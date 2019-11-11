Армяно-турецкой войны не будет, а с Карабахом - глухо, - И.Джорбенадзе

19:47 12.11.2019 Визит Лаврова в Ереван прошел под флером велеречивости и "раздвоенности" хозяев в геополитике. Поэтому РФ пока не удалось на месте сунуть нос в биолаборатории США.



Вопрос, по которому, кажется, нет никаких разногласий - победа в Великой Отечественной войне. Хотя и тут у Армении есть "свои герои".



Анонсированная повестка официального визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению была многообещающей, однако, судя по данным из открытых источников, особого толку от него не видно. В соответствии с информацией, распространенной внешнеполитическими ведомствами сторон, Москва и Ереван обсуждают вопросы карабахского урегулирования и региональной безопасности, двустороннего сотрудничества, включая ОДКБ и ЕАЭС.



Однако ни МИД Армении, ни МИД России не указали в повестке визита подписание меморандума о допуске российских специалистов в биолаборатории, построенные на средства США в РА. Между тем эта проблематика имеет для России большое значение: ей доподлинно неизвестно, что вообще происходит в таких "иностранных" лабораториях в нескольких республиках постсоветского пространства, и это время от времени повышает градус нервозности Москвы.



Правда, в Армении твердят, что лаборатории эти - сугубо "гражданские", не имеют никакого отношения к разработке биологического оружия, принадлежат самой республике и ориентированы на повышение уровня санитарно-эпидемиологического контроля. Иностранного военного присутствия в них нет, заверяют в Ереване. Тем не менее, Москва не верит словам и требует "прозрачности" - ее более года назад пообещал армянский премьер Никол Пашинян.



Как выяснилось на пресс-конференции в Ереване по итогам встречи Лаврова с главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном, переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов к биолаборатории завершены. Российский министр сообщил, что Москва надеется на подписание документа в ближайшем будущем - сейчас он находится на стадии межведомственного согласования. К переговорам, сказал он, подключен и Минздрав РФ.



"Есть конвенция по биологическому оружию, которая запрещает разработку такого оружия, и в той конвенции, в силу категорического возражения США, нет идентификационного механизма, как это происходит в случае с большинством других многосторонних документов", - сказал Лавров. По его мнению, США предпочитают создавать биолаборатории "под себя" на двусторонней основе и по всему миру. И Москва заинтересована, чтобы в этом вопросе с союзниками была полная транспарентность.



Следующая проблема - карабахская, ее решение зависло в воздухе, и никакой новой инициативы либо обнадеживающих ноток в ходе визита Лаврова в Ереван не прозвучало. Он вновь заявил, что никакие договоренности по Карабаху не могут быть подписаны без согласия народа отколовшейся от Азербайджана территории. Что же касается состава участников переговоров, "их должны определять сами стороны". Напомним, что одно время Степанакерт в них участвовал, но потом Армения решила сама представлять интересы НКР. Правда, сейчас она придерживается обратной позиции, но на нее не соглашается Азербайджан. В любом случае, сказал Лавров, опираясь на высказывание премьера Пашиняна, договоренности должны учитывать интересы всех сторон - Армении, Карабаха и Азербайджана. "С этим трудно спорить", - резюмировал российский министр.



Словом, на данном этапе ситуация вокруг Карабаха и армяно-азербайджанского конфликта не обещает ничего определенного - она тупиковая, соответственно, взрывоопасная, учитывая воинственные настроения противников, сдерживаемые Россией. На линии фронта - относительное затишье, активных боевых действий нет. Но можно ли ему доверять, и будет ли оно долговременным? Вряд ли на этот вопрос решится ответить даже сам Лавров.



Зато обнадеживающе, хотя и не совсем к месту, прозвучало заверение, что Москва не видит оснований для военного конфликта между Турцией и Арменией. Лавров напомнил: Россия активно способствовала заключению армяно-турецких протоколов, хотя у нее не было ожиданий, что они вступят в силу без привязки к карабахскому урегулированию. Что, собственно, и произошло. Тем не менее, пообещал министр, Москва и сейчас готова способствовать нормализации армяно-турецких отношений, если к этому проявят интерес обе стороны.



Разумеется, Сергей Лавров был принят премьером Николом Пашиняном. Прежде чем перейти к их благостной, сильно "причесанной" информации о российско-армянских отношениях, отметим, что, несмотря на ряд "подножек", подставленных Ереваном Москве даже на международном уровне, и периодической антироссийской истерии, РФ и после "бархатной революции" остается ведущим торговым партнером РА, занимая в общем объеме ее внешней торговли 26%. Также на долю России приходится 45% инвестиций в армянскую экономику. В республике работает порядка двух тысяч предприятий с российским капиталом, включая государственный. Ну и в Армении дислоцирована российская военная база.



