Аркадаг подарил Афганистану... трансформатор. Лампочка Мяликгулиевича

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22:50 12.11.2019
Бердымухамедов подарил Афганистану трансформатор
В качестве гуманитарной помощи Афганистану будет передан трансформатор, сообщило 11 ноября госинформагентство ТДХ.
Соответствующее Распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, Министерству энергетики предписано безвозмездно передать Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор напряжением 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА вместе с оборудованием.
Последний раз гумпомощь соседям была отправлена в июле. В нее вошли лекарства и средства медицинского назначения, текстиль и детская одежда, школьные учебники и принадлежности, кондитерские изделия.