В российском Касимове установят памятную плиту Казахскому султану Ораз-Мухаммеду

20:28 13.11.2019

В городе Касимове Рязанской области установят мемориальную плиту правителю Касимовского ханства, султану Ораз-Мухаммеду из династии Джучи, передает собственный корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.



Церемония пройдет в пятницу, 15 ноября этого года в 12:00 на территории Старого татарского кладбища, недалеко от Текие Афган-Мухаммеда, являющегося объектом культурного наследия России. Автором идеи установки памятника стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. "Администрация Рязанской области, руководство Республики Казахстан совместно с казахстанским диппредставительством организуют памятные мероприятия, призванные увековечить память выдающегося соотечественника. Безусловно, это станет еще одним объектом интереса для туристов и почитателей исторического прошлого", - говорится в сообщении. Для изготовления мемориальной плиты был использован гранит насыщенной коричневой природной расцветки. Трехметровый мемориал прямоугольной формы отличается строгостью и лаконичностью. Его вершину венчает округлый купол мечети. Памятник установлен на пьедестале и окружен темно-красной гранитной оградой. По всей длине памятника высечена надпись "Ораз-Мухаммед Онданулы, 1573-1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства". Напомним, в октябре 2019 года казахстанская общественность отметила 447-летие со дня рождения хана Ораз-Мухаммеда –султана, видного государственного деятеля начала XVII в. 15 ноября 2019 года в древнем городе Касимове, который входит в самый популярный туристический маршрут России – "Золотое Кольцо", пройдет необычное событие. Историки из Казахстана и России, московские журналисты, любители истории, жители Рязанской области будут свидетелями установки памятного камня – мемориальной плиты правителю Касимовского ханства, султану Ораз-Мухаммеду из династии Джучи. Специалисты считают, что история и культура Касимовского ханства уникальны. Это необычное государственное образование возникло в XV веке. Оно находилось в сфере интересов Московского государства несколько столетий, активно влияя на ход многих событий русской истории. Феномен так называемого "царства в царстве" изучен не до конца, и сегодня вызывает большой интерес.