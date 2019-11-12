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|ИнтерМатраимовщина. В Турции задержаны подозреваемые в убийстве "китайца" Саймаити - два кыргызстанца и сириец
17:03 13.11.2019
Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
В Адане задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити. Об этом сообщает турецкое издание Sondakika.
Как отмечается, при попытке бежать из страны задержаны трое иностранцев, которые подозреваются в убийстве бизнесмена. Они пытались пересечь границу и скрыться в Сирии.
"В ходе спецоперации задержаны двое кыргызстанцев Хусеин Ахметалиев и Абдулла Энвер и гражданин Сирии Али Исбехи", - говорится в сообщении.
Подозреваемые доставлены из Аданы в Стамбул.
Накануне стало известно, что в Стамбуле убит гражданин КНР Айеркен Саймаити. Неизвестный выстрелил в мужчину 10 ноября примерно в 20.40, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. От полученных ран Саймаити скончался в больнице.
В Кыргызстане Айеркен Саймаити стал известен после расследования "Азаттыка" о выводе из республики $700 миллионов и золота. Предпринимателя связывали с кыргызским экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. По словам журналистов, через его фирму за рубеж выводились крупные суммы денег. Сообщалось также, что Саймаити из Турции перевел на счет фонда Матраимовых "Исмаил Ата" $2 миллиона 338 тысяч 700.
Айгуль КУВАТОВА