Израиль экстрадировал в США питерского хакера Буркова. Маячит 30 лет тюрьмы

23:53 12.11.2019

В США подтвердили экстрадицию россиянина Буркова

Ранее в МИД РФ заявили, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран



Представитель Минюста США Николь Навас подтвердил информацию об экстрадиции из Израиля в США гражданина РФ Алексея Буркова, обвиняемого в хакерстве. Сейчас мужчина ожидает суда, находясь под стражей.

- Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22 по московскому времени), - прокомментировала американская сторона.

По последней информации, гражданин РФ Алексей Бурков предстал перед судом с США. Мужчине грозит до 30 лет тюрьмы по пяти обвинениям в хакерстве, пишет "РИА-Новости".



Ранее в российском Министерстве иностранных дел выразили сожаление, что израильский суд решил экстрадировать россиянина Алексея Буркова в США.

В ведомстве считают, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран.

Напомним, в декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.



Ранее сайт kp.ru писал о том, что израильские власти экстрадировали россиянина Алексея Буркова в США. Верховный суд еврейского государства отклонил апелляцию адвокатов гражданина России.



Виктория ИВАШЕЧКИНА