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В Молдавии пал кабинет Майи Санду
00:04 13.11.2019

Игорь Додон стал хозяином Молдавии

Кишинев может отменить финансовую блокаду Приднестровья

Майя Санду проиграла битву за власть президенту и парламенту.

Во вторник парламент Республики Молдова (РМ) отправил в отставку правительство Майи Санду. Закон дает 45 дней депутатам для формирования нового кабинета министров, иначе должны состояться досрочные парламентские выборы. Отставка правительства означает конец правящей коалиции, которая состояла из социалистов и блока правых партий ACUM. Так как правые автоматически выбыли из альянса после развала кабинета министров, правящей партией остается социалистическая. Она сформирует новое правительство – при поддержке части депутатов из Демократической партии, которые помогли социалистам свалить старое, назначит нового генпрокурора, ставшего поводом для развала коалиции, и снимет финансовую блокаду с Приднестровья. Если это устроит западных партнеров.

После падения правительства Санду власть в Молдавии перешла к Партии социалистов, которую, хоть и неформально, представляет президент Игорь Додон, а также спикер парламента Зинаида Гречаная. У социалистов – самая большая фракция в Законодательном собрании, тем не менее она не может самостоятельно сформировать парламентское большинство. Летом, после избрания действующего парламента, правящее большинство создали левые и правые депутаты. Целью этого неестественного объединения была ликвидация олигархического режима, правящего в стране с 2009 года. Хозяином Молдавии считался лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк. После трансформации власти он покинул страну. Правящую коалицию поддержали США, ЕС и Россия. Она выполнила свою задачу, а дальше, как и предполагалось, социалисты и блок ACUM, одним из лидеров которого является Майя Санду, разошлись в позициях.

То, что раскол не за горами, было видно по поведению лидеров: Додон посещал Москву и мероприятия в рамках Евразийского экономического союза, а Санду так и не совершила обещанный визит в РФ и отказалась участвовать в саммите глав правительств стран СНГ. Более того, Майя Санду договорилась с Киевом об усилении контроля на приднестровском участке молдавско‑украинской границы, а также поручила Национальному банку закрыть счета приднестровских экономических агентов в молдавских банках и этим ударила по экспорту непризнанной республики, который в основном шел в страны ЕС и США. В то время как Додон стремился наладить отношения с Тирасполем, чтобы затем договориться с Москвой о возвращении Приднестровья под контроль Кишинева, правительство Санду вело к повышению напряженности в регионе. Собственно, Санду, которая является гражданкой Румынии, как и ее бывшие министры, выступала за присоединение к ней Молдавии. И потому ей не нужны были успехи на приднестровском направлении. Теперь, когда ситуация изменилась, приднестровцы могут рассчитывать на разблокирование их счетов в банках РМ. В этом случае переговоры по урегулированию приднестровского конфликта, буксующие в последнее время, могут активизироваться. Этого добиваются все участники переговорного формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье – стороны, РФ, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели).

Напомним, 8 ноября фракция пропрезидентской Партии социалистов, которая входит в состав правящей коалиции вместе с правым блоком ACUM, внесла в парламент инициативу о вотуме недоверия правительству. Это случилось после того, как кабинет министров делегировал премьеру часть полномочий в процессе отбора кандидата на пост генерального прокурора. Правительство приняло это решение без консультаций с партнерами из Партии социалистов – путем принятия ответственности на себя перед парламентом за данный закон. В ответ фракция Партии социалистов внесла инициативу о вотуме недоверия правительству. За это проголосовали 63 депутата от Партии социалистов и Демократической партии (из 101). Депутаты от блока ACUM голосовали против, остальные – воздержались.

Согласно законодательству, после отставки правительства начинаются переговоры парламентских фракций по созданию парламентского большинства. После консультаций с парламентскими фракциями президент выдвигает кандидатуру на пост премьер‑министра. Парламент может быть распущен в случае, если он не выразит вотум доверия новому правительству в 45‑дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.
Между тем Майя Санду заявила, что партии, создавшие блок ACUM, продолжат борьбу "как на улице, так и на баррикадах".

"Теперь нам нужно избавиться от следующей угрозы, которая уже нависла и пытается захватить государственные институты", – сказала премьер. "Сегодняшнее голосование прошло в унисон. Сотрудничество между ДПМ (Демпартия) и ПСРМ (Партия социалистов) очевидно", – пояснила Санду.
Накануне она предупредила граждан Молдавии, что в случае ее отставки республика не получит помощи от западных партнеров. Оказалась, что ее предостережения не были беспочвенными.
В ЕС опасаются за будущее реформ в Молдавии из‑за отставки правительства Санду, заявила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.

"Вотум недоверия правительству содержит тревожные сигналы в отношении будущего процесса реформ в Молдове. Парламентское большинство и правительство выступили с рядом инициатив, направленных на выполнение ключевых обязательств, принятых в июне, в частности в области борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебной власти и расследования банковского мошенничества", – сказала представитель ЕС.
В заявлении миссии ЕС в РМ подчеркивается, что необходимость в этих реформах не исчезла с отставкой правительства. "Сотрудничество с Европейским союзом будет по‑прежнему зависеть от предоставления ощутимых результатов реформ гражданам Молдовы", – отмечается в документе.
Представитель ЕС напомнила, что Брюссель стремится сотрудничать с теми силами в Молдавии, которые поддерживают процесс реформ, обговоренный в Соглашении об ассоциации.

"В частности, это относится к борьбе с коррупцией и корыстными интересами вне зависимости от политической принадлежности, обеспечению независимости системы юстиции и деполитизации государственных институтов. Мы будем и впредь строить наши отношения с Молдавией, основываясь на принципах уважения нормы верховенства закона, демократических стандартах и выполнении обязательств", – заявила Косьянчич.

Президенту Игорю Додону придется убедить ЕС и США, поддерживавших Майю Санду, что Молдавия не изменит свой курс на Евросоюз при параллельном развитии отношений с РФ. И проведет все необходимые реформы, в первую очередь в области юстиции.

Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.11.19

Источник - ng.ru
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