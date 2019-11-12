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Дружба-соседство. Кыргызстан хочет ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
23:10 13.11.2019

13 ноября 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Департамент карантина растений намерен ввести временный запрет на ввоз растительной продукции из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что такое решение может быть принято в случае систематических нарушений единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С начала этого года при досмотре подкарантинных грузов, ввозимых в Кыргызстан из РУз, выявлено 356 фактов нарушений. В том числе в десяти случаях товар был заражен карантинными объектами.

"За последние сутки выявлен один факт поставки из Узбекистана гранатов. При досмотре обнаружен карантинный для стран - участниц ЕАЭС объект - восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck). Она повреждает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни, миндаля, граната (вредные организмы)", - говорится в сообщении.

При этом зараженная подкарантинная продукция поступила на границу КР в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину растений РУз и удостоверяющего соответствие указанной продукции фитосанитарным требованиям Кыргызстана. Согласно заключению лабораторной экспертизы, проведенной Ошской лабораторией по карантину растений, выявлено, что указанный объект является восточной плодожоркой.

Одновременно 35,25 тонны подкарантинной продукции узбекистанского происхождения задержали специалисты Ошского территориального управления по карантину растений на фитосанитарном контрольном посту "Достук" 12 ноября 2019-го. Она следовала автомобильным транспортом с территории РУз для продажи в КР.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля выявлены нарушения. Товар следовал в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата и без маркировки на упаковке.

"Департамент карантина растений по дипломатическим каналам направил письмо в уполномоченный орган Узбекистана о том, что в случае систематических нарушений требований ЕАЭС со стороны узбекских экспортеров будут введены временные ограничения на растительную продукцию из республики", - подчеркнули в департаменте.

Источник - 24.kg
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