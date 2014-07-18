Шоу-биз как элемент современной политики (на примере Украины), - А.Бородай

14:09 13.11.2019 Коломойский - враг России и Украины

о ситуации в Донбассе, в Сирии, о роли и месте в этих событиях России - интервью "ANNA NEWS"



Александр Бородай



"Квартал" и компания все увереннее внедряет элементы шоу-бизнеса в политическое поле Украины. Индустрия развлечений меняет правила игры всего властного бомонда. Зеленский, как Пьеро, получает показательные тумаки от Арлекина-Билецкого, а театр Карабаса-Коломойского радует своих зрителей новыми порциями зрелищ. "Формула Штайнмайера" золотым ключиком лежит в кармане у все еще действующего президента Украины, и даже есть дверь, к которой он подойдет. Но пользоваться им у постановщиков этого театра абсурда нет никакого желания.



Александр Бородай, Глава Союза добровольцев Донбасса: То, что "формула Штайнмайера" так и не реализована никак, это в общем было несложно предсказать. Я об этом говорил ранее в каких-то своих интервью, но, честно говоря, нет повода для гордости. Потому что предсказать, что "формула Штайнмайера" не реализуется никак, было слишком легко. В ней заложено настолько много противоречий, что реализоваться она и не могла. И это понимали все участники мероприятия, если можно так выразиться, кроме, может быть, каких-то совсем наивных, допустим, европейских политиков, которые искренне на это надеялись. Какие-то внешние политические бенифиты от этого получил Зеленский, просто пытаясь доказать, что он не Порошенко, а Порошенко - это не он. Вот между ними существует какая-то принципиальная разница. Порошенко не был готов договариваться, а он готов о чем-то договариваться. Понятно, что Россия, поскольку она влияет на власть республик Донбасса, эти какие-то бонусы тоже получила, в очередной раз доказывая свою договороспособность и миролюбие. С внутриполитическими бонусами все значительно хуже, потому что понятно, что население, особенно население Донбасса, но и в том числе население России, - один и тот же русский народ. Просто одни - официальные русские, а другие - не совсем официальные, хотя становятся все более и более официальными, с учетом получения паспортов, я имею в виду. Все находятся в некоторой тревоге - а что будет с Донбассом. Понятно, что Донбасс не сдали в очередной раз, да и я уверен в том, что и не сдадут, и все крики и вопли паникеров о том, что Донбасс сдадут, они продолжаются ровно с осени 2014 года. "Вот-вот сдадут, прямо сейчас сдадут, неделя осталась, два дня осталось, пять дней осталось до сдачи Донбасса!" Вот и республикам Донбасса весной 20-ого года, скоро, всего несколько месяцев осталось, исполнится шесть лет. Как их не сдали за эти шесть лет, так и не сдадут.









Пока процесс урегулирования конфликта на Донбассе снова замедляется, ситуация на Ближнем Востоке развивается с огромной скоростью. Трамп запустил алгоритм выхода вооруженных сил США с севера Сирии. Одновременно с этим солдаты И-прокси Турецкой республики начали войсковую операцию против про-курдских формирований. По сути, если бы не усилия Кремля, Рожава была бы залита курдской кровью и погребена под сапогом турецкого солдата. На встрече Путина и Эрдогана в Сочи 22 октября решалась судьба не только Сирии, но и всего ближневосточного региона. Но самое главное это то, что решалась она без участия Вашингтона.



