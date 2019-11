Предложение, от которого не отказаться... Трамп пытается купить Эрдогана за $100 млрд

15:12 13.11.2019 Сделка на $100 млрд: Трамп подкупает Эрдогана

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд



Александр Братерский



Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма предложения составляет $100 млрд, утверждают СМИ.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября начнет двухдневный визит в США, где встретится с Дональдом Трампом, который еще недавно угрожал разрушить турецкую экономику и вводил санкции против Анкары. Причиной для столь резкой позиции главы Белого дома стали несогласованные с Вашингтоном действия турок в Сирии. После приостановки операции Трамп смягчил риторику, однако конгресс США настроен решительно, а видные республиканцы даже требовали исключения Турции из НАТО.



Визит в США станет первой встречей Эрдогана и Трампа после проведения Турцией в Сирии операции "Источник мира". Турецкий лидер мотивировал свои действия защитой турецких границ от курдских боевиков, но США заявили, что операция угрожает американским военным.



Чтобы убедить турецкого лидера отступить, Трамп написал ему достаточно жесткое письмо.



"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица Земли", - предупредил президент США. Это первое открытое заявление такого рода в адрес второго по значению после Израиля союзника США в регионе.



В доказательство своих намерений США ввели санкции против турецкого бизнеса и отдельных чиновников. Правда, через некоторое время они были сняты. Это произошло после того, как Турция прекратила операцию - в этом ее убедила Россия, предложив план по отводу курдских формирований вглубь территории страны.



Произошедшее заставило Трампа сменить гнев на милость - он отменил действие санкций, хотя заявил, что они могут быть вновь введены в случае возобновления военных действий Турции.



Это не единственное письмо. В день приезда Эрдогана The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что



Трамп предложил турецкому лидеру торговую сделку и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, обещанными из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.



Сумма торговой сделки составляет $100 млрд. Письмо с условиями сделки было направлено турецкому президенту на прошлой неделе.



Однако, как пишет издание, часть законодателей в палате представителей США останутся недовольны таким предложением американского лидера.



О том, что Трамп пока сменил гнев на милость, говорит недавний телефонный разговор между двумя лидерами. Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество, установление мирных отношений с сирийскими курдами. Американский лидер охарактеризовал беседу как "очень хорошую".



Правда, до "здоровых" отношений еще далеко. Действия Турции в Сирии, которые не понравились США, были лишь верхушкой айсберга. Отношения между двумя странами начали ухудшаться еще во времена Барака Обамы. Тогда США убрали с турецкой территории ракетные комплексы Patriot, и Эрдоган стал искать возможности приобретать подобное оружие у России.



В результате Москва поставила Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка $2,5 млрд, это стало крупнейшим экспортным контрактом России со странами блока НАТО.



США же в ответ ограничили военное сотрудничество с Турцией по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара была активным участником программы и вложила в нее почти $200 млн.



Комплексы С-400 в Турции должны встать на боевое дежурство в 2020 году, однако Вашингтон все равно намерен убедить Анкару отказаться от сделки. Об этом накануне приезда Эрдогана сообщил в эфире телеканала CBS советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен.



"Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно, санкции в соответствии с законом CAATSA (Countering America"s Adversaries Through Sanctions Act или "Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций") пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих партий, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия", - сказал советник президента США.



По его словам, в ходе визита турецкого лидера, американский президент "очень ясно" скажет об этом Эрдогану.



Однако шансы на срыв сделки с Россией крайне призрачны: случаи, когда стороны разрывали контракты на уже поставленное вооружение, неизвестны. К тому же для Эрдогана это грозит потерей лица и репутацией ненадежного партнера.



Впрочем, при определенных обстоятельствах США могут закрыть глаза на покупку С-400 Турцией, как они это сделали после аналогичной сделки России и Индии.



В Белом доме осознают, что Турция остается важнейшим партнером США в рамках НАТО. Анкара обладает второй по численности армией в альянсе. Расположенная на ее территории база "Инджирлик" имеет ключевое значение для Вашингтона. В ее поле досягаемости Иран, региональный противник Соединенных Штатов, и в Вашингтоне это хорошо понимают. Кроме того, на территории Турции находится радар раннего предупреждения о ракетном нападении и командный центр, который координирует наземные операции альянса. За последние годы НАТО вложило более $5 млрд в различные объекты военного значения на территории Турции.



Деловые переговоры с оглядкой на Москву



Все это придает прагматичность отношениям сторон, говорит "Газете.Ru" ведущий эксперт аналитической группы GSA Теодор Карасик.



"Встреча Трампа и Эрдогана - это деловые переговоры, замаскированные под дипломатию, и многие наблюдатели уже знают этот факт. Визит призван проработать детали с точки зрения двусторонних отношений, которые, с одной стороны, очень сложны, но с другой стороны, существуют каналы, которые помогают сохранить и придать им новое направление", - считает он.



При этом, как отмечает Карасик, в Вашингтоне понимают, что турецкий президент в последнее время тесно взаимодействует и c Москвой.



"Способность России контролировать или манипулировать Анкарой достаточно высока, так что слова президента Турции могут быть только словами Кремля", - добавил эксперт.



Сам Эрдоган уже заявил, что собирается обсудить свой разговор с Трампом с президентом России Владимиром Путиным, когда вернется в Турцию. По словам турецкого лидера, США и Россия не в полной мере выполнили свои договоренности по Сирии в том, что касается создания зоны безопасности.



"Истекли 150 часов, отведенные соглашением с Россией, но террористы (Турция считает террористами союзные США курдские формирования - "Газета.Ru") не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с Путиным", - заявил 7 ноября Эрдоган, добавив, что и Вашингтон не выполняет свою часть сделки.



Если друг оказался враг



Возможно, нежелание Вашингтона полностью выполнять договоренности с Анкарой связано с попыткой США держать своего строптивого союзника в подвешенном состоянии. У Соединенных Штатов немало возможностей раздражать Турцию, об этом, в частности, говорит недавнее принятие резолюции в конгрессе о признании геноцида в османской Турции армянского населения, унесшего в 1915 году жизни 1,5 млн человек..



Как ранее рассказал "Газете.Ru" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов, признание геноцида палатой представителей уже негативно сказывается на отношениях Турции и США.



Еще один рычаг давления на Эрдогана - нахождение на территории США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена - некогда друга и наставника будущего турецкого лидера, а затем его злейшего врага. Самого Гюлена в Турции называют идейным вдохновителем и одним из организаторов попытки государственного переворота, которая была предпринята летом 2016 года.



По иронии судьбы, когда Трамп и Эрдоган будут проводить встречу в Белом доме, опальный турецкий проповедник будет находиться совсем недалеко. Он проживает под охраной властей США в штате Пенсильвания. Не исключено, что Эрдоган вновь поднимет вопрос о судьбе Гюлена в беседе с Трампом.



Незадолго до визита Эрдогана в Вашингтон президент США заявил, что "с нетерпением ждет его визита". Однако The Washington Post в редакционной статье иронизирует, что Трамп, вероятнее всего, единственный человек в Вашингтоне, который ждет турецкого лидера.



"Эрдоган наконец приедет, и президент Трамп вновь расстилает гостеприимный коврик для нераскаявшегося сильного человека, который ведет войну как внутри страны, так и за рубежом", - говорилось в материале. Источник - Газета.Ru

