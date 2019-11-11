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Империя грефовского Сбербанка скоро рухнет?
19:42 12.11.2019

Империя Сбербанка рухнет?

Граждане России массово выносят деньги из Сбербанка. За октябрь отток средств населения из крупнейшего коммерческого банка страны составил около 80 миллиардов рублей. Что толкает людей на расторжение отношений со Сбером? Станем ли мы свидетелями крушения империи?

Иваткина Мария

Так близок к провалу Сбер не был ни разу. Средства розничных клиентов за октябрь сократились на 0,6 процентов, до 13,07 трлн рублей. Об этом говорится в отчетности банка по российским стандартам. Проседают цифры и по всему году. Доля Сбербанка России в общем объеме вкладов населения снизилась за девять месяцев с 45,1% до 43,9%.

Впрочем, частичная потеря позиций на рынке не заставила финансовую организацию отказаться от снижения ставок по вкладам. Только на прошлой неделе Сбер девальвировал депозиты в рублях дважды. Максимум, на что теперь можно рассчитывать, это 4,65% годовых. При том, что другие банки в среднем предлагают клиентам 6,36% за размещение средств.

Я размещала свои накопления в Сбербанке достаточно долго, около 12 лет, - рассказала Царьграду житель Москвы Марина Никифорова. - Однако теперь хранить сбережения стало совсем не выгодно. Накопления потихоньку "сжирает" инфляция. После изучения рынка депозитов мы с мужем приняли решение в пользу другого банка, который предлагает доходность на 2% выше.

Эксперты, опрошенные Царьградом, уверены: дальше мы увидим дальнейший отток денег вкладчиков из без того "худеющего" Сбера. И низкая доходность по депозитам - лишь один из мотивов для бегства. Есть другие. Время от времени информационное поле взрывают утечки баз физических лиц. Речь идет то ли о сотнях, то ли о десятках миллионов клиентов. Цифры разнятся. Но все понимают: украсть информацию сегодня - это почти то же самое, что украсть деньги. И, несмотря на то, что на черном рынке сейчас крутятся карточки многих российских банков, репутация Сбербанка пострадала сильнее всего. Люди забирают средства и относят их либо в другую финансовую организацию, либо домой, под подушку.

Есть еще третий мотив, которым руководствуются соотечественники, забирая деньги, - это излишняя любопытность Сбербанка. Крупнейшая кредитная организация страны с особой педантичностью контролирует операции клиентов. ЦБ обязывает банки выяснять легальность всех средств, свыше 600 000 рублей. Но на деле получается так, что банки охотно контролируют любые суммы. За каждый перевод или платеж, который банк считает подозрительным, приходится отчитываться не только на словах, но и с предоставлением подтверждающих документов. Доходит до парадоксального, когда муж перевел небольшую сумму денег жене, а операционист требует отчет. Так вот, банк Германа Грефа в этом деле отличник, что является существенным раздражителем для клиентов.

Это, конечно, неприятно для клиентов, потому что клиенты хотят свободно распоряжаться своими деньгами, и хотели бы, чтобы им не создавали препятствий, - рассуждает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. - А такие препятствия, если и возникают, отнимают массу времени. Таким образом, просто потратить деньги спокойно и уверенно невозможно.

Конечно, пока о крушении империи Сбера говорить рано, тем более что это любимая дочка ЦБ. Но тут вопрос состоит в другом - в целеполагании. А заинтересован ли Сбербанк в сохранении за собой статуса крупнейшего российского коммерческого банка? Или у финансового гиганта нашлись дела поинтереснее? Сбербанк открыл фудмаркет и площадку по продаже недвижимости, вскоре планирует запустить собственные стриминговый и музыкальный сервисы. Может, скоро и не будет дела Грефу до похоронных сбережений российских бабушек?

Источник - Царьград
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