Александр Бородай. Русские успехи в Сирии они сейчас стали абсолютно несомненны для каждого человека со хоть сколько-нибудь критическим взглядом сознанием. Нам не только удалось удержать наплаву режим Асада, нам удалось конечно обыграть американцев. Да, с помощью Эрдогана. И Эрдоган сейчас в Турции становится каким-то "аватаром" Кемаля Ататюрка по-своему. Отца нации. Вторым отцом нации для турок. Потому что он сумел Турцию поднять на огромную политическую величину. Но и наши-то успехи не надо преуменьшать. И действительно Америка оказалась, несмотря на всю свою геополитическую, финансовую и военную мощь, в, мягко выражаясь, ущербном положении. Я сейчас пытаюсь подобрать термин, который звучал бы поприличнее. Грубо говоря, они сели в лужу просто грандиозную. И что самое смешное, наличие их ядерного оружия, в том числе и в Турции, где по некоторым подсчетам около 400 ядерных боеголовок, оно-то и завело их в эту чудовищную ловушку, в которую они попали. Потому что Эрдоган фактически дипломатическим языком объяснил им: в случае принципиального разрыва в отношениях, их ядерные боеголовки могут стать турецкими, а представляете, что такое для США лишиться 400 ядерных боеголовок? В той же американской базе Инджирлик, где в свое время скрывались повстанцы турецкие, помните 16-ый год, хранится более 50 ядерных боеголовок повышенной мощности. Это реально очень серьезно. Представляете, что было бы с правительством Трампа, если бы эти боеголовки оказались в какой-то момент потерянными. Это просто даже представить себе невозможно. Тут все россказни об импичменте моментально стали бы реальностью и Трамп бы вылетел из Белого дома, как говорится, впереди собственного визга. Катастрофа была бы просто геополитическая для Америки, абсолютная. И сейчас Соединенные Штаты пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Сирия и весь ближневосточный театр оказываются в руках фактически двух игроков, которые на сегодняшний день демонстрируют склонность к союзу. В руках Российской Федерации и Турции. Это колоссальный внешнеполитический вызов. Мы нашей власти и даже нашему президенту можем предъявлять различного рода претензии по поводу внутренней политики, состояния экономики. Но мы должны аплодировать стоя внешнеполитическим успехам РФ, которые достигнуты в значительной степени за счет опыта, качественного опыта во внешней политике нашего первого лица. Мы совершили определенного рода прорыв. Мы - Россия. Но совершили его благодаря нашим солдатам, благодаря их мужеству, благодаря их участию в сирийских событиях, благодаря тому, что руками наших русских бойцов разгромлен в значительной степени ИГИЛ. И, конечно, благодаря профессиональной работе наших политиков. Прежде всего - нашего президента. Мы фактически находимся в той ситуации, когда поведение Турции психологически, пока не явно, но раскалывает блок НАТО. Надо сказать, наличие Турции в этом блоке и так было всегда несколько противоречивым. Потому что, напомню, территориальные споры между членом НАТО Грецией и членом НАТО Турцией. Мягко выражаясь, территориальные споры - это дело касается не только Северного Кипра и не только Кипра вообще, но всегда остаются спорными и другие территории. Напомню, что турки до сих пор считают, что второй по величине город Греции, Салоники - это вообще-то их территория. И разубедить их в этом абсолютно невозможно. Турция в свою пост османскую эпоху всегда балансировала между скатыванием в исламизм и абсолютным европоцентризмом. И такой третьей национальной линией, которую в свое время начал олицетворять Кемаль Ататюрк. Вот Эрдоган в некотором роде является его прямым продолжателем. Что очень интересно, но заслуживает более глубокого детального и подробного анализа. Хотя мне всегда хочется заметить, что когда наше патриотическое движение обсуждает третий путь для России, нам кажется, что третий путь для России, как для отдельной цивилизации, - это исключительно наше российское изобретение. Не совсем. Турция тоже всегда находилась, по крайней мере на протяжении долгих веков, всегда находится в некотором балансе, выбирая между путем откровенно восточным, путем откровенно западным, но и своим собственным. И сейчас мы видим, как Турция движется по этому третьему пути, и движется успешно.



После исхода США из севера Сирии, вся мировая пресса переваривала удар в спину, который Трамп нанес курдам. Информационное поле Украины содрогнулось от волнительных возможностей потери опеки своего сюзерена.



