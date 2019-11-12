Генпрокуратура Узбекистана: Повышение цен на хлеб поможет в... борьбе против коррупции

13:13 13.11.2019

Генеральная прокуратура Узбекистана распространила заявление, в котором объяснила основные причины повышения цены на хлеб.

Как говорится в заявлении, проведенные анализы показали, что на резкий рост цен на формовой хлеб влияют следующие факторы:

1. Отказ государства от политики искусственного сдерживания цен на зерно и муку.

2. Ежегодный рост цен на топливо, электроэнергию и газ. В частности, в 2017 году 1 кВт⋅ч электроэнергии для производителей муки обходился в 204,3 сума, а в 2019 году – в 450 сумов (рост на 120,4%).



Кроме того, действующая на протяжении многих лет система наряду с удовлетворением потребности населения в низких ценах на формовой хлеб привело к возникновению различных коррупционных схем, получению сверхвысокой прибыли путем продажи на рынке муки, закупленной по низким ценам и предназначенной для производства формового хлеба, не доведению до населения муки местного производства по фиксированным государственным ценам, отмечается в сообщении.



По данным Генпрокуратуры, в 2011-2018 годах должностные лица "Охангарон дон" путем присвоения муки и зерновых изделий расхитили 18,6 млрд сумов ($1,9 млн). В отношении виновных лиц "обеспечена неотвратимость ответственности".



Кроме того, "производится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 17 октября, по факту продажи должностными лицами "Каракалпак дон махсулотлари" в 2018-2019 годы 6134 мешков муки по 110 тысяч сумов ($11,5) вместо 87,5 тысяч сумов ($9) на общую сумму 674,7 млн сумов ($71 тыс) и присвоения разницы в размере 138 млн сумов ($14,5 тыс)", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.