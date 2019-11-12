Алматинский аэропорт хотят прикупить турки

20:07 13.11.2019

Кто покупает аэропорт Алматы

Это будет хороший шаг в части улучшения качества обслуживания сервиса и привлечения дополнительных инвестиций.



Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал информацию о продаже международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ".



- Сейчас идут переговоры с одной турецкой компанией. В настоящий момент не могу прокомментировать. Это, скорее всего, еще не завершенная сделка, - сказал Бейбут Атамкулов в кулуарах Правительства.



- Алматинский аэропорт находится в собственности частной компании, поэтому идет реализация, - добавил он.

По мнению министра, пассажиров ожидают позитивные изменения.



- Я думаю, что это будет хороший шаг в части улучшения качества обслуживания сервиса и привлечения дополнительных инвестиций. Насколько мне известно, приходит компания, которая владеет несколькими аэропортами в управлении. И, кажется, два аэропорта во Франции, - отметил глава ведомства.



Атамкулов подчеркнул, что Алматинский аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии.



- Нам необходима модернизация и реконструкция самого пассажирского терминала для удобства пассажиров, потому что ежегодно идет рост пассажиропотока через алматинский аэропорт. Тем более, недавно был принят приказ министерства о свободном открытом небе, это позволит увеличить маршруты, - заключил министр.



В августе 2019 года в некоторых казахстанских СМИ была опубликована информация о возможной продаже акций Международного аэропорта Алматы. Акционерное общество "Международный аэропорт Алматы" было создано в 1995 году, единственным акционером стала Национальная авиационная компания "Қазақстан əуе жолы". После этого, сменилось несколько акционеров алматинского аэропорта.