Как Америка обкатывает на Украине оружие против русских

15:09 13.11.2019 Госсекретарь США пытается демонстрировать политику запугивания Москвы



Светлана Гомзикова

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Андрей Крыжановский



Соединенные Штаты предоставили Украине вооружение, чтобы она "могла сражаться против русских". Соответствующее признание в интервью американскому телеканалу WCSC сделал госсекретарь США Майкл Помпео.



По словам главы американского внешнеполитического ведомства, президент Трамп "хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины". Предыдущая администрация Обамы, как считает Помпео, в этом смысле не дорабатывала и помогала Киеву только одеялами.



Поэтому он очень гордится тот политикой, которую на украинском направлении осуществляет Белый дом сегодня. Тем, что именно администрация Трампа дала украинцам "настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских".



Трудно не заметить, что это признание Помпео является во многом логическим продолжением другого его заявления, сделанного недавно в Германии, которую он посетил по случаю 30-летия падения Берлинской стены.



Глава госдепа отметился там многими примечательными высказываниями. В том числе, назвал Украину "проектом, над которым США работают много лет". Работают, разумеется, исключительно ради ее "процветания", а также "обеспечения мира, стабильности"…



Только сути вся эта "сладкая" риторика не меняет.



Помпео публично "открыл карты": Украина - давний проект Вашингтона. Украина должна воевать с Россией американским оружием.



То есть, "печеньки" от Нуланд были не от "широты души" все-таки. А неким "лакомством", с помощью которого дрессировщики в цирке заставляют своих питомцев подчиняться и выполнять нужные команды. И, собственно, нужного эффекта американские "дрессировщики" тогда добились: госпереворот случился, к власти пришли послушные персоналии, русофобия расцвела буйным светом, Россию объявили "врагом №?1".



Но оружие - не "печеньки". Тем более что Помпео уже дает фактически точную установку - против кого оно должно быть направлено…



На самом деле, украинцы уже давно воюют с русскими - русскими гражданами Украины в Донбассе. Однако кто-то в Вашингтоне, возможно, мечтает о более масштабном конфликте в центре Европы.



Вопрос, насколько вообще нормально для государства, которое называет себя оплотом демократии в мире, озвучивать публично подобные цели?



- Конечно, для оплота демократии это ненормально, - считает доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Андрей Крыжановский. - Но это нормально для самодеятельности силы, которой обладают Соединенные Штаты. То есть, они с позиции самого сильного в мире государства, каким себя считают, могут делать такие откровенные заявления.



Безусловно, это стиль администрации Трампа. Потому что, скажем, представители демократической администрации вряд ли решились бы в такой ситуации на подобные заявления.



То есть, это что-то должно катастрофическое происходить, угрожающее реальным интересам безопасности США, чтобы такие прямолинейные заявления делать.



Но это в духе крайне правых республиканцев, каким является Трамп и представитель его администрации Помпео, в частности.



Правду, тут есть еще и другая цель - оказание психологического давления на Россию.



Потому что, вряд ли, Украину можно считать полноценным американским "проектом". Другое дело, что США периодически вмешиваются в собственных интересах, в интересах ослабления России в украинские дела. И, в частности, осуществляют поставки вооружений на Украину.



Но такое прямолинейное признание, что США занимают сторону Украины и хотят, чтобы Украина воевала с Россией, это, конечно, средство шантажа и психологического давления на Москву - однозначно. Причем, совершенно необязательно, что поставки вооружений продолжатся и в дальнейшем. Линия может быть изменена. Но Кремль как бы должен всегда чувствовать дискомфорт, должен чувствовать себя неспокойно, поскольку США в любой момент могут нарастить поставки вооружений.



Соответственно, с точки зрения Помпео, это, наверное, важный козырь в игре против Кремля.



"СП": - Тогда почему позиция госсекретаря не согласуется с позицией другого представителя администрации - советника Трампа по национальной безопасности Роберта О’Брайена, который недавно заявил, что США не намерены постоянно оказывать Украине военную помощь и предложил Киеву договариваться с Москвой?



- Взаимоисключающие заявления, в принципе, характерны для нынешней американской администрации. И не только в отношении Украины. В отношении Европейского союза, например, это тоже прослеживается. Когда, скажем, чиновники рангом пониже пытаются сблизиться с ЕС, а Трамп, наоборот, резкими высказываниями вбивает клин между Вашингтоном и Брюсселем.



