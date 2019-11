В ташкентском районе Юнусабад южные корейцы построят еще один Business City

12:10 13.11.2019

Хокимият Ташкента нашел инвесторов для строительства Yunusabad Business City



В проекте создания Yunusabad Business City примет участие консорциум южнокорейских компаний, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные столичного хокимията.

Об этом стало известно в ходе переговоров главы Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с представителями южнокорейских компаний IGIS Asset Management, Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation и Wooju Construction Co. LTD.



В ходе встречи стороны достигли предварительных договоренностей об участии данных компаний в строительстве Yunusabad Business City и подписали соответствующее соглашение.

Новый деловой комплекс будет построен на пересечении улиц Янги Шахар и Чинабад, общая стоимость проекта составит примерно 300 миллионов долларов. Проект будет завершен в течение трех лет.



Он будет расположен на территории в 45,5 гектар, из которых 20 гектар выделят под зеленую зону. Кроме того, здесь появятся торговые комплексы, развлекательные центры, офисы, деловые и административные здания.

IGIS Asset Management является одной из крупнейших компаний на рынке управления недвижимостью и активами в Республике Корея. На сегодняшний день компания успешно работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. В частности, одним из ее последних проектов является строительство небоскреба во Франкфурте (Германия).



Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation – корпорация, созданная правительством Республики Корея на основе государственно-частного партнерства для содействия строительству в зарубежных странах. Она оказывает поддержку в осуществлении проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры.



Wooju Construction Co. LTD., основанная в 2001 году, специализируется на инфраструктурном строительстве. В активе компании числятся такие проекты, как реконструкция Тахиаташской ТЭС и работы на Кандымском газоперерабатывающем комплексе.

Не пропусти ничего важного: больше новостей в Telegram-канале Podrobno.uz.



Темир Исаев