 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.11.2019
12:10  В ташкентском районе Юнусабад южные корейцы построят еще один Business City
10:53  Известный малайзийский блогер Шеф Вана будет продвигать турпотенциал Узбекистана
10:42  Первая пошла. Задержана за взятки завотделом Администрации УкрПрезидента - Кондзеля
10:24  Создание единой валюты в ЕАЭС не предусмотрено, – глава КазНацБанка Досаев
09:14  На золотом кыргызском Джеруе началась добыча руды
09:03  Кто стоит за государственным переворотом в Боливии? Огромные колонны индейцев движутся к столице, - В.Прохватилов
08:56  Дикая охота за литием: Как Tesla свергла Моралеса, - А.Запольскис

08:48  Израиль нанес ракетный удар по комсоставу палестинцев... в Дамаске
08:33  Иссык-Куль может превратиться в болото. В КырПарламенте озаботились судьбой озера
07:45  Президентом Боливии самопровозгласилась проамериканская сенаторша Жанин Аньес
01:24  Писатель Юрий Поляков: Ругать власть можно и справа, и слева
01:15  Сирийская зима: У США две задачи - отжать нефть и свергнуть Асада, - "СП"
01:02  Власти Турции высылают боевиков "Исламского государства" в страны их происхождения
01:00  Россия: детям мигрантов сложно получить образование и социализироваться
00:58  Стояние на Угре. Перекосы в национальной политике РФ и офшорные коррупционеры, - А.Турыкин
00:54  Эрдоган недоволен и Россией, и США. Во время визита в Америку турецкий лидер обсудит С-400 и Сирию
00:26  Арабы Ирака против персидской гегемонии, - А.Эскин
00:04  В Молдавии пал кабинет Майи Санду
Вторник, 12.11.2019
23:53  Израиль экстрадировал в США питерского хакера Буркова. Маячит 30 лет тюрьмы
22:50  Аркадаг подарил Афганистану... трансформатор. Лампочка Мяликгулиевича
19:47  Армяно-турецкой войны не будет, а с Карабахом - глухо, - И.Джорбенадзе
19:45  Быть или не быть туристическому Ташкенту, - Б.Алимджанов
19:42  Империя грефовского Сбербанка скоро рухнет?
19:25  Топ-менеджер российского "Лукойла" Шилов обозвал узбекских рабочих "толпой баранов"
19:17  Эркин Сопоков уволен из Генконсула Киргизии в Стамбуле. За покровительство криминалу
18:31  Удачи тебе, Европа. Террористы возвращаются домой, - "Sabah"
18:27  КырПрезидент Сооронбай Жээнбеков отказался от сопровождения на пути из аэропорта
15:17  Казахстан станет местом, где Запад может противостоять Китаю, - С.Гуриев
15:15  Прозаседавшийся: почему Эво Моралес ушел с поста, - Н.Портякова
15:13  Фетиш слабого лидера. Как США работают с марионеточными режимами, - "СП"
15:12  Почему не состоялась встреча между Сталиным и Ататюрком (история)
15:09  На "Мисс Интернешнл - 2019" победила тайка Бинт Сайрисорн (видео)
15:07  Народ люли: узбекские цыгане с кровосмешением и дикими легендами
15:03  Для чего проводится X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде? - Ст.Притчин
15:00  Strategist: Индия намерена радикально пересмотреть свою ядерную доктрину?
13:22  Готовится к запуску узбекско-турецкий венчурный фонд
12:40  Житель Саранска Депардье стал послом туризма Узбекистана
12:37  Оседание неоседаемых... Почти 800 домов построено для люли в Джизаке
12:31  Земеля! Жители кыр-села Рахманжан присвоили имя свергнутого горе-президента Бакиева одной из улиц
12:30  Попытка № 3. Депутаты КырПарламента вновь пытаются легализовать самозахват
11:13  Прогнать бессменного индейца. Боливийский сигнал будет прочитан разными игроками по-разному, - А.Макаркин
10:49  Рогозин (""Роскосмос") уверяет, что Байконур будет работать до 2030 года. По программе МКС
10:46  Узбекистан с 1/01/20 ждут "жаркие" цены за отопление
10:37  Елбасы миротворит пытаясь организовать секретные переговоры Путина-Заленского. Оно ему надо?
09:22  Наигрался в самолетики? Старший зять Казахстана Т.Кулибаев продает аэропорт Алматы
09:03  Замполитом КазАрмии впервые в истории стал моряк - капраз Бурамбаев
08:51  Моралес ушел, но может и вернуться, - Д.Моисеев
08:41  Био и фото нового "ошмякского" 1-го зама ГКНБ Киргизии Салиева - засекретили. С чего бы?
08:35  Китайская аналитика попадает в расставленные Западом ловушки
00:51  США, отбиваясь от русских и китайских хакеров, готовятся к выборам президента, - Л.Савин
00:50  Новый атлантический беспорядок, - В.Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Создание единой валюты в ЕАЭС не предусмотрено, – глава КазНацБанка Досаев
10:24 13.11.2019

Весь финансовый суверенитет сохраняется за каждым участником ЕАЭС - глава Нацбанка.

Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев прокомментировал разговоры о том, что в Евразийском союзе появится единая валюта, передает Zakon.kz.

- В договоре прямо прописано: идея была создания экономического союза, но не предполагает создание валютного союза. Поэтому, я понимаю, этот вопрос муссируется, специально в разных формах подается и мне, и в разных форматах. Я говорю: создание единого валютного союза и единой валюты в соглашении не предусмотрено, - сказал глава Нацбанка в кулуарах мажилиса.

Он добавил, что Национальный банк как регулятор совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка имеет "абсолютно полные полномочия для проведения денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, принятия необходимых антикризисных мер и т.д."

- Весь финансовый суверенитет сохраняется за каждым участником ЕАЭС, - подчеркнул Досаев.

В этом году в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о приближающейся девальвации и введении единой валюты алтын на пространстве ЕАЭС. Информацию в июле опроверг министр финансов Алихан Смаилов. Он заверил, что Казахстан сохранит свою национальную валюту.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573629840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Доля МСБ в ВВП увеличилась до 28,5% за 10 месяцев т.г.
- Аскар Мамин открыл форум "Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики"
- Нурлан Нигматулин принял Государственного министра иностранных дел Индии В. Муралидхарана
- Рабочий график первого президента
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-октябре 2019г. составил 104,7%
- Кадровые перестановки
- Минздравом РК проводится проверка факта обжалования процедур закупа медтехники для онкоцентров
- У аэропорта Алматы может смениться собственник
- Привлечены к административной ответственности совместные предприятия АО "НАК "Казатомпром"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  