Здесь похожая ситуация. И получается, что администрация Трампа, в общем-то, не имеет единого мнения и пробует разные варианты. Условно говоря, закидывает две "удочки". Одна - с пряником, другая уже не удочка, а кнут. Что пройдет…



Нет четко определенной стратегии в отношении Украины.



Возможно, как это представляется на первый взгляд, что-то они и рассчитали уже. Но, судя по этой риторике, все-таки во многом действуют наудачу. Мягкой силой… Или ждут, что сработает тактика линейного давления на Российскую Федерацию.



Тактика "мягкой силы", конечно, важна для того, чтобы дать понять Украине, что США не готовы нести постоянное финансовое бремя обязательств и оплачивать все военные приготовления. И вместе с тем, в какой-то степени успокоить Москву.



Но возможен и другой вариант. И истина где-то, видимо, посередине.



То есть, будут, очевидно, на данном этапе какие-то оружейные поставки со стороны США на Украину осуществляться. Но, вместе с тем, резервируется вариант, при котором, если Киев не оправдает ожиданий Вашингтона, можно будет высказывание О’Брайена повторить. Чтобы Украина уже рассчитывала на себя.



"СП": - Интересно, какие ожидания американцев Украина должна оправдать?



- Мы не знаем точно, какие это могут быть действия. Это могут быть военные действия, диверсионные действия, могут быть и политические действия, связанные с военными акциями. Но если есть определенный антироссийский курс, перед украинским руководством ставится определенное задание, которое нужно выполнить. И, соответственно, только в обмен на выполнение этих задач они получают финансовую и военную помощь.



Еще раз подчеркну, мы не знаем, какие это точно задачи. Но, если они не выполняются, тогда Украине напомнят, что она должна рассчитывать только на себя.



"СП": - Так называемая "земельная реформа", которая предполагает отказ от моратория на продажу украинских черноземов, это одно из заданий?



- Безусловно, отказ от моратория на землю, это проамериканский шаг. И если, скажем, это не будет выполняться или будет тормозиться, то, соответственно, и помощь с вооружениями тоже может быть приостановлена или вообще прекращена.



"СП": - Сейчас интерес США к Украине понятен: с одной стороны, он чисто меркантильный, с другой - геополитический. Но как долго он еще сохраниться?



- До тех пор, пока не стабилизируется ситуация, но, опять же, не стабилизируется в интересах Вашингтона. Тогда они успокоятся. Сейчас они вынуждены украинскую карту постоянно разыгрывать.



То есть, только полная реализация американского сценария на Украине, соответственно, успокаивает Вашингтон.



"СП": - Но он уже практически реализован…



- Тем не менее, не все договоренности, видимо, выполняются.



И, конечно, фактор Зеленского тоже нужно учитывать, поскольку (опять же, по официальным заявлениям), его победа и проводимая им политика стали полной неожиданностью для США.



Хотя, может быть, полностью в это верить нельзя. Но все же, видимо, не все шаги украинского руководства контролируются Вашингтоном, как это пытаются представить некоторые эксперты. Это тоже не совсем так.



Поэтому существуют определенные сложности, определенные проблемы, которые не решены. И пока они не будут решаться, соответственно, украинская карта будет разыгрываться.



"СП": - Проблема в том, что Украина, полностью устраивающая Соединенные Штаты, вряд ли для нас будет добрым соседом. Особенно, если станет членом НАТО…



- Здесь важна степень зависимости новой украинской элиты от Вашингтона. Или, точнее, степень самостоятельности.



Потому что вхождение в НАТО, конечно, очень большой риск для Украины, и находиться между двух огней, наверное, украинскому руководству будет неразумно.



Получать помощь от США в обмен на реализацию внутренних либеральных рыночных реформ и продажу земли, это они могут сделать. Что касается НАТО, то я все-таки сомневаюсь.



Хотя по графику, который предложил в начале "нулевых" покойный ныне Бжезинский, Украина должна была войти в альянс еще в 2012 году. Но план Бжезинского пока что не срабатывает.



Здесь все-таки не так все просто с влиянием США на Украине. Киев попытается вести и свою игру. Вопрос только, насколько успешно… Источник - СвободнаяПресса

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