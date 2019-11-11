Израиль нанес ракетный удар по комсоставу палестинцев... в Дамаске

08:48 13.11.2019

Израиль нанес удар по активу спецслужб Сирии



Война с палестинскими боевиками добралась до Дамаска



На убийство лидера джихадистов из Газы ответили ракетными ударами.

Напряженность на юге Израиля совпала со вступлением в должность нового министра обороны еврейского государства Нафтали Беннета. Эскалация началась после того, как в Газе был ликвидирован командир северного крыла палестинского "Исламского джихада" Бахаа Абу аль‑Ата. Причем в рамках этой кампании под руку израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) попал и сирийский Дамаск. Это подняло вопросы о качестве связей между Газой и странами "шиитской оси", куда входят Иран и Сирия.



Обмен ударами между Израилем и Газой начался в ночь на 12 ноября. Обострение спровоцировала операция против "Исламского джихада", в ходе которой силы ЦАХАЛ атаковали цели в палестинском анклаве и в Дамаске. Выступая 12 ноября с телеобращением, премьер‑министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердил, что был ликвидирован аль‑Ата, который, как выразился глава правительства, был "бомбой замедленного действия". "Этот террорист запускал сотни ракет и планировал новые атаки, – заявил Нетаньяху. – Тот, кто думает, что сможет увернуться от наших длинных рук, ошибается". Операция обсуждалась несколько месяцев, и окончательное решение было принято только 10 дней назад.



После израильского премьер‑министра выступил глава Генштаба Авив Кохави. Военачальник отметил, что аль‑Ата был человеком, который преднамеренно саботировал попытки еврейского государства договориться с группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа. Израильтяне ранее выдвигали ряд уступок при финансовом и дипломатическом посредничестве Катара, однако все усилия оказались тщетными. Кохави заявил, что большинство ракетных нападений на юге Израиля, которые были зафиксированы в прошлом году, происходили именно при участии ликвидированного лидера радикалов.

Глава Генштаба заявил, что после проведенной операции командование ЦАХАЛ готовится к ответным ударам "с земли, воздуха и моря".



В последние месяцы израильские военные чиновники просчитывали вероятность скоординированной атаки с севера и юга и делились опасениями, что у них в условиях затянувшегося формирования парламентской коалиции не хватит политических ресурсов для того, чтобы предупредить нападения со стороны "шиитской оси" – группы стран, которые считаются зоной иранского влияния. Однако не исключено, что атмосфера нервозности создавалась кабинетом Нетаньяху – для того чтобы сейчас премьер смог подтвердить свое прозвище Мистер Безопасность и упрекнуть тех, кто не желает вступать с его партией "Ликуд" ("Консолидация") в коалицию. Наблюдатели в Израиле не считают совпадением, что операция была назначена на тот день, когда Беннет вступил в должность министра обороны. Его назначение – это выбор Нетаньяху.



Недавняя операция в Газе создает ощущение цикличности внешних и внутренних процессов в Израиле. Ровно год назад, вечером 11 ноября в палестинском анклаве была проведена операция по ликвидации одного из командиров боевого крыла ХАМАС, после которой израильтяне и палестинцы начали обмениваться ракетными ударами. Несколько дней спустя Авигдор Либерман, который возглавляет партию "Исраэль бейтену" ("Наш дом – Израиль"), объявил об уходе с поста министра обороны, мотивировав свое решение тем, что удар по "инфраструктуре террора" в Газе тогда "был недостаточным". Это событие стало предвестником развала коалиционного правительства и досрочных парламентских выборов в Израиле.



Сейчас Либерман не преминул вспомнить свои консультации с Нетаньяху год назад и указал на то, что ликвидация палестинского командира имеет в нынешних условиях политический оттенок. "Год назад Нетаньяху сопротивлялся точечной ликвидации и дал обратный ход, – цитирует израильский новостной портал "Walla!" слова экс‑министра обороны. – Еще год назад я думал, что время (для операции. – "НГ") пришло, но премьер‑министр преднамеренно помешал этому". Политический соперник Нетаньяху Бени Ганц, который является сопредседателем блока "Кахоль‑Лаван" ("Синие‑белые"), заявил 12 ноября, что обострение на юге никак не повлияет на текущие переговоры о формировании коалиции. Мандат на ее создание сейчас в его руках.



Важнее другое: параллельно с ударами по Газе в ночь на 12 ноября ВВС ЦАХАЛ атаковали квартал Мезза в сирийском Дамаске, где проживал один из командиров "Исламского джихада" Акрам аль‑Аджури. Сам боевик не пострадал, однако погиб его сын Муаз. Местонахождение семьи аль‑Аджури ставит вопрос о качестве связей между официальным Дамаском и его важнейшим союзником, Тегераном, с одной стороны, и палестинскими радикалами – с другой.



"Палестинские группировки палестинским группировкам рознь, – заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки НИУ "Высшая школа экономики" Григорий Лукьянов. – Если с началом арабской весны отношения ХАМАС с Ираном и Сирией заметно ухудшились, то ряд других группировок, в их числе "Исламский джихад", отношения с ними не разрушал в полной мере. Эти контакты никогда не были жесткими, идеологическими. "Исламский джихад" – палестинская национальная организация, цели которой сужены до обретения независимого палестинского государства путем уничтожения Израиля. В этом отношении он всегда был прагматичным союзником для Сирии и Ирана. Их сотрудничество строилось на том, что есть общий враг".

Эксперт считает, что для сирийских спецслужб "Исламский джихад" остается важным активом для оказания давления на Израиль. "С тех пор, когда прекратились прямые боестолкновения между Сирией и Израилем на территории Ливана, Сирии нужен был инструмент для оказания давления на Израиль без применения конвенциональных военных средств, – отмечает Лукьянов. – Эту роль играл ряд палестинских группировок радикальной направленности, которые, как и Сирия, отказываются признавать право на существование Израиля в его нынешних границах. Поэтому сирийские спецслужбы никогда не разбрасывались партнерами, своими важными инструментами, и продолжают предоставлять убежище на территории своей страны определенным деятелям палестинского движения сопротивления, даже самым радикальным".



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