Американцы пытаются украсть у Китая "Один пояс, один путь"

15:11 13.11.2019

Заметят ли на "Новом шелковом пути" "Голубую точку"



Пепе Эскобар



Альтернатива инициативе "Один пояс-путь" со стороны США, Австралии и Японии помогает понять, почему США отправили в Таиланд делегацию низкого уровня и почему Индия отказалась от участия во ВРЭП*.



Председатель КНР Си Цзиньпин шесть лет назад запустил "Новый шелковый путь", теперь более известный как "Инициатива" - крупнейший, самый амбициозный, панъевразийский инфраструктурный проект XXI века.



При администрации Трампа 24 часа в сутки семь дней в неделю "Один пояс, один путь" демонизируют, распространяя ядовитый коктейль страха и сомнений. Причем Пекин обвиняют во всем - от погружения бедных стран в "долговую ловушку" до вынашивания злых замыслов мирового господства.



А сейчас, наконец, наступает то, что может быть описано как институциональный американский ответ на "Один пояс, один путь" - Сеть "Голубая точка" (the Blue Dot Network).



Официально "Голубая точка" (Blue Dot) описывается, как средство содействия глобальному многостороннему "устойчивому развитию инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".



Это совместный проект Корпорации частных зарубежных инвестиций США (US Overseas Private Investment Corporation) в партнерстве с министерствами иностранных дел и торговли Австралии, а также Японским банком международного сотрудничества.



Теперь сравните это с тем, что произошло на этой же неделе на открытии Китайской международной выставки импорта в Шанхае.



Как подчеркнул Си: "На сегодняшний день в рамках инициативы „Один пояс, один путь" Китай подписал 197 документов о сотрудничестве со 137 странами и 30 международными организациями".



Это то, против чего нацелена "Голубая точка" - особенно на Глобальном Юге. Ну, не совсем. Дипломаты стран Глобального Юга в неформальных контактах давали понять, что на них это впечатления не произвело. Они, возможно, могли бы рассматривать "Голубую точку" как проект, стремящийся конкурировать с инициативой "Один пояс, один путь". Но проект такой, который движим частными финансами - в основном, и теоретически, - американскими.



Они насмехаются над перспективой того, что "Голубая точка" будет включать в себя какой-то механизм рейтингов, который будет позиционироваться как инструмент проверки и понижения проектов "Один пояс, один путь". Вашингтон преподнесет это как процесс "сертификации", который будет устанавливать "международные стандарты". При этом подразумевается, что "Пояс-путь" стандартам не соответствует. Будут ли страны Глобального Юга обращать внимание на эти новые рейтинги - вопрос открытый.



Пример Японии



"Голубую точку" также следует понимать в прямом сравнении с тем, что только что произошло в Таиланде на саммите, в центре внимания которого находились встречи лидеров стран Восточной Азии, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП).



Возникновение "Голубой точки" объясняет, почему США отправили в Таиланд всего лишь делегацию низкого уровня, а также, в значительной степени, то, почему Индия опоздала на поезд ВРЭП, когда покидала паназиатскую станцию.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди все еще находится между молотом (стратегией Вашингтона по Индо-Тихоокеанскому региону) и наковальней (интеграцией в Евразию). Эти направления движения взаимно несовместимы.



"Голубая точка" является де-факто бизнес-расширением в Индо-Тихоокеанский регион, которое объединяет США, Японию, Австралию и Индию - членов Quad**. Это зеркальное отражение - несуществующего - Транстихоокеанского партнерства администрации Обамы в связи с - также несуществующим - "поворотом в сторону Азии".



Неясно, присоединится ли Нью-Дели к "Голубой точке". Он отклонил "Пояс-путь" и - не окончательно и бесповоротно - ВРЭП. АСЕАН попыталась проявить смелость и настоять на том, что различия будут сглажены, а все 16 членов ВРЭП подпишут соглашение во Вьетнаме в 2020 году.



Тем не менее, суть заключается в том, что Вашингтон будет продолжать манипулировать Индией всеми средствами, которые он сочтет необходимыми для торпедирования - по крайней мере, на Южноазиатском театре - потенциала инициативы "Один пояс, один путь", а также идеи еще большей интеграции в Евразии.



И все же, после всех этих лет безостановочной демонизации, лучшее, что Вашингтон смог придумать, так это украсть идею "Пояс-путь" и переодеть ее в платье финансирования частным банком.



Теперь сравните это, например, с работой Института экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia***). Они предпочитают "Перспективу АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону" (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific), оригинальную индонезийскую идею, а не какую-то американскую версию. Президент института Хидетоши Нисимура описывает его как "руководство для партнеров по диалогу" и подчеркивает, что "собственное видение Японии в отношении Индо-Тихоокеанского региона очень хорошо согласуется с АСЕАН".



Нисимура отмечает: "…хорошо известно, что на протяжении последних пяти десятилетий Япония была основным донором и реальным партнером в экономическом развитии Юго-Восточной Азии". Он также превозносит ВРЭП как "символ свободной торговли". Китай и Япония твердо стоят за ВРЭП. А Пекин также твердо подчеркивает прямую связь между ВРЭП и проектами "Пояс-путь".



В конце концов, "Голубая точка" может стать не более чем пиар-упражнением, слишком маленьким или слишком поздним. Она не остановит продвижение проекта "Один пояс, один путь". Это не помешает китайско-японскому инвестиционному партнерству. Это не помешает тому, чтобы весь Глобальный Юг осознал, что таким образом происходит превращение доллара США в оружие в геополитических целях.



И это не похоронит преобладающий скептицизм по поводу проектных навыков гипердержавы, выполняющей миссию по краже нефтяных запасов другой страны в рамках незаконной оккупации Сирии.



Автор: Пепе Эскобар - Pepe Escobar - геополитический аналитик, специальный корреспондент портала Asia Times.

Перевод Сергея Духанова.

Публикуется с разрешения издателя.

Статья была опубликована в Asia Times.

Copyright © Pepe Escobar, Global Research, 2019



* ВРЭП, Всестороннее региональное экономическое партнерство (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) - объединение 16 стран - десятка стран АСЕАН, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия.

** Quad - Quadrilateral Security Dialogue, известный также как QSD, неофициальный стратегический диалог между Соединенными Штатами, Японией, Австралией и Индией, который поддерживается переговорами между странами-членами.

*** Economic Research Institute for ASEAN and East Asia или ERIA - международная организация, созданная в Джакарте, Индонезия, в 2008 году по официальному соглашению лидеров 16 стран восточноазиатского региона для проведения исследовательской деятельности и выработки политических рекомендаций для дальнейшей экономической интеграции в Восточной Азии.