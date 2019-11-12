Старый и пыльный чайник в Англии продали за 1 млн фунтов. Из него, как оказалось, пил сам император Цяньлун

18:37 13.11.2019

Пылившийся на полке фарфоровый чайник продали в Британии за 1 040 000 фунтов стерлингов



Аннa Харитонова



Фарфоровый чайник, долгое время пылившийся на полке в обычном доме в британском графстве Дорсет, ушел с молотка на аукционе за огромную сумму - более миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.



Хозяин дома, не зная истинной ценности предмета, попросил эксперта Ли Янга оценить его. Тот обнаружил на чайнике отметки, свидетельствующие о том, что этот предмет утвари датируется примерно 1735–1796 годом - временем правления китайского императора Цяньлуна.



На крышке чайника изображен персик, символ бессмертия и единства в имперском Китае, где персиковые деревья считались "деревом жизни", а китайские невесты носили цветы этого растения.









Изначально пятидюймовый заварной чайник с зеленой глазурью продавался за несколько тысяч фунтов, но затем участник торгов по телефону заплатил за него 800 000 фунтов стерлингов. С добавленной комиссией аукционного дома общая сумма выплат составила 1 040 000 фунтов стерлингов.



После продажи в аукционном доме Duke"s прозвучали оглушительные аплодисменты.



- Наш азиатский специалист по искусству отправился в дом продавца для обычной оценки, и этот грушевидный чайник просто стоял на полке, - сказал Гай Швинге из Duke"s.



Император Цяньлун был шестым императором династии Цин. Он отрекся от престола в пользу своего сына, императора Цзяцина, и умер через три года в возрасте 87 лет в 1799 году.