Лавров и Пашинян отметили, так сказать, "на публику", что в отношениях между Москвой и Ереваном все ладно. Армянский премьер подчеркнул, что в его стране произошли "большие перемены" (то есть "бархатная" смена власти), и "в результате этих изменений наши отношения стали динамичнее". Ведь став премьером, он неоднократно встречался с российским президентом, своим коллегой Медведевым, другими представителями высшего руководства РФ. Достигнута также договоренность об официальном визите Пашиняна в Москву в 2020 году, после чего состоится визит Владимира Путина в Армению.



Гордится Пашинян и периодом председательства Армении в Евразийском экономическом союзе: "Недавно в Ереване состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета. Это было беспрецедентное, по своим масштабам, мероприятие". Также активно развиваются экономические отношения между Ереваном и Москвой. "Мы надеемся, что в этом году объем товарооборота достигнет отметки в 2 миллиарда долларов. Это достаточно хороший результат, который создает важные предпосылки для дальнейшего развития союзнических, стратегических отношений между странами", - отметил премьер. Он выразил уверенность, что визит Лаврова придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества.



Что же до последнего, он отметил, что перемены в Армении не помешали наращиванию союзнического и стратегического партнерства во всех областях. Лавров поздравил Армению с "очень результативным председательством" в ЕАЭС, не упомянув при этом "председательство" в ОДКБ, проваленное армянской стороной и вызвавшее громкий скандал. В общем, пребывание Лаврова в Армении реально было примечательно только одним - отсутствием информативности для наблюдателей и "присутствием духа" российского министра, которого определенные круги и СМИ в РА не слишком пощадили, о чем будет сказано ниже.



Здесь же заметим, что накануне визита Лавров дал интервью армянскому информагентству "Медиамакс", и параллельно Sputnik опубликовал размышления находящегося в заключении экс-президента РА Роберта Кочаряна, считающегося "другом Путина". А сказал Лавров, в частности, весьма "примечательное": "На наш взгляд, проводимая Ереваном внешняя политика носит сбалансированный, ответственный характер. Отмечаем приверженность армянских друзей сохранению и укреплению стратегического партнерства и союзничества с Россией, энергичному участию в различных многосторонних объединениях на постсоветском пространстве".



А вот что считает Кочарян, которого Москва, при всей своей настойчивости и преданности ей экс-президента, из тюрьмы вызволить не сумела, и тот же Лавров ранее упрекал Ереван в нарушении обещания не преследовать представителей прежней армянской власти. "За исключением пары министров-технократов без политической субъектности, правительство и ядро парламентского большинства состоят из людей, вскормленных американскими грантами. Медийная поддержка властям оказывается исключительно прозападно настроенными СМИ… Все провластные партии, политики и неправительственные организации имеют явно выраженную антироссийскую ориентацию и как правило сидят на западном финансировании, - утверждает узник-президент. - Активно поддерживает премьер-министра Никола Пашиняна и партия с террористической репутацией, агрессивно ратующая за немедленный вывод российской военной базы из Армении. … И это несмотря на продолжение властью прежнего внешнеполитического курса страны и постоянных реверансов в адрес России. … И как долго продлится „геополитическое раздвоение" правящей элиты зависит лишь от конъюнктурных обстоятельств".



Словом, истина лежит даже не посередине. К этому стоит добавить усиленные разговоры о попытке смены оружейной "ориентации" Армении, отстранившей российскую компанию, производящую оружие под брендом ORSIS, от участия в тендере на поставку соответствующей продукции - в скандал будто бы был замешан и МИД России. СМИ писали, что отказ от участия в тендере грозит и срывом строительства завода по производству патронов в Армении на российские инвестиции.



В продолжение темы "местонахождения истины". Политолог Левон Ширинян в беседе с Lragir выразил недоверие Лаврову в контексте искренности его высказываний, в том числе, по карабахской проблематике. "Они (Россия) не хотят урегулирования карабахского конфликта. Иначе они отказались бы от сталинской концепции и российского подхода вообще, от провокаций и интриг. Они не переходят полностью на сторону Азербайджана только из-за пантюркизма, - утверждает политолог. - Поэтому когда было заявлено (Пашиняном), что „Арцах - это Армения, и точка", российская сторона завыла. Если они считают себя нашими союзниками, и Лавров говорит искренне, то доказательство может быть одно - признать, что Арцах - это Армения, и точка".



Однако, по его мнению, Россия попросту тянет время. Словом, точек пока никто не ставит. В армяно-российских отношениях - сплошные многоточия и недосказанность - по крайней мере, для публичного восприятия и надежд на реальную политику, исходящую, прежде всего, из практицизма, а не идеологических спекуляций.



Ирина Джорбенадзе Источник - rosbalt.ru

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