 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый язык заботы: в Китае для армии пожилого населения готовят армию роботов
02:03 14.11.2019

Почему рынок социальных услуг может стать золотой жилой для IT-сектора

Екатерина Кориненко

Китайские производители роботов соревнуются за рынок социальных услуг как за рубежом, так и внутри страны. По прогнозам, через 20 лет каждый четвертый житель КНР будет пенсионером. Следствие запрета на рождение двоих детей создало огромный рынок социальных услуг. Подробнее читайте в материале "Известий".

На фабрике в Китае роботы будут производить роботов

"Китай превратится в самый большой в мире дом престарелых", - заявлял глава банка China Renaissance Бао Фань. Это неизбежное последствие политики "одна семья - один ребенок". Также неизбежно и то, что с армией стариков будет уживаться армия роботов, уверял Бао Фань.

В среднем на пару китайцев в самом расцвете трудоспособного возраста сейчас приходится содержание двух родителей-пенсионеров. При этом в Китае неуклонно укрепляется тенденция поздних браков. Молодежь предпочитает дольше учиться и работать, все меньше уделяя времени семье.

В 2012 году власти Китая обязали детей навещать одиноких пожилых родителей после того, как по СМИ прокатилась волна историй о жестоком обращении со стариками. Статистики по судам над безответственными детьми нет.

Массовое внедрение человекоподобных роботов спасет социальную сферу, на которую неизбежно ляжет огромная нагрузка в ближайшие десятилетия, уверен директор Института интеллектуальных промышленных технологией в провинции Цзянсу, профессор Минджоу Ло.

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"Мы разработали роботов по уходу за пожилыми людьми, которые могут брать нужные лекарства и подавать их, напоминать о времени приема медикаментов, - рассказал журналистам информационной сети "Один пояс - один путь" профессор. - Кроме того, он может следить за техникой в доме. Если человек упадет, робот поможет ему подняться".

Но это не единственная и, возможно, даже не самая главная функция андроида-сиделки, подчеркивает Минджоу Ло. Социального робота сделали максимально человекоподобным, чтобы он мог скрашивать одиночество стариков.

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"Конечно, он выполняет огромное количество технических задач, которые нужны для заботы в том числе о малоподвижных пожилых людях. Робот подбирает вещи и одевает подопечного, застилает постель и укладывает спать. Но не менее важно то, что он может вести беседу, - объясняет профессор. - Старение населения, одиночество пожилых людей (не только у нас в Китае, но и в Японии) - огромная проблема. Спрос на такие технологии огромен, и общительность роботов сильно отражается на конкурентоспособности".

Андроиды-стажеры

Шесть роботов-уборщиков вышли на работу в городе Чанша этим летом. Разработанные китайской компанией Changsha Zoomlion Environmental Industry Co. клинеры находят и собирают мусор, а также подметают и моют дороги. В Китае роботы также патрулируют территории аэропортов и подземелья, работают дорожными полицейскими, экскурсоводами, официантами, курьерами и даже устраивают персональные художественные выставки.

Китайские предприятия могут штамповать роботов, но с конвейерным производством пока осторожны. Если отдать им работу, ее потеряют люди, что для Китая обернется катастрофой. Рабочие специальности - пока еще хлеб большей части населения страны.

Желающих провести собственную выставку хватает, а вот кандидатов для работы в наркологических клиниках заметно меньше. В Гуанчжоу сейчас испытывают робота для этих целей в общинном реабилитационном центре: он может консультировать, оценивать психологическое состояние пациентов и напоминать им о приеме лекарств и необходимости сдать анализы.

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В домах престарелых впервые роботов опробовали еще в 2016 году: пять андроидов помогали сотрудникам центра социального обеспечения в Ханчжоу. Точечно таких экспериментов все больше, но в масштабах надвигающейся проблемы - это капля в море.

