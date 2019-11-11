Топ-менеджер российского "Лукойла" Шилов обозвал узбекских рабочих "толпой баранов"

19:25 12.11.2019

Сотрудник российской нефтяной компании "Лукойл" обозвал узбекских рабочих "толпой баранов" (видео)



Кадр из видеозаписи.

https://www.centralasian.org/a/30265750.html



Руководящий сотрудник публичного акционерного общества "Лукойл" оскорбил местных рабочих комплекса подготовки газа "Джалакудук" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области.



На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении "Озодлика", запечатлен мужчина в каске с логотипом российской нефтяной компании, оскорбляющий местных рабочих.



Сообщается, что мужчину зовут Иван Александрович Шилов. Он является главным энергетиком ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани". ​Представитель упомянутой компании Камолиддин Носиров подтвердил информацию о том, что Шилов является главным энергетиком "Лукойла" в ташкентском офисе. Носиров не стал отрицать, что инцидент с оскорблением дехканабадских рабочих действительно имел место быть.

На видеозаписи слышны оскорбления Шилова в адрес местных рабочих.



Сотрудник отдела кадров "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" согласился прокомментировать данную видеозапись, попросив при этом не указывать его имя в статье. По словам собеседника, видео записано в цехе по производству газа "Хисор".



– Видео снято в комплексе подготовки газа "Джалакудук" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. Мужчину, который матерится на видеозаписи, зовут Иван Александрович Шилов. Он приехал в Узбекистан из Перми. Сидит в офисе компании в Ташкенте. Работает главным энергетиком "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани", – сказал сотрудник отдела кадров компании. Он говорит, что это видео распространилось среди рабочих.

– Поэтому руководство компании взяло с них расписки, чтобы эта видеозапись не "просочилась" в социальные сети, – добавил собеседник.



Один из местных рабочих "Лукойла" говорит, что в компании существует практика "публичного унижения, оскорбления и увольнения с работы за незначительные ошибки местных рабочих, не владеющих русским языком".



Добыча газа является основным видом деятельности "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани". "Лукойл" осуществляет деятельность на территории Узбекистана на основании соглашений о разделе продукции (СРП) по проектам "Кандым-Хаузак-Шады-Кунград", "Юго-Западный Гиссар" и "Арал". Узбекская национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" является стратегическим партнером российской компании по данным проектам.