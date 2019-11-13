 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первая пошла. Задержана за взятки завотделом Администрации УкрПрезидента - Кондзеля
10:42 13.11.2019

Продавала должность: задержана чиновница из офиса Зеленского
Чиновницу из офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Чиновница из офиса президента Украины была задержана сотрудниками НАБУ по подозрению в коррупции. Источники рассказали СМИ, что речь идет о главе департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле. По их данным, чиновница продавала должность зампреда "Нафтогаза" за $150 тысяч.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления", - прокомментировали задержание в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Кондзеля работала в различных отделах администрации украинского президента с 2005 года. Источники "Украинской правды" сообщили, что чиновница предлагала "решить любую проблему" через связи. Кроме того, за назначение на должность зампреда правления "Нафтогаза" Кондзеля требовала с желающих $150 тысяч.

В официальной декларации женщины о доходах значится, что у нее есть две квартиры, одну из которых была куплена в 1998 году, а вторая - в 2012 году. У Кондзели также имеется автомобиль бизнес-класса Renault Latitude 2011 года выпуска. На ее мужа Валентина Машукова записаны земельный участок и дом в селе Ивановка Кагарлыкского района Киевской области.

Зеленский взялся за борьбу с коррупцией в высших эшелонах украинской власти после провального голосования по его законопроекту в Раде. В середине октября президент Украины сообщил, что все народные депутаты от партии "Слуга народа", которых подозревают в получении взяток, будут проверены на полиграфе. Таким образом, считает он, можно будет точно установить, верны ли сообщения СМИ о том, что голосование в Раде якобы было проплачено.

"Считаю, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - подчеркнул украинский лидер.

Ранее ряд украинских СМИ написали, что офис главы государства заподозрил 11 парламентариев от президентской партии в получении взяток по $30 тыс. за голосование против антикоррупционного законопроекта.
Как поясняет телеканал 24tv.ua, депутаты отказались поддержать отмену коррупционной схемы, которая заложена в процедуру оценки стоимости жилья. Так, украинцы, оформляя сделки с недвижимостью, ежедневно отчисляют порядка 1 млн гривен фирмам-посредникам. При этом к организациям якобы причастны экс-нардепы Антон Яценко и Виталий Хомутынник, связанные с украинским олигархом Игорем Коломойским.

В связи с подозрениями Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение". Депутаты могут получить от восьми до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества, если их вина будет доказана. Они также лишатся права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Посадить в тюрьму коррумпированных чиновников было одним из самых громких предвыборных обещаний Зеленского. Представитель его команды обещал "первые посадки" спустя неделю после результатов президентских выборов. Каждая угроза политика касалась главного на тот момент политического оппонента и первого лица государства - Петра Порошенко.
В начале осени сотрудники НАБУ задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского.

"НАБУ подтверждает задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.

Наказание по этой статье может составить от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Как писала "Украинская правда" со ссылкой на источники, Гладковский пытался вылететь за границу, однако его не выпустили. Вместе с тем издание напоминает, что он был "фигурантом журналистского расследования о хищениях в оборонке".

Иван Апулеев 13.11.2019,

Источник - gazeta.ru
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