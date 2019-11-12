Дарига Назарбаева визитом в Армению продолжает фестивалить по миру

08:41 14.11.2019

Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией.



Делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Председателем Даригой Назарбаевой по приглашению Председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна прибыла с официальным визитом в Республику Армения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.



Программой визита предусмотрены встречи Спикера Сената Парламента РК с Председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, Премьер-министром Николом Пашиняном и Президентом Арменом Саркисяном.



Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией, а также перспективы развития межпарламентских отношений.