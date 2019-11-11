Сирийская зима: У США две задачи - отжать нефть и свергнуть Асада, - "СП"

01:15 13.11.2019 Сирийская зима: У США две задачи - отжать нефть и свергнуть Асада

Американцы породили "арабскую весну", рассчитывая уничтожить еще одну страну



Виктор Сокирко



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Александр Зимовский



Президент Сирийской Арабской республики Башар Асад сравнил вооруженный конфликт в своей стране с миниатюрной моделью третьей мировой войны. Указал и одну из основных причин долголетней войны - нефть, ради которой США вначале финансировали оппозиционные группировки, а затем и вторглись на территорию Сирии, преимущественно в нефтедобывающие районы. И сейчас американские военные продолжают "охранять" лишь месторождения углеводородов - якобы от террористов, не подпуская при этом туда законных владельцев, правительственные войска Сирии.



Отчасти Асад прав в своих сравнениях, однако есть и более глубинный смысл - США в "экспериментальном порядке" пытались перекроить политическую карту мира в Северной Африке и на Ближнем Востоке, внедряя так называемую тактику "арабской весны". Результат ее плачевен - сотни тысяч погибших, развал, хаос, упадок экономики в тех странах, куда должна была докатиться "волна демократии". Но и США не добились конкретных результатов ни в одном из случаев своего вмешательства в дела других государств этого региона. Если только не считать целью возрождение религиозного экстремизма, авторитаризма, сепаратизма, локальных вооруженных конфликтов и увеличение числа беженцев из региона.



Считается, по утверждению целого ряда экспертов, что последовавшая за "арабской весной" "арабская зима", как состояние общей дестабилизации Ближнего Востока и Северной Африки, была вызвана американской интервенцией в Ирак в 2003 году. Итог ее крайне неутешителен, в стране до сих пор идет вооруженное противостояние различных политических и религиозных группировок, а сами военнослужащие засели в окопах на севере страны.



Наиболее бескровной оказались революции из цикла "арабской весны" в Тунисе и Египте. Их схожесть в том, что вскоре после госпереворотов там поначалу пришли к власти исламисты, которые власть не удержали по причине краха экономики. Тунис американцы называют лучшей страной для "продвижения демократии", что, впрочем, не ослабляет внутренние противоречия в стране и она балансирует на грани гражданской войны. В Египте, после 30-летнего правления Хосни Мубарака, президентом был выбран Муххамед Мурси из движения "Братья мусульмане" * (запрещенная в РФ террористическая организация). Через год он был свержен армией и в стране установился военный режим. Тогда в столкновениях погибли тысячи людей. С 2014 года президентом Египта является законно избранный фельдмаршал Абдул Ас-Сиси. Даже с учетом внутренних противоречий в Тунисе и Египте, эти государства нельзя назвать воюющими. Во многом и потому, что на их землю не ступала нога американского солдата.



Худшей судьба оказалась у Ливии. После начала междоусобицы в феврале 2011 года страна подверглась бомбардировкам и ракетным ударам НАТО, в результате чего погибло 50 тысяч граждан из 6 миллионов населения страны. Был растерзан глава Ливии Муаммар Каддафи, смерть которого тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон с улыбкой прокомментировала словами: "Пришли. Увидели. Он умер". Гражданская война в Ливии не утихает до сих пор.



Нечто подобное ожидало и Сирию, где вооруженное противостояние не стихает с марта 2011 года, хотя правительственным войскам при поддержке российских ВКС и удалось взять под свой контроль большую часть территории страны. Вспомним, что изначальной главной задачей США было устранение президента Башара Асада, поощрение внутренних конфликтов, а уж затем установление полного контроля над нефтедобычей в Сирии и граничащих районах Ирака. Плюс контроль нефтепровода, который должен был качать нефть из Ирана в Европу.



