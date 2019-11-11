Аркадаг подарил Афганистану... трансформатор. Лампочка Мяликгулиевича

22:50 12.11.2019

Бердымухамедов подарил Афганистану трансформатор



В качестве гуманитарной помощи Афганистану будет передан трансформатор, сообщило 11 ноября госинформагентство ТДХ.



Соответствующее Распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, Министерству энергетики предписано безвозмездно передать Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор напряжением 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА вместе с оборудованием.



Последний раз гумпомощь соседям была отправлена в июле. В нее вошли лекарства и средства медицинского назначения, текстиль и детская одежда, школьные учебники и принадлежности, кондитерские изделия.