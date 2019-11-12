Эрдоган недоволен и Россией, и США. Во время визита в Америку турецкий лидер обсудит С-400 и Сирию

00:54 13.11.2019

Геннадий Петров

12.11.2019



Президент Турции поговорит с Трампом о несдержанных обещаниях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается лично выразить Дональду Трампу свое недовольство тем, как американцы борются с террористами в Сирии. Об этом он сообщил перед визитом в США. У американцев, в свою очередь, есть встречные претензии к Эрдогану. Вашингтону не нравится, что Турция не отказалась от покупки российских зенитно‑ракетных комплексов С‑400. Кроме того, США беспокоит судьба сирийских нефтяных месторождений, которые сейчас находятся под контролем местных курдов

Перед вылетом в США Эрдоган дал пресс‑конференцию в аэропорту Анкары. На ней он резко отозвался о действиях Москвы и Вашингтона в Сирии. "Ни Россия, ни США не сдержали обещаний Анкаре по поводу вывода террористов из районов, приграничных с Турцией. Мы обсудим этот вопрос с Дональдом Трампом. По возвращении я подниму эту тему в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным", – цитирует слова турецкого президента агентство Anadolu.



Эрдоган утверждает, что курдские вооруженные формирования Сил народной самообороны (СНС), которых турецкие власти считают террористами, вопреки обещаниям Москвы и США остались в Эль‑Камышлы, Манбидже и Тель‑Абьяде. Накануе визита турецкого лидера в Эль‑Камышлы прогремели взрывы. Взлетело на воздух несколько начиненных взрывчаткой автомобилей. В Турции утверждают, что за взрывами в Эль‑Камышлы стоит СНС. Сам город находится под контролем правительственных войск Сирии.



Между тем Россия и США могут выдвинуть Турции встречные претензии. Одной из тем обсуждения на переговорах Трампа и Эрдогана будет продажа Анкаре российских ЗРК С‑400. В США напомнили, что Белому дому крайне не нравится эта сделка. "Если Турция не отменит покупку С‑400, вероятно, будут применены санкции", – заявил в воскресенье помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. На пресс‑конференции Эрдоган, в свою очередь, напомнил, что сделка заключена. Более того, компоненты С‑400 начали поступать в Турцию еще этим летом, а на 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию российских ЗРК. В сложившейся ситуации, по словам турецкого лидера, виноваты сами американцы. "Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу – С‑400, и это дело закончено", – сказал Эрдоган. Вместе с тем он подчеркнул, что Турция вовсе не собирается прерывать военно‑техническое сотрудничество с США и готова закупить Patriot, если будут сделаны такие предложения.



У России к Эрдогану есть свои вопросы. Следствием турецкой операции "Источник мира", направленной против СНС, стал переход нефтяных месторождений на северо‑востоке Сирии, на Восточном берегу Евфрата, под контроль США. Агентство Anadolu сообщило 5 ноября о строительстве двух новых американских военных баз в провинции Дэйр‑эз‑Зор, как раз в районах нефтедобычи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в намерении отделить от Сирии ее восточную часть и создать там квазигосударство под контролем своего союзника, СНС. По словам Лаврова, "просят страны Залива о больших инвестициях с тем, чтобы создать местную администрацию" из курдских группировок с "ясным намерением отделить эту часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения". В то же самое время США запрещают своим союзникам инвестировать в восстановление территории, контролируемой официальным Дамаском, отметил он.



По мнению старшего научного сотрудника Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Юлии Кудряшовой, разногласия между США и Турцией не относятся к категории неразрешимых. "Закупка С‑400, конечно, не отвечает интересам Вашингтона. Но Турция остается членом НАТО, ее армия обучена по стандартам этой организации, вооружена в значительной мере американским оружием, и конечно, свертывать военно‑техническое сотрудничество с США Эрдоган не собирается", – сказал "НГ" эксперт. Поэтому Кудряшова полагает, что компромисс между двумя странами возможен: ведь США волнует не столько С‑400, сколько то, что Турция станет постоянным покупателем российского оружия.



"Что касается Сирии, США ясно продемонстрировали, что для них здесь главное сейчас – нефтяные месторождения. Они хотят их контролировать. Контроль над курдами отходит для Вашингтона на второй план. Вряд ли следует ожидать что американцы будут и дальше вооружать и тренировать СНС. А именно это нужно Турции – чтобы курдские формирования не становились благодаря поддержке Вашингтона достаточно сильными", – сказала Кудряшова. По ее мнению, на переговорах Трампа и Эрдогана может обсуждаться размен месторождений на окончательный отказ Вашингтона от поддержки СНС. Вместе с тем американцы не заинтересованы в уничтожении этой группировки. Поэтому США и Турцию, по идее, должно устроить урегулирование на основе Сочинского меморандума, принятого 22 октября Владимиром Путиным и Эрдоганом. Этот документ, напомним, предусматривает вывод курдских формирований из 30‑километровой зоны на границе Турции, после чего ее будут патрулировать турецкие и российские военные. Правда, судьба месторождений в этом документе не обговаривалась.