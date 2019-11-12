Создание единой валюты в ЕАЭС не предусмотрено, – глава КазНацБанка Досаев

10:24 13.11.2019

Весь финансовый суверенитет сохраняется за каждым участником ЕАЭС - глава Нацбанка.



Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев прокомментировал разговоры о том, что в Евразийском союзе появится единая валюта, передает Zakon.kz.



- В договоре прямо прописано: идея была создания экономического союза, но не предполагает создание валютного союза. Поэтому, я понимаю, этот вопрос муссируется, специально в разных формах подается и мне, и в разных форматах. Я говорю: создание единого валютного союза и единой валюты в соглашении не предусмотрено, - сказал глава Нацбанка в кулуарах мажилиса.



Он добавил, что Национальный банк как регулятор совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка имеет "абсолютно полные полномочия для проведения денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, принятия необходимых антикризисных мер и т.д."



- Весь финансовый суверенитет сохраняется за каждым участником ЕАЭС, - подчеркнул Досаев.



В этом году в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о приближающейся девальвации и введении единой валюты алтын на пространстве ЕАЭС. Информацию в июле опроверг министр финансов Алихан Смаилов. Он заверил, что Казахстан сохранит свою национальную валюту.