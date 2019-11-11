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|Эркин Сопоков уволен из Генконсула Киргизии в Стамбуле. За покровительство криминалу
19:17 12.11.2019
Убийство бизнесмена в Турции: Сопоков освобожден от должности Генконсула
Эркин Сопоков освобожден от должности Генконсула КР в Стамбуле. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента КР.
Отмечается, что глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий Указ, согласно которому Сопоков Эркин Мамасалиевич освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики.
В Турции убит Айеркен Саймаити, которого связывают с Матраимовыми 16
Напомним, накануне стало известно об убийстве в Турции бизнесмена Айеркен Саймаити. На месте происшествия был обнаружен автомобиль марки Range Rover с дипномерами, ключи от которого найдены в кармане убитого. МИД КР до сих пор не комментирует вопрос, принадлежит ли это авто консульству КР.
Эркин Сопоков был назначен Генконсулом КР в Стамбуле в апреле 2017 года. Ранее он занимал должность директора государственной резиденции "Ала-Арча".
12 ноября 2019 Оксана Гут