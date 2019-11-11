Прозаседавшийся: почему Эво Моралес ушел с поста, - Н.Портякова

15:15 12.11.2019 Прозаседавшийся: почему Эво Моралес ушел с поста

Лидера Боливии полюбили за социальные программы, но разлюбили за жажду власти



Наталия Портякова



Главный политический долгожитель Латинской Америки - президент Боливии Эво Моралес - объявил о своей отставке. Придя к власти в январе 2006 года и став первым главой государства из числа представителей коренного народа, а не потомков испанских колонизаторов, он сделал много для борьбы с бедностью, экономического процветания и устранения социального неравенства. Но не смог вовремя расстаться с властью: после известия о его очередной победе на октябрьских выборах, которые многие в стране и мире сочли сфальсифицированными, Эво Моралес потерял поддержку не только народа, но и армии, что в итоге и вынудило его сойти с политической сцены Боливии.



Президент Боливии заявил о своей отставке

Отряд не заметил потери бойца



- Я хочу сказать вам, братья и сестры, что борьба на этом не заканчивается. Мы продолжим бороться за равенство и мир, - обратился к нации с телеэкранов боливийский президент Эво Моралес, сообщая о своей отставке.



Многих в стране известие об уходе с авансцены лидера, однако, не опечалило, а обрадовало: вслед за отставкой Моралеса на улицах Ла-Паса начались чуть ли не праздничные гулянья. Участие в них приняли и полицейские с представителями армейских структур, чье противодействие президенту и сыграло решающую роль в нынешних событиях.



Заявление об отставке Эво Моралес делал из своего дома в городе Чиморе в департаменте Кочабамба. Сюда он и еще несколько людей из его ближайшего окружения прилетели из столицы в воскресенье, после того как сложить полномочия президенту предложил командующий армией Боливии Уильямс Калиман. Регион Кочабамба давно славится плантациями по выращиванию коки - а именно Моралес, придя к власти, легализовал этот вид сельского хозяйства к радости местных крестьян. Поэтому в регионе у опального лидера по-прежнему есть немало сторонников.



Но даже здесь Моралес не смог почувствовать себя в полной безопасности: вечером экс-президент посетовал в Twitter, что полиция намерена его "незаконно арестовать", а в его дом пытаются проникнуть группы вооруженных людей.



Вскоре после этого глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард тоже через Twitter сообщил, что Мексика готова предоставить Эво Моралесу политическое убежище, если оно ему понадобиться. И добавил: на территории мексиканского посольства в Ла-Пасе уже находятся порядка двух десятков боливийских чиновников и депутатов. Но Моралес дал понять, что не намерен к ним присоединяться: "Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал - я ничего не украл".



Протестующие в Боливии ворвались в дом Эво Моралеса и разгромили его



Друг отверженных



В декабре 2005 года на боливийских улицах царило схожее приподнятое настроение. Но тогда народ радовался победе Эво Моралеса на президентских выборах и грядущему приходу к власти (он вступил в должность 22 января 2006 года). Событие для всей Латинской Америки было поистине историческим: Моралес, аймара по национальности, стал первым за более чем четыре сотни лет с начала испанской колонизации континента представителем коренного народа.



Худший враг человечества - капитализм, утверждал Эво Моралес, идя на выборы под антиамериканскими лозунгами вкупе с обещаниями легализовать выращивание коки и национализировать газовую отрасль. И под его началом за несколько лет одна из беднейших стран региона действительно сумела добиться существенного экономического роста и сгладить неравенство. Причем не только социальное, но также гендерное и расовое: при Моралесе почти половина мест в конгрессе отошла женщинам, заметно упрочили свои позиции и представители коренных народов.



- Боливия может похвастаться одной из самых впечатляющих программ по снижению уровня бедности в Латинской Америке и выравниванию разрыва между бедными и богатыми. Так что правительство Эво Моралеса было крайне успешным в том, что касалось социально ориентированных программ и особенно в политике инклюзивности, - признал в разговоре с "Известиями" директор Северного института латиноамериканских исследований при Университете Стокгольма Андреас Риварола.



Недруг ограничений



Моралес заявил о попытке его незаконно арестовать



Политические реформы Эво Моралеса, однако, оказались спорными. Уже в свой первый президентский срок он отменил конституционную статью, запрещавшую избираться президентом дважды подряд. Оппозиция пыталась это оспорить: в середине 2008 года по заявке противников Моралеса в Боливии прошел референдум об отзыве президента с его поста. Но действующий лидер получил поддержку 67% населения, а спустя полгода переизбрался большинством голосов на второй срок. Сохранил он кресло президента и в третий раз - суд постановил, что первый срок Моралеса можно не засчитывать, а значит, он имеет право баллотироваться и в 2014-м.



Дальше история развивалась, как в хорошо знакомой сказке Пушкина про рыбака и рыбку. Отслужив пару лет своего третьего срока, Моралес решил загодя обозначить свои претензии на четвертый. И объявил в стране референдум, попросив население поддержать отмену ограничений на число президентских полномочий. Избиратели высказались против, но главу государства это не смутило. И он все же добился своего: благо и лояльный Верховный суд осенью 2017 года решил, что ограничения на число сроков противоречат конституции.



- Попыткой получить возможность избираться без ограничений Моралес явно перегнул палку, и значительная часть электората ему этого не простила, - заметил "Известиям" научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.



Начало конца



МИД России прокомментировал переворот в Боливии



20 октября в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. Первые данные с участков свидетельствовали о том, что отрыв Эво Моралеса от ближайшего соперника намного меньше нужных 10%. Оппозиция уже предвкушала второй тур и победу в нем своего кандидата Карлоса Месы, бывшего президентом в прошлом.



Затем, однако, избирательная комиссия будто воды в рот набрала: почти сутки с участков для голосования не приходило вообще никаких новостей. А потом ЦИК объявила Эво Маралеса победителем с 47,08% голосов против 36,51% у Месы.



И вот тут население взорвало. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов под лозунгами "Здесь не Куба и не Венесуэла", а стены домов крупнейших городов украсили граффити "Эво - диктатор". Протесты быстро переросли в беспорядки (в одном из городов женщину-мэра из пропрезидентской соцпартии протестующие облили краской и отрезали волосы). Уже 23 октября Моралес ввел в стране чрезвычайное положение, попутно обвинив оппозицию в попытке организовать госпереворот.



Масла в огонь добавил отчет Организации американских государств, чьи наблюдатели следили за боливийским голосованием. На днях она призвала аннулировать итоги выборов, сославшись на ряд нарушений. И Эво Моралес дал понять, что готов провести новые выборы. Но было слишком поздно: протесты это не погасило. В минувшую пятницу к оппозиции открыто присоединились полицейские, а 10 ноября на сторону протестующих перешли и военные.



Лидер боливийской оппозиции назвал "концом тирании" отставку Моралеса



- То, что военные лишили Эво Моралеса своей лояльности, демонстрирует вес и значение армии как политического института в современной обстановке в Латинской Америке, - заметил Владимир Давыдов.



В МИД России - государства, поддерживающего с Боливией весьма дружеские отношения, - отметили, что события в стране развивались "по лекалам срежиссированного госпереворота", несмотря на то что власти пытались найти конструктивные решения на основе диалога. В дипведомстве высказали тревогу в связи с тем, что "развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Эво Моралеса", и добавили: Россия рассчитывает на ответственность политических сил Боливии и призывает их найти конституционный выход из внутриполитического кризиса.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро прямо назвал его отстранение переворотом. Схожее мнение высказал и ряд других левых политиков Латинской Америки. А вот правый лидер Бразилии Жаир Болсонару использовал это как повод для очередной колкости. В интервью газете O Globo он не без ехидства отметил, что "слово "переворот" используется каждый раз, как левые проигрывают". Источник - Известия

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