Александр Бородай. У Америки нет никакой привязанности и нет никаких долгов и обязательств перед дикими аборигенами с копьям, или без копий, неважно. Америка легко разменяет, в случае необходимости, как легко разменяла курдов, также легко разменяет и Украину, и украинцев, и кого угодно. Абсолютно. Поэтому да, такой сценарий может быть повторен. И этот сценарий, вне всякого сомнения, должен беспокоить всех, кто может оказаться в такой роли. Я думаю, панические вопли это вызывает. Вообще сталкиваемся с нарастающим процессом, который называется конец американской гегемонии в мире. Да, это действительно так. Да, доллар пока еще, со времен Бреттон-Вудских соглашений, остается мировой резервной валютой. Но и даже в этом плане он очень сильно слабеет. Трамп при этом - довольно талантливый политик, который внутренние экономические успехи США обеспечил, динамика экономики положительная в последние годы. Но при этом США все равно продолжают утрачивать свои позиции во внешнем мире. Хотя пытается за них всячески бороться, естественно, и бороться путем "цветных революций".



Теряя влияние на Ближнем Востоке, Вашингтон решил отыграться в политической плоскости. Ирак захлестнула волна радикальных протестов, очевидно раскачиваемая экономическим влиянием США. Самое примечательное в событиях Ирака - это появление так называемых неизвестных снайперов, которые методично отстреливали как протестующих, так и представителей власти. Одновременно с этим - вспыхнули протесты в Ливане, заказчик которых тоже понятен. Приняв во внимание то, что и Ирак, и Ливан - это соседи Сирии, становится очевидным, что кракен глубинного государства хотя и теряет хватку, оставляя часть интересов, однако предпринимает меры противодействия.



Александр Бородай. Мир находится в ситуации, мягко говоря, очень высокой степени неустойчивости. Накопились противоречия. Можно рассуждать о Кондратьевских сорокалетних циклах, о том, что выход из них и приход к новым экономическим укладам и к новому построению мира в принципе, в том числе и с новыми политическими доминантами осуществляется через войны, - это неизбежность. Да, это все так, это проявление этой некой экономико-политической неизбежности. И, конечно, США пытаются действительно организовать во всем мире ситуацию наибольшей неустойчивости. Естественно, их рука есть и в Каталонии, где присутствуют те либо иные американские политические силы. Думаю, они присутствуют и в Ливане, откуда я вернулся совсем недавно. Конечно, Хезболла в Бейруте является доминирующей силой, а, например, в том же ливанском Триполи - нет. Там очень сложная картина. Мы везде видим проявление той же самой тенденции. США утрачивают свою мировую гегемонию и вынуждены покидать те страны, где они традиционно имели максимальное влияние. Или близкое к максимальному. Мы помним, что попытка тех же американцев захватить максимум влияния в Ливане - закончилась довольно плохо, в том числе благодаря усилиям Хезболлы.



Однако вернемся к Донбассу, рассматривая который нельзя не учитывать растущие аппетиты реального правителя Украины. Коломойский поднялся из пепла и жаждет новых свершений. Петля истории, сделав новый оборот, вновь вывела его к стенам молодых республик, о которые он уже однажды разбился.



18.07.2014 года: Все имущество, принадлежавшее "Приватбанку", конфискуется в пользу Донецкой Народной Республики. Естественно, все структуры господина Коломойского, работающие или как бы сохраняющиеся все активы Коломойского на территории ДНР, тоже будут конфискованы в пользу государства. Мы призываем всех, кто был что-то должен господину Коломойскому и "Приватбанку", не платить ни по телу кредитов, ни по процентам. Выплата кредитов "Приватбанку" или процентов по этим кредитам, нами будет рассматриваться как нелояльность к Донецкой Народной Республике.



