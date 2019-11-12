Купи слона: Саудовская Аравия проводит крупнейшее IPO в истории

00:04 14.11.2019 Россия и Ирак могут помешать успеху размещения Saudi Aramco на бирже



Дмитрий Мигунов



Саудовская государственная нефтяная компания Aramco, готовящаяся к IPO, опубликовала проспект эмиссии. Документ общим объемом в 654 страницы рассказывает о том, что до 5 декабря будут сформированы все заявки и станет известна окончательная цена акций, а 11 декабря стартует собственно биржевая торговля. Успех IPO, впрочем, остается под вопросом. Во-первых, финансовые показатели последних месяцев у саудовской корпорации оказались не так хороши, как хотелось бы, а во-вторых, на размещение могут оказать огромное влияние крупнейшие нефтедобывающие державы, в том числе Россия и Ирак.



Aramco является самой крупной и самой важной корпорацией современного мира. Лидеры западного или китайского бизнеса могли бы поспорить, но у них вряд ли получится - достаточно посмотреть на несопоставимые бухгалтерские показатели. К примеру, чистая прибыль крупнейшей капитализации компании США Amazon составила по итогам прошлого года $10 млрд, американского углеводородного гиганта ExxonMobil - 20 млрд. "Газпром" заработал чуть менее 6 млрд. Saudi Aramco за тот же период получила $111 млрд, что превышает прибыль пяти следующих самых крупных компаний, вместе взятых.



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Немудрено, что IPO саудовцев вызывает такой ажиотаж. Пока до сих пор непонятно, какой именно пакет будет предложен потенциальным покупателям. Точно известно, что частные инвесторы смогут приобрести 0,5% акций компании, лимит же для институциональных инвесторов не определен. Но даже если следовать консервативным оценкам, то при реализации 3% акций и общей оценке стоимости компании в $1,5 трлн, размещение станет рекордным, собрав около $50 млрд. Это в два раза больше, чем самое большое на сегодняшний день IPO китайской Alibaba, в ходе которого Джек Ма и его команда сумели привлечь $25 млрд.



Саудовская монархия постаралась дополнительно привлечь инвесторов условиями размещения. Так, Эр-Рияд взял на себя обязательство не выпускать новых акций в течение полугода после IPO и не продавать пакеты никому кроме государственных инвесторов - в течение года. Кроме того, саудовцы пообещали пересмотреть дивидендную политику. Сейчас размер выплачиваемых на все акции Saudi Aramco дивидендов составляет $75 млрд в год. По оценке сотрудничающего с организаторами размещения Bank of America, в случае если средняя цена на нефть до 2023 года будет составлять $60 за баррель (сейчас - $62 для марки Brent), дополнительные дивиденды составят $11,5 млрд, а если она достигнет 70, то дивиденды увеличатся на 18 млрд. При этом саудовцы обещают поставить негосударственных держателей акций компании в приоритет.



Зачем нужно IPO?



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Считается, что главной целью размещения является привлечение средств для реализации амбициозного плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по снижению зависимости королевства от нефти и построению новой экономики. Саудовская элита может задумываться над тем, что из-за изменения климата и роста опасений по поводу глобального потепления углеводороды потеряют статус доминирующей отрасли энергетики. И тогда всем производителям придется туго.



Хотя размещение позволит привлечь довольно крупную сумму, во всяком случае, исчисляющуюся десятками миллиардов долларов, решающим вкладом в программу модернизации страны оно вряд ли станет. В то же время IPO может стать пробным шаром, который даст Эр-Рияду хороший пиар и даст возможность привлекать еще большие деньги. Весной этого года Saudi Aramco уже вышла на рынок с облигациями на $12 млрд, и спрос на них существенно превысил предложение. Сейчас многие сомневаются в том, что саудовская госкомпания действительно может стоить $2 трлн и больше, поскольку слабо представляют ее рыночный потенциал. После выхода акций в свободное обращение в вопросе цены наступит больше определенности - его решит сам рынок. Так что можно рассматривать это размещение как еще один шаг в долгосрочной стратегии, превращающей королевство в одну из наиболее интересных целей для международных инвесторов.



Проспект к IPO частично подтверждает эту точку зрения. Саудовцы действительно ожидают снижения мирового спроса на нефть начиная с 2035 года. Однако при этом в Saudi Aramco уверены, что из-за низкой себестоимости саудовская нефть останется на рынке даже после того, как все ее конкуренты выйдут из бизнеса. Одним словом, падения спроса на нефть и газ нужно бояться кому угодно, кроме арабской страны.



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Одной из побочных задач может являться "раскрутка" национальной фондовой биржи Tadaful, где будут торговаться акции компании. В результате выхода Saudi Aramco на рынок общая капитализация торговой площадки повысится в три-четыре раза (сейчас менее $500 млрд), что положительно повлияет на развитие финансового рынка страны.



Что может пойти не так?



Несмотря на то, что IPO несколько раз откладывалось, выбранные даты оказались не самыми удачными. Дело в том, что успех размещения в значительной степени будет зависеть от цен на нефть. А они в значительной степени находятся в руках стран, входящих в коалицию ОПЕК+, где Саудовская Аравия является одним из ключевых, но не единственным значимым игроком.



Очередное заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться ограничения на добычу, пройдет ровно в тот же день, когда будет установлена начальная цена акций. Соответственно, влияние результатов этого события на итоги размещения будет огромно. С одной стороны, отсутствие договоренностей о снижении добычи может обрушить цены на нефть. C другой, если Саудовская Аравия пойдет на слишком большие уступки, это сильно напугает инвесторов. Как пишет Bloomberg, в последние недели саудовское руководство и банкиры пытаются убедить потенциальных акционеров в том, что королевство не понесет слишком большое бремя сокращения производства во имя общего интереса сохранения цен на нефть.



Агентство отмечает, что другие страны - участники соглашения прекрасно видят затруднения, с которыми сталкивается Эр-Рияд. В первую очередь, это касается России и Ирака, также входящих в тройку крупнейших экспортеров ОПЕК+. Россия не до конца выполнила свои обязательства по снижению добычи, в основном из-за сопротивления нефтяных компаний, вложившихся в геологоразведку и производство и теперь желающих конвертировать эти инвестиции в прибыли. Ирак же вообще нарастил нефтедобычу, пусть и на сравнительно небольшой показатель. Получается, что Москва и Багдад находятся в выигрышной позиции: в случае отсутствия договоренностей они вполне могут позволить ценам на нефть просесть на $5 или даже $10 за баррель. А вот Саудовская Аравия, которая еще три года назад вела на нефтяном рынке диалог с позиции силы, сейчас практически беспомощна из-за IPO.



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Более того, поскольку размещение акций - это не единомоментное мероприятие ("продал, а там хоть трава не расти"), а долгосрочная стратегия Эр-Рияда, то его проблемы не закончатся после первой декады декабря. Саудовцам нужно будет позаботиться о том, чтобы акции не подешевели, а значит, рынок придется защищать как от падения цен, так и чрезмерного сокращения производства.



Кто купит акции?



Определенности в количестве и составе потенциальных инвесторов пока нет. С высокой вероятностью в аукционе поучаствуют китайцы, прежде всего, государственные структуры и компании. По информации Bloomberg, среди инвесторов может значиться Фонд шелкового пути, чьи финансовые ресурсы превышают $50 млрд. Также интерес к IPO проявляет китайская государственная нефтяная компания Sinopec.



Что касается российских инвесторов, то, по словам директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, масштабные вложения из РФ маловероятны из-за того, что роль нефти и газа в экономике нашей страны и так велика. В то же время Российско-китайский инвестиционный фонд может заняться поиском китайских компаний, которые могли бы заинтересоваться вложением средств в саудовский проект. Судя по всему, в ходе IPO будет доминировать Восточная Азия, что вполне логично - именно этот регион является главным потребителем нефти Saudi Aramco. Источник - Известия

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