- Изначальной целью американцев было свержение президента Асада любой ценой, - считает политолог Александр Зимовский. - В отличии от целей России - уничтожение террористических группировок и оказание помощи законному правительству Асада. Американцам для реализации своей цели необходимо было, чтобы на территории Сирии появилась военно-политическая структура, которую они могу объявить новым сирийским правительством, и тут же его признать. Сирийский узел в том, что ближайшей целью американского геополитического планирования в регионе являлся не захват власти в сирийском государстве, а скорейшее создание альтернативы Асаду. И по всем раскладам, американцы увидели, что такой альтернативой могут быть только террористы, опирающиеся на этнический и религиозный фундамент. Отсюда и шкала "умеренности радикализма".



Американцы упирали на модель, применявшуюся в Ливии, Египте, Ираке и других арабских странах - "свержение лидера и слом существующей политической системы, а там посмотрим". До "арабской весны" эти страны не были источниками терроризма. Теперь это источник прямой угрозы, в первую очередь для Европы. Для России, кстати, тоже.



Чего в итоге добились США, продвигая свою "демократию" посредством "арабской весны" в той же Сирии? Результат, скажем так, довольно скромный. Из поставленных целей ни одна так до конца не выполнена. Начиная от свержения (уничтожения) столь нелюбимого президента Башара Асада, которого, что будет неудивительно, президент Дональд Трамп вскоре назовет "неплохим парнем". По аналогии с северокорейским Ким Чен Ыном, которого тоже грозился стереть в порошок. Разбита, но до конца так и не уничтожена террористическая группировка "Исламское государство"**, ради чего, собственно, и был введен в Сирию американский военный контингент. Если бы не успешные действия правительственной армии при поддержке России, то этот "успех" со стороны США был бы еще менее значим.



Политическая карта Сирии тоже перекроена далеко не по американскому сценарию. Как уже можно предположить по развивающемуся процессу, Сирия может разделиться на контролируемую правительством территорию, где находится культурный, промышленный и сельскохозяйственный центры (это более 60 процентов территории страны и 80 процентов населения) и периферийные зоны. Провинцию Идлиб контролируют группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Джебхат Тахрир Сурия" (соперничают между собой) при наличии турецких военных контрольно-наблюдательных постов. Зона этнических курдских районов в северной части провинции Алеппо также контролируется Турцией при участии "Свободной сирийской армии". Северные провинции, с преимущественным проживанием курдов - самопровозглашенная Демократическая Федерации Северной Сирии, находятся под контролем "Сирийских демократических сил". Они же занимают зону контроля в провинции Дейр-эз-Зор на восточном берегу Евфрата и в южной части провинции Эр-Рака, где доминируют арабо-суннитские племена и сохраняются остатки отрядов ИГ **.



США, сохранив воинский контингент в 500?600 человек, сосредоточились лишь на охране нефтяных месторождений. Их прибыльность в какой-то степени сохранилась и представляет ценность как для курдов, так и для правительственных сил, однако это те запасы нефти ради которых нужно было разрушить целую страну. То есть, как таковой замысел операции в Сирии ими не выполнен. Остались лишь разрушения и многочисленные беды всех народов этой страны.



"Спустя годы, глядя на мертвые страны Ближнего Востока, лежащие в руинах города, сотни тысяч могил, миллионы беженцев в Европе и рождение монстра терроризма, так и хочется спросить США с Евросоюзом: неужели действительно оно того стоило? - говорит в одном из интервью иранский политолог Хусейн Канани Могхадам. - Поддержав „арабскую весну", американцы и европейцы не выяснили, готовы ли эти страны к демократии. Сразу стали бомбить, без колебаний поддержали деньгами и оружием „борцов за свободу", которые оказались убийцами и бандитами. Всюду победил радикальный ислам. И все потому, что США захотели поставить „прозападные" режимы вместо „пророссийских" в Сирии и Ливии. Мир теперь платит кровью за тупость американских политиков". Источник - СвободнаяПресса

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