскольку нам еще необходимо проработать массу моментов в том, что касается даты и темы встречи".



Посол Сондланд резко прервал меня: "У нас есть договоренность о том, что у них состоится эта встреча".



А я ответила: "Послушайте - мы не можем обсуждать это в присутствии наших коллег. Поймите, сначала нам следует обсудить все детали".



И он ответил: "Ладно, ладно, я все понял". И тут Сондланд буквально попросил украинцев покинуть помещение - по сути, он выставил их в коридор.



Я сказала: "Я не знаю, что именно здесь происходит, но посол Болтон хочет, чтобы вы четко понимали: нам необходимо самим обсудить вопрос организации встречи. Все должно проходить в соответствии с надлежащими процедурами".



И он начал рассказывать о своих дискуссиях с главой аппарата президента. Он упомянул имя господина Джулиани, но затем я прервала его, поскольку не хотела углубляться в подобные дискуссии.



Я пояснила: "Мы представляем Совет национальной безопасности. Мы здесь для того, чтобы обсуждать вопросы организации этой встречи, и мы намерены делать это надлежащим образом. Посол Болтон попросил меня донести предельно ясно - мы хотим все это обсудить, но действовать будем по соответствующим процедурам".



Посла Сондланда это явно раздосадовало, но затем он ушел - по его словам, ему предстояла еще одна встреча". Источник - СвободнаяПресса

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