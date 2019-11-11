 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президентом Боливии самопровозгласилась проамериканская сенаторша Жанин Аньес
07:45 13.11.2019

Обязанности и. о. президента Боливии взял на себя сенатор Жанин Аньес

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес во вторник взяла на себя обязанности и. о. главы государства и обещала как можно скорее провести новые президентские выборы. Трансляция из зала парламента велась в социальных сетях.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", - сказала она.
По ее словам, она собирается "как можно скорее провести выборы". "Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями (членами Высшего избирательного суда - прим. ТАСС), отразят желания народа", - добавила она.

Источник - ng.ru
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