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Стояние на Угре. Перекосы в национальной политике РФ и офшорные коррупционеры, - А.Турыкин
00:58 13.11.2019

Стояние на Угре
Перекосы в национальной политике и офшорные коррупционеры

Александр Турыкин

11 ноября 1480 года - дата в истории нашей страны памятная. Она связана с укреплением суверенитета России, ведь событие, получившее название "Стояние на реке Угре", положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.

Примечательно, что произошло это ровно через сто лет после знаменитой битвы на Куликовом поле. Угорская победа, одержанная воинством Ивана III Великого, освободила русский народ, калмыков, ногайских и крымских татар от гнета Большой Орды*. Добавим к этому и то обстоятельство, что союзником русского царя выступило тогда Казанское Ханство.

Поэтому на первый взгляд не вполне ясно, почему предложение сделать 11 ноября днем воинской славы встретило такое сопротивление со стороны главы и законодательного органа республики Татарстан. Некоторые депутаты регионального парламента распалились настолько, что за малым не обвинили авторов соответствующего законопроекта в разжигании межнациональной розни.

Противники празднования знаменательной даты российской истории попытались привести и исторические аргументы, однако их с легкостью разбил в интервью "Московскому комсомольцу" историк Владислав Назаров.

Кому интересно - почитайте, мы же остановимся на политическом аспекте данного недоразумения.

При всем уважении к руководящим органам Татарстана, возмущающимся политологам и общественникам хочется заметить следующее: ваши слова о якобы имеющих место быть попытках "умалить значение нерусских и неправославных народов в истории России, уязвить их историческую память и национальную гордость" являются неправдой и вот почему.

Дело в том, что если мы рассмотрим этнический состав Татарстана, то в республике проживают представители 115 национальностей, численность же татар составляет 53,2%, русских - около 40% и почему-то данный субъект федерации является этнической республикой, глава которой (единственный в России) имеет статус президента.

Возьмем любой русский регион Центральной России, Брянскую область, например, 98% населения - русские, однако по всем документам, регион проходит, как многонациональный!

Такое положение характерно и для десятков других русских регионов. Оно наглядно демонстрирует ложность выдвинутых обвинений и обнажает перекосы в национальной политике. Недоразумение тянется со времен большевизма - президент России Владимир Путин дважды говорил о том, что, взяв на вооружение этнический принцип формирования государства, руководство молодой советской республики заложило бомбу замедленного действия.

Логическая ошибка сторонников теории политического равноправия этносов в том, что они путают равноправие народов и равноправие граждан. Граждане России не взирая на национальность имеют одинаковые гражданские права, равноправие же народов в самом широком и неопределенном смысле слова вещь на практике невозможная. Ведь не ясно, как можно уравнять в правах сто миллионов человек и, например, тысячу человек, представляющих малочисленный народ. Если все-таки следовать данной логике, то тогда тот же Татарстан, где проживает 115 национальностей, придется разделить на 115 более мелких этнических республик, имеющих равные территории и равные права! Абсурд ведь? Конечно, поэтому единственный возможный путь - это равенство граждан перед законом не взирая на национальность и следование унитарному принципу построения государства - при таком подходе в выигрыше остаются все.

Однако есть в этой истории и сознательный - сепаратистский момент. Не секрет, что с началом холодной войны спецслужбы США, работая против СССР поддерживали радикальный этнический национализм (спецоперации "Аэродинамик", "Пролог").

Не отказались они от данной работы и в постсоветский период.

Из книги "Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период" мы узнаем, что "Национальный фонд поддержки демократии" (NED) через свои структурные подразделения; "Национальный демократический институт" (NDI) и "Международный республиканский институт" (IRI) финансировал в 2000-х крымско-татарский радикальный национализм на Украине. Благодаря работе IRI, в ходе выборов 2012 года в Верховную Раду по спискам "Батьківщини" прошел Мустафа Джемилев - председатель т.н. "Меджлиса крымско-татарского народа" **.

Надо полагать, ведется подобная работа сегодня и на территории России. NED, признанный в России иностранным агентом и нежелательной организацией является параллельной ЦРУ структурой, выполняющей функции крыши для подрывных проектов американских спецслужб, осуществляемых под прикрытием "продвижения демократии".

К слову сказать, в Татарстане NED финансировал ассоциацию "Агора". Другой инструмент продвижения американской демократии - "Фонд Макартуров" финансировал в республике ООО РТ "Медицинский правозащитный центр", РОО РТ "Казанский правозащитный центр" и опять-таки "Агору".

Татарстанская "Агора" в 2005 году была ликвидирована, однако по факту не прекратила деятельности. Если открыть ленту новостей, то и сегодня "Агора" активно защищает радикально настроенных татарских экстремистов и сепаратистов. Добавим к этому и то обстоятельство, что организации, аффилированные по учредителям с ликвидированными "Агорой" и "Медицинским правозащитным центром", продолжают свою работу на территории республики; это РООЗПП РТ "Правовед", РОО РТ "Казанский правозащитный центр" (был в учредителях ликвидированной "Агоры") и РОРТ "Сириус".

В копилку идут и дела офшорные - общеизвестно, что неправедно нажитые богатства являются отличным инструментом манипулирования, который с охотой и радостью используют западные спецслужбы.

Существующая в открытом доступе база данных оффшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей позволяет найти "однофамильцев" и полных тезок некоторых влиятельных в Татарстане людей. Если же вбить в окошко поиска "Tatneft", то получим аж сразу две офшорные компании: TATNEFT CAPITAL LTD и TRADE HOUSE TATNEFT S.A.

Словом сказать, приведенные примеры, наглядно свидетельствуют, что рост радикально-националистических и сепаратистских настроений в республике обусловлен не только заблуждениями людей, но и вполне себе может подогреваться из-за границы. Потому как в регионе активно действуют связанные с США "правозащитные" конторки, а некоторым представителям республиканской элиты, повязанным офшорными делишками, выгодно использовать национальные чувства татарского народа, чтобы безнаказанно заниматься коррупцией.

* 29.08.2014 г. Половинский районный суд Курганской области запретил деятельность религиозного объединения "Орда".

** Общественное объединение "Меджлис крымскотатарского народа" признано экстремистским решением Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573595880
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