Александр Бородай. Я считаю, что это принципиальный враг. Вот настоящий принципиальный враг России и русских. И то, что он стоит с давних пор за большинством ярких антирусских проявлений на Украине, нет абсолютно никаких сомнений. В данном случае, у меня нет никаких личных мотивов, я даже не беру во внимание то, что он объявлял награду за мою голову, персональную. Объявлял, и бог с ним, многие объявляли, честно говоря. Дело не в этом. А дело в том, что это принципиальный враг России и Украины. Коломойский - прямой наследник тех, кто угнетал малоросское население в XV-XVI веках. Наследник тех, против кого восставал и Богдан Хмельницкий, и многие другие герои Малороссии, казаки, настоящие казаки. Традиционно, с тех пор как на Украине наступила эта самая "незалежность", когда три секретаря обкома договорились о том, что они разделят Советский Союз на феоды, так им казалось удобнее эти феоды эксплуатировать, с тех самых пор, с наступления "незалежности" в частности на Украине, мы видим, что вся украинская власть распределена между украинскими олигархами, какого бы происхождения они ни были. В свое время эту тенденцию попытался нарушить Янукович со своим семейством, разумеется. Когда он слишком усилился, против него произошло восстание украинских олигархов. Собственно, это восстание украинских олигархов и является тем, что называется майдан. Это восстание как раз 14-го года, которое и привело к перевороту на Украине. При этом, прошу заметить, я никак не защищаю Януковича. Он пытался сделать власть на Украине более централизованной, чем она была, исключительно исходя из собственных интересов и из интересов своего клана и семейства. И ничего хорошего во власти Януковича и всей этой гоп-компании, которая была с ним, в том числе и "кошелечка" по фамилии Курченко, не было ни для Украины, ни для людей, которые на ней жили, ни для Украины, как для государства. Но сбросила Януковича и семейство кучка олигархов, которые опасались также за свои личные кошельки, активы и всякое прочее, руками недовольных людей. Сейчас ситуация во многом повторяется. По сути дела, того, что было для Украины традиционно, компромисса и "договорняка" между олигархами, нет. Зеленского поддерживает только Коломойский. В некоторой незначительной степени его поддерживают американцы. В слабой степени, подчеркиваю. Потому что у американцев хватает своих внутренних проблем. За Зеленского сейчас выступают республиканцы, которые опасаются активных внешнеполитических действий. Демократы на сегодняшний день, скорее всего, не поддерживают, потому что они поддерживали Порошенко и успели сильно наследить на Украине, набивая собственные карманы. Что, естественно, в Америке считается абсолютно легальным бизнесом. В Америке приняты законы, поддерживающие лоббизм. И поэтому когда они приходят к аборигенам и начинают, грубо говоря, менять на бусики трусики, - это считается нормальным бизнесом для американской политики. Но сейчас такая ситуация, что за Зеленским стоят не очень мощные республиканские власти США, не очень желающие активно вмешиваться в проблемы Украины, которые для них являются проблемами десятистепенными, и Коломойский. Тем более, что у властей США есть еще отдельные претензии к самому Коломойскому. Напомню, что у них открытое дело по самому Коломойскому. Коломойский этим делом связан по рукам и ногам. Он никуда особо сунуться не может, они в случае чего перекрою ему кислород довольно основательно. Вот в общем-то и все опоры нашего крошки Цахеса по прозванию Зеленский. Поэтому власть его шатается и может в любой момент рухнуть. А в чьи руки она попадет - одному богу известно. Украина - это страна, которая уже сейчас находится в состоянии полураспада. Я уже не говорю о том, что она с 14-ого года потеряла значительную часть своих территорий. Но и та территория, которая осталась под властью официального Киева - это территория, находящаяся в состоянии полураспада. И как только власть зашатается в Киеве, а она и сейчас уже пошатывается, переваливается с ножки на ножку. Как только она начнет падать, на Украине, скорее всего, начнется гражданская война. И вот я лично никак не готов этому радоваться. Потому что гражданская война - это грязь, кровь и страдания мирных людей. И, конечно, перед Россией тогда, перед русскими людьми, перед добровольцами, да просто перед русскими патриотами - встает проблема, дилемма, моральный выбор - как быть, что делать, потому что люди там будут страдать. Сейчас звучать будет немножко нагло, но – "хоть и плохонький, но наш". Нам придется что-то сделать, чтобы хотя бы часть этих людей - всех не удастся - хотя бы часть этих людей спасти. Ну, будущее покажет, будем решать. Источник - Завтра

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