Трамп уводит Эрдогана у Путина, предложив Анкаре голову Гюлена, - "СП"

08:25 14.11.2019 США обещают Турции беспрецедентные уступки в обмен на отказ от С-400



Дмитрий Родионов



Материал комментируют:

Андрей Тихонов

Игорь Шатров



Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $ 100 млрд., а также способ обхода американских санкций за покупку российских зенитных комплексов С-400. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации 13 ноября информировала читателей The Washington Post. Газета сообщает, что соответствующее письмо было направлено Эрдогану на прошлой неделе.



Днем ранее Эрдоган начал свой с официальный двухдневный визит в Вашингтон, где планирует провести переговоры с Трампом в формате "один на один".

WP напоминает о том, что в прошлом месяце Палата представителей Конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции. "Ужасно, что Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом", - так прокомментировал визит турецкого лидера сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

Один из собеседников издания сообщает, что администрация Трампа пытается убедить Анкару отказаться от ввода в эксплуатацию купленных у России С-400. В Вашингтоне пытаются добиться, чтобы комплексы не были поставлены на дежурство, не получили возможности доступа к системе коммуникации и защиты американских истребителей F-35. По словам источника, это даст Турции шанс вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать санкций.



Второй собеседник WP подчеркнул, что нынешний визит Эрдогана в США предоставляет Трампу возможность для "полного и откровенного разговора" с Анкарой, необходимого для решения двусторонних проблем.

Ранее в своем очередном обращении Трамп предупредил Турцию, что неспособность достичь соглашения по С-400 может привести к неизбежности новых санкций, а если соглашение будет достигнуто, это ослабит рвение некоторых сенаторов наказать Анкару за сирийскую операцию. Однако сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что рассмотрит вопрос об отмене санкций, связанных с вторжением Анкары в Сирию, если турецкие войска будут выведены из северо-восточной части страны.

Выходит, что давление на Турцию привязано не только к С-400? И что будет, если Эрдоган все же откажется от российских комплексов? Что он может попросить у Трампа взамен? И что готов предложить сам американский лидер?



- В пакете предложений Трампа может оказаться фигура Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции считают не только идейным вдохновителем, но и фактическим организатором государственного переворота 2016 года. Выдачи "проповедника", скрывающегося в США, Анкара требует уже давно, и Трамп мог бы пойти на этот шаг ради сохранения Турции в орбите США. Гюлен - "игрушка", доставшаяся от прежней администрации, поэтому не представляет для Трампа личной ценности, - говорит заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.



- Но все же, на мой взгляд, основного результата американский президент рассчитывает достичь в области продажи вооружений, восстановив договоренности по поставкам F-35 и Patriot, несмотря на противодействие Конгресса. И это не потребует от Анкары отказа от российских С-400 в случае избрания Трампа на второй срок. Поэтому окончательное решение вопроса будет отложено на 2020−2021 годы.



"СП": - А на что готов пойти Эрдоган, и чего ему надо от Трампа?



- Соединенные Штаты являются препятствием для решения курдского вопроса по сценарию Турции. Поддержка курдов со стороны США дает им основания надеяться на скорейшую перспективу реализации идеи независимости. Если бы Трамп смог выступить с заявлением о бесперспективности этих надежд, это стало бы большим подарком для Эрдогана. Однако при всей экстравагантности и кажущейся непредсказуемости Трампа рассчитывать на подобное не приходится. Потому что это противоречит основополагающим принципам американской внешней политики, которым вольно или невольно следует даже Трамп.



Хаос в регионе оставляет Вашингтону возможности для манипулирования ситуацией, а это значит, что курдов американцы не бросят. За отказ от поддержки курдов Эрдоган мог бы пойти на многое, думаю, даже нарушить договоренности с Россией. Но турецкий лидер прекрасно понимает, что такого не произойдет, поэтому даже не рассчитывает на это и не имеет соответствующего ответа на подобное предложение.



"СП": - Какие еще вопросы остаются между сторонами, помимо С-400 и Сирии? Решаемы ли они?



- Серьезным камнем преткновения остаются отношения Турции и России в целом, не только на сирийском плацдарме и не только в военной сфере. Турция - форпост НАТО в регионе. Своим сотрудничеством с Москвой Анкара раскалывает североатлантическое единство. При этом если в НАТО могут возмущаться только закупками вооружений в России, то Запад в целом беспокоят и "Турецкий поток", и строительство атомной электростанции "Аккую", и другие российско-турецкие проекты. Все они находятся в плоскости прямой экономической конкуренции с Западом, в частности, с США. Американцев очень беспокоят также перспективы альянса Турции и Ирана. Сохранятся ли отношения Анкары и Тегерана после того, как прекратится их сотрудничество на сирийском плацдарме, и когда оно прекратится. Это очень важный вопрос для США.



"СП": - В очередном обращении Трамп предупредил турецкого лидера, что неспособность достичь соглашения по российским ЗРК может привести к неизбежности новых санкций против Анкары. А страшны ли они Анкаре?



- Эрдоган ввязался в игру по-крупному. В его руках козыри в виде крупнейшей после американской армии в НАТО, от союзнических отношений с которой Трамп вряд ли откажется, и "миграционного навеса" над Европой, в виде всех тех беженцев, которых он содержит на территории Турции. Однако эти козыри для игры на внешнем контуре одновременно усиливают риски для режима Эрдогана внутри.



Армия при определенных усилиях извне может повернуть штыки и против него. Такая попытка, как мы помним, случилась совсем недавно. Ну а среди мигрантов может оказаться достаточное число террористов, которые будут готовы устроить заварушку не только в Европе, но и в Турции. Я не говорю уже о курдской проблеме, которой Штаты будут продолжать манипулировать. Я бы сравнил турецкий режим сейчас с чугуном, который, как известно, прочный, но хрупкий материал.



"СП": - Как гипотетическое соглашение Анкары и Вашингтона может отразиться на российско-турецких отношениях? Будет ли для нас ударом отказ Анкары от развертывания С-400?



- Все дело в том, что контракт уже реализуется. И России по большому счету неважно, как будут использоваться турками наши зенитно-ракетные комплексы. Это собственность Турции, и только Анкаре решать, что с ними делать. Могут хоть в утиль сдать. На вооружении российской армии скоро появятся комплексы С-500, поэтому нас не особо беспокоит даже вопрос попадания российских разработок в руки натовских специалистов. В новых ЗРК применены еще более современные технологии, которые опережают имеющиеся на вооружении у нашего потенциального противника.



- К подобным трюкам со стороны Трампа мы уже привыкли, - отмечает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

- Сначала он идет на радикализацию, повышает ставки, пытается загнать контрагента в угол, а потом неожиданно ослабляет хватку и предлагает дружбу. Примерно так он вел себя в переговорах с товарищем Кимом. Пытается таким образом воздействовать и на нас, и на Иран, и на ЕС. Такой вот бизнес-подход в политике использует мистер Трамп. И, как видим, в отношении Турции он достаточно эффективен. С другой стороны, Турция давний союзник США и восстановление отношений между странами было предсказуемо.



"СП": - Демократы, в частности, сенатор Ван Холлен, считают "ужасным" сам факт переговоров Трампа с "преступником" Эрдоганом. Почему они та по-разному смотрят на Турцию?



- Демократы будут критиковать Трампа по любому поводу, на это не стоит обращать внимания. Позиция Ван Холлена идеологизирована и возвращает нас на предыдущий этап международных отношений, когда США пытались огнем и мечом насадить демократию во всем мире и на Ближнем Востоке, прежде всего. Но времена изменилис, ь и такие заявления отдают анахронизмом. В отличие от сенаторов-демократов даже недалекий Трамп понимает, что Америка больше не может строить внешнюю политику на принципах доминирования, приходится торговаться, что в случае с Турцией и происходит.



"СП": - Ранее сама поездка Эрдогана в США была под вопросом. Но он все же поехал. Почему?

- Не стоит преувеличивать степень разногласий между Турцией и США. Черная кошка между странами пробежала, когда Вашингтон дал убежище бывшему другу Эрдогана проповеднику Гюлену. Конечно, турецкий лидер не может рассчитывать на выдачу Гюлена, но угроза обрушения национальной валюты заставляет его искать компромисс с Вашингтоном. Население Турции испытывает растущее недовольство трудностями в экономике, а США, несмотря на свое ослабление, остаются ключевым игроком на финансовых рынках.



Неприемлемыми для Турции могут оказаться только требования по решению курдского вопроса. В отношении курдов Анкара настроена непримиримо, и поколебать ее позицию в ближайшее время не удастся никому. Но пока и нет оснований считать, что Вашингтон этот вопрос поставит.

"СП": - Повлияет ли как-то поездка Эрдогана в США на российско-турецкие отношения?



- Турция является суверенной страной, и ее отношения с Россией не зависят от отношений с другими странами. Уровень доверия между Москвой и Анкарой высок как никогда и есть вероятность, что визит Эрдогана в Америку не приведет к возникновению напряженности между нашими странами. Тем более что Кремль сам никогда не отказывался от диалога с Белым домом. Источник - svpressa.ru

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