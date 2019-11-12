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Удачи тебе, Европа. Террористы возвращаются домой, - "Sabah"
18:31 12.11.2019

Турция официально объявила о начале процедуры депортации террористов ИГИЛ* в страны, откуда они прибыли в Сирию. Автор с обидой и немного злорадствуя объясняет позицию Анкары по этому вопросу. По его мнению, Турция тяжело пострадала в свое время и до сих пор несет бремя войны. Теперь настал черед Европы.
Sabah (Турция): террористы возвращаются домой
Операция Турции в Сирии

Турция со вчерашнего дня начала процедуру депортации террористов ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.). Каждого из террористов, задержанных в ходе операции "Источник мира", вероятно, сначала допрашивают, а затем отправляют в свою страну.

Как известно, возвращением террористов на родину больше остальных обеспокоены европейские страны. В свое время они отпустили этих лиц и даже не применяли к ним никаких разведывательных действий. Они надеялись, что террористы погибнут в Сирии или останутся там. При этом они, не стесняясь, обвиняли Турцию. Создавалось представление, будто Турция организует транзит этих элементов в Сирию.

Тем не менее, из множества примеров мы знаем, что Турция делала все возможное, чтобы препятствовать переправке террористов в Сирию, тогда как европейские страны притворялись глухими и слепыми. К примеру, Турция предварительно информировала Бельгию о террористах, совершивших теракт в этой стране, но бельгийская разведка, как выяснилось, не приняла никаких мер.

Европейские страны старательно избегали предоставлять Турции разведданные по террористам, осуществлявшим переход в Сирию через Турцию, видимо, опасаясь, что Анкара вернет их назад. Европа должна была избавиться от террористов, а террористы - остаться или в Турции, или в Сирии.

Однако все вышло иначе. Эти планы обернулись бедой для самих европейцев. Террористам, которые обрели многолетний опыт боевых действий в рядах ИГИЛ, пришла пора возвращаться назад. Мы видим, что из некоторых стран Европы прибыли сотни террористов. Возглавляют список Германия, Франция, Бельгия.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу (Süleyman Soylu) сделал весьма недвусмысленное заявление. "Турция - не отель для террористов, - сказал он. - Пусть каждый сам занимается своими террористами, которых он в свое время отправил. Наша задача - сопроводить этих лиц до трапа самолета. Остальное - дело других стран".
Сейчас, наверняка, Европа постарается поднять шум, дабы оклеветать Турцию. Пусть проводят сколько угодно кампаний по очернению Турции - нам все равно. Нужно продолжать отправлять террористов восвояси. Кстати, об этом говорил и Трамп. Американский лидер, постоянно сетующий на то, что европейцы ни за что не хотят брать на себя ответственность, совершенно очевидно, не поддержит Европу в этом вопросе. Трамп даже предпочел бы, чтобы это превратилось в наказание для Европы.

Но для Турции важно другое. Мы столкнулись с огромными проблемами, вызванными гражданской войной в Сирии. Европейцы в это время не только не поддерживали Турцию, но даже проявляли агрессию. Турция, несмотря на это, не побоялась посмотреть судьбе в глаза и, заплатив высокую цену, переломила ситуацию. Теперь пусть думает Европа. Что будут делать с прибывающими террористами - судить или оставить на свободе - это решать европейцам. Когда в ту или иную страну вернутся хотя бы три террориста, посмотрим, как Европа будет защищать демократию и права человека. Мы свое дело сделали. Удачи Европе.
*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России

12.11.201951057

Хасан Басри Ялчин (Hasan Basri Yalçın)

Оригинал публикации: Teröristler evlerine dönüyor
Опубликовано 12/11/2019

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573572660
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