Удвоенная жизнь

35 лет - такой была средняя продолжительность жизни китайцев 70 лет назад. В прошлом году, по данным Государственного статистического управления КНР, она оценивалась в 77 лет. На сегодняшний день Китай - рекордсмен по количеству пенсионеров в мире.

За время существования КНР население страны выросло втрое. Ограничение на количество детей в семье, высокая смертность и замедление рождаемости грозят резким сокращением трудоспособного населения в будущем. Особенно на фоне нынешнего внушительного показателя почти в 900 млн трудоспособных граждан.

Нового бума рождаемости ждали после 2015 года, когда было покончено с политикой "одна семья - один ребенок". В нескольких приграничных с Россией населенных пунктах, а также вернувшимся из эмиграции китайцам разрешили иметь даже по трое детей. Но бума не случилось: рождаемость как падала, так и падает. Чтобы повысить рождаемость, власти подумывают разрешить китайцам жениться с 18 лет: сейчас девушки могут выходить замуж с 20 лет, а парни жениться - с 22.

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А пока население Китая неумолимо стареет. Статистика насчитала, что 12% жителей страны переступили отметку в 65 лет. К 2055 году каждый третий окажется пенсионером, прогнозируют в Академии общественных наук КНР. Ей вторит Всемирная организация здравоохранения, по оценкам которой через 20 лет четверть населения Китая составят пожилые люди.

Стариковский бизнес

В 2017 году в Китае насчитывалось 140 тыс. домов престарелых. И этого едва ли достаточно: на тысячу стариков приходилось 31,6 места в учреждении. Недавно власти опубликовали стандарт для домов престарелых по всей стране по типу системы оценки отелей по "звездности". В богатом Шанхае, например, стоимость проживания в отнюдь не самом дорогом доме престарелых может составлять порядка $700 в месяц.

По данным агентства "Синьхуа", свыше 40 млн пожилых людей в Китае нуждаются в постоянной реабилитации, так как утратили возможность жить самостоятельно.

Бизнес дал ответ на этот вызов: в Китае все больше частников на рынке оказания социальных услуг. Компания Pricewaterhouse Coopers оценивала оборот этой сферы на четыре года в более чем $1,5 трлн. Подключился и IT-сектор: в этом году запустили первое мобильное приложение с подробной информацией о домах престарелых, которое впоследствии планируется встроить в мессенджер WeChat (кстати, уроки по использованию WeChat - один из способов социализации пенсионеров в Китае).

Впрочем, отнюдь не все нуждаются в компании. Некоторые китайские пенсионеры так активны, что вызывают негодование у соседей. Главный камень преткновения - утренние танцы в общественных местах. В 2014 году шанхайские ученые даже разработали громкоговоритель, который может направлять звук на ограниченный круг людей - как раз для того, чтобы устранить конфликты с танцующими бабушками.

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Кроме того, именно благодаря пожилым китайцам произошел взрывной рост в сфере туризма. Старшее поколение крайне экономно, что позволяет скапливать достаточно средств для дальних путешествий.

Коснется всех нас

Роботов-сиделок первой массово начала внедрять Япония. Помимо человекообразных помощников, там создали Паро - плюшевого малыша-тюленя для пожилых людей с деменцией. Профессор Массачусетского технологического института Шерри Теркл наблюдал за тем, как обитательница дома престарелых ухаживала за игрушечным малышом и рассказывала ему историю своей жизни, после чего назвал индустрию роботизированных социальных работников "новым языком заботы".

"Что левый глаз сказал правому? Между вами и мной что-то пахнет", - шутит социальный робот Стиви в доме престарелых Вашингтона. Андроид, которого создала команда ирландских и американских ученых, жизненно необходим и социальным службам США, где также наблюдается старение населения.

Прогнозы о массовом соседстве с заботливыми машинами пока разбиваются о финансовую реальность - стоимость робота-сиделки, разработанного в Нанкине, начинается от 300 тыс. юаней, что больше чем 2,7 млн рублей.

Источник